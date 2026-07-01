ЛЮДКЕВИЧ СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВИЧ

ЛЮДКЕВИЧ СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВИЧ - украинский ком­по­зи­тор, му­зы­ко­вед, фольк­ло­рист, пе­да­гог, об­щественный дея­тель, народный артист СССР (1969), Ге­рой Социалистического Тру­да (1979).

В 1901 году окон­чил фи­лософский факультет Львов­ско­го университета. Брал уро­ки ком­по­зи­ции у М. Сол­ты­са (1898-1901, Львов) и А. фон Цем­лин­ско­го (1907-1908), тео­рии му­зы­ки у Г. Гре­де­не­ра и Г. Ад­ле­ра (все - в Вене), в даль­ней­шем слу­шал лек­ции Х. Ри­ма­на в Лейп­ци­ге. В 1899-1939 годы(с пе­ре­ры­вом) член хоро­во­го общества «Бо­ян» (Львов), в раз­ные го­ды был его ди­ри­жё­ром. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве ав­ст­ро-венгерской ар­мии (с 1914 года, вско­ре по­пал в плен, в 1918 году вер­нул­ся). Один из ор­га­ни­за­то­ров Выс­ше­го музыкального института им. Н. В. Лы­сен­ко в Лем­бер­ге (ны­не Львов; 1903), в 1908-1914 годы его ди­рек­тор, в 1919-1939 годы пре­по­да­ва­тель тео­ре­тических дис­ци­п­лин; в 1939-1972 годы профессор, заведующий ка­фед­рой тео­рии му­зы­ки и ком­по­зи­ции Львов­ской консерватории. В 1939 - начале 1940-х годов ру­ково­ди­тель му­зы­ко­ведческой ко­мис­сии На­учного товарищества им. Т. Г. Шев­чен­ко, в 1939-1951 годы стар­ший на­учный со­труд­ник Львов­ско­го фи­лиа­ла Института ис­кус­ст­во­ве­де­ния, фольк­ло­ра и эт­но­гра­фии АН УССР. Уча­ст­ник многих фольк­лор­ных экс­пе­ди­ций, за­пи­сал и из­дал свыше 1500 народных пе­сен Западной Ук­раи­ны («Га­лиць­ко-руські народні мелодії»: в 2 т., 1906-1908).

На фор­ми­ро­ва­ние ком­по­зи­тор­ско­го сти­ля ока­за­ли влия­ние ро­ман­тическая му­зы­ка, украинский фольк­лор . Ос­но­ва твор­че­ст­ва - сим­фо­нические и во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные жан­ры. Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «Дов­буш» (либретто на ос­но­ве народных ска­за­ний, 1955); кан­та­ты - «Кав­каз» (1905-1913), «Заповiт» («За­ве­ща­ние», 1934, 2-я редакция - 1955; обе кан­та­ты на сло­ва Т. Г. Шев­чен­ко; за обе - Государственная премия УССР, 1964), «Най­мит» (на сло­ва И. Я. Фран­ко, 1940); для ор­ке­ст­ра - Га­лиц­кая рап­со­дия (1928), Сим­фо­ни­ет­та (1943), При­кар­пат­ская сим­фо­ния (1952), сим­фо­нические по­эмы «Ме­лан­хо­ли­че­ский вальс» (по но­вел­ле О. Ю. Ко­бы­лян­ской, 1920), «Мои­сей» (по по­эме Фран­ко, 1956), «Та­нец ске­ле­тов» («Под­виг», 1973); кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром - 2 для фортепиано (1920, 2-я редакция - 1950; 1957), для скрип­ки (1945); фортепианное трио (1919, 2-я редакция - 1950), хо­ры, ро­ман­сы, пес­ни, об­ра­бот­ки народных пе­сен. Му­зы­ко­ведческие тру­ды со­б­ра­ны в книге «Дослідження, статті, рецензії, вис­ту­пи» (т. 1-2, 1999-2000). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1979).