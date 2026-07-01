ЛЮДКЕВИЧ СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВИЧ
ЛЮДКЕВИЧ СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВИЧ - украинский композитор, музыковед, фольклорист, педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1969), Герой Социалистического Труда (1979).
В 1901 году окончил философский факультет Львовского университета. Брал уроки композиции у М. Солтыса (1898-1901, Львов) и А. фон Цемлинского (1907-1908), теории музыки у Г. Греденера и Г. Адлера (все - в Вене), в дальнейшем слушал лекции Х. Римана в Лейпциге. В 1899-1939 годы(с перерывом) член хорового общества «Боян» (Львов), в разные годы был его дирижёром. Участник 1-й мировой войны в составе австро-венгерской армии (с 1914 года, вскоре попал в плен, в 1918 году вернулся). Один из организаторов Высшего музыкального института им. Н. В. Лысенко в Лемберге (ныне Львов; 1903), в 1908-1914 годы его директор, в 1919-1939 годы преподаватель теоретических дисциплин; в 1939-1972 годы профессор, заведующий кафедрой теории музыки и композиции Львовской консерватории. В 1939 - начале 1940-х годов руководитель музыковедческой комиссии Научного товарищества им. Т. Г. Шевченко, в 1939-1951 годы старший научный сотрудник Львовского филиала Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР. Участник многих фольклорных экспедиций, записал и издал свыше 1500 народных песен Западной Украины («Галицько-руські народні мелодії»: в 2 т., 1906-1908).
На формирование композиторского стиля оказали влияние романтическая музыка, украинский фольклор. Основа творчества - симфонические и вокально-инструментальные жанры. Среди сочинений: опера «Довбуш» (либретто на основе народных сказаний, 1955); кантаты - «Кавказ» (1905-1913), «Заповiт» («Завещание», 1934, 2-я редакция - 1955; обе кантаты на слова Т. Г. Шевченко; за обе - Государственная премия УССР, 1964), «Наймит» (на слова И. Я. Франко, 1940); для оркестра - Галицкая рапсодия (1928), Симфониетта (1943), Прикарпатская симфония (1952), симфонические поэмы «Меланхолический вальс» (по новелле О. Ю. Кобылянской, 1920), «Моисей» (по поэме Франко, 1956), «Танец скелетов» («Подвиг», 1973); концерты с оркестром - 2 для фортепиано (1920, 2-я редакция - 1950; 1957), для скрипки (1945); фортепианное трио (1919, 2-я редакция - 1950), хоры, романсы, песни, обработки народных песен. Музыковедческие труды собраны в книге «Дослідження, статті, рецензії, виступи» (т. 1-2, 1999-2000). Награждён орденом Ленина (1979).