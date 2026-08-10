ЛЮДИ И ТЕКСТЫ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

Периодическое научное издание "Люди и тексты. Исторический альманах" издается с 2011 года Центром истории исторического знания Института всеобщей истории РАН. Основой издания являются научные статьи ученых, представивших и обсудивших свои доклады на заседаниях одноименного семинара .

Основная проблематика издания собственно тексты и их судьбы – рождение, авторы, аудитория, которой текст адресован, бытование-хождение-восприятие текста в разные хронологические периоды, причины его появления, социо-культурные коды текста, рецепции и пр.

Все эти проблемы рассматриваются и через призму историописания, т.е. процесса наделения смыслами (или не наделения) событий и явлений прошлого.

ЛиТ по сути является первым в России научным изданием в рамках развития в нашей стране социального источниковедения.

Основатель и главный редактор издания - доктор исторически наук М.С. Бобкова . В Редакционный совет издания входят известные российские и зарубежный историки. Статьи рецензируются. Издание включено в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).