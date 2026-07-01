ЛЮД ПОЛЬСКИЙ

ЛЮД ПОЛЬСКИЙ («Lud Polski») - польская ре­во­люционно-де­мо­кра­тическая эмиг­рант­ская ор­ганизация, ос­но­ван­ная в Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1835-1836 годах.

Соз­да­те­ля­ми «Люда польского» бы­ли бывшие уча­ст­ни­ки Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов (пред­ста­ви­те­ли мел­кой шлях­ты, кре­сть­я­не и го­ро­жа­не), вы­шед­шие из-за про­грамм­ных раз­но­гла­сий из Польского де­мо­кра­тического общества (ПДО). Ав­то­ры про­грамм­ных до­ку­мен­тов организации - С. Вор­цель и Т. Крем­по­вец­кий. Люд польский со­сто­ял из 2 сек­ций, об­ра­зо­вав­ших гро­ма­ды (об­щи­ны) - «Груд­зёндз» (на­хо­ди­лась в Порт­сму­те) и «Умань» (на острове Джер­си). Позд­нее в Лон­до­не воз­ник­ла тре­тья гро­ма­да - «Пра­га». В пер­вом воз­зва­нии «Люда польского», под­пи­сан­ном 141 чле­на­ми этой организации, бы­ли дек­ла­ри­ро­ва­ны её основные це­ли: со­зда­ние народного го­су­дар­ст­ва, ус­та­нов­ле­ние со­ци­аль­но­го ра­вен­ст­ва, ли­к­ви­да­ция ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти. По­след­няя объ­яв­ля­лась при­чи­ной упад­ка промышленности, тор­гов­ли и об­ра­зо­ва­ния (чле­ны «Люда польского» до­пус­ка­ли су­ще­ст­во­ва­ние лишь лич­ной тру­до­вой соб­ст­вен­но­сти). «Люд польский» под­дер­жи­вал близ­кие свя­зи с британскими чар­ти­ста­ми (см. Чар­тизм). Организация са­мо­рас­пус­ти­лась по­сле по­ра­же­ния Кра­ков­ско­го вос­ста­ния 1846 года, её чле­ны, счи­тая не­об­хо­ди­мым кон­со­ли­да­цию всех пат­рио­тических сил, вновь при­сое­ди­ни­лись к ПДО. «Люд польский» во­зоб­нов­лял дея­тель­ность в Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1853-1856, 1872-1876 годы, од­на­ко боль­шо­го влия­ния не имел. Не­ко­то­рые чле­ны «Люда польского» при­ни­ма­ли уча­стие в Поль­ском вос­ста­нии 1863-1864 годов. В 1881 году в Швей­ца­рии при уча­стии Б. Ли­ма­нов­ско­го воз­ник­ла од­но­именная груп­па, идео­ло­ги­че­ски под­го­то­вив­шая соз­да­ние Поль­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии.

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