ЛЮД ПОЛЬСКИЙ
ЛЮД ПОЛЬСКИЙ («Lud Polski») - польская революционно-демократическая эмигрантская организация, основанная в Великобритании в 1835-1836 годах.
Создателями «Люда польского» были бывшие участники Польского восстания 1830-1831 годов (представители мелкой шляхты, крестьяне и горожане), вышедшие из-за программных разногласий из Польского демократического общества (ПДО). Авторы программных документов организации - С. Ворцель и Т. Кремповецкий. Люд польский состоял из 2 секций, образовавших громады (общины) - «Грудзёндз» (находилась в Портсмуте) и «Умань» (на острове Джерси). Позднее в Лондоне возникла третья громада - «Прага». В первом воззвании «Люда польского», подписанном 141 членами этой организации, были декларированы её основные цели: создание народного государства, установление социального равенства, ликвидация частной собственности. Последняя объявлялась причиной упадка промышленности, торговли и образования (члены «Люда польского» допускали существование лишь личной трудовой собственности). «Люд польский» поддерживал близкие связи с британскими чартистами (см. Чартизм). Организация самораспустилась после поражения Краковского восстания 1846 года, её члены, считая необходимым консолидацию всех патриотических сил, вновь присоединились к ПДО. «Люд польский» возобновлял деятельность в Великобритании в 1853-1856, 1872-1876 годы, однако большого влияния не имел. Некоторые члены «Люда польского» принимали участие в Польском восстании 1863-1864 годов. В 1881 году в Швейцарии при участии Б. Лимановского возникла одноименная группа, идеологически подготовившая создание Польской социалистической партии.