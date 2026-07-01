ЛЮЧЖОУ

ЛЮЧЖОУ - го­род на юге Ки­тая , в Гу­ан­си-Чжу­ан­ском ав­то­ном­ном районе.

Население 791,4 тысяч человек (2010); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 1013,3 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на реке Люц­зян (ле­вый при­ток реке Сиц­зян). Узел же­лез­ных до­рог и ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. Реч­ной порт. Аэ­ро­порт Бай­лянь.

Ос­но­ван в 111 году до н. э. Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся Тан­чжун, в 592 году н. э. пе­ре­име­но­ван в Ма­пин, в 742 году - в Лун­чэн («го­род дра­ко­на»), современное название Лючжоу («го­род, где рас­тут ивы») с 1736 года. На про­тя­же­нии мно­гих ве­ков - ме­сто ссыл­ки опаль­ных китайских государственных дея­те­лей и чи­нов­ни­ков. Один из цен­тров Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851- 1864 . В декабре 1938 - апреле 1939 года в Лючжоу рас­по­ла­га­лась ре­зи­ден­ция временное пра­ви­тель­ст­ва Корейской рес­пуб­ли­ки, пы­тав­ше­го­ся ор­га­ни­зо­вать со­про­тив­ле­ние японской ок­ку­па­ции . В 1942-1944 годы здесь на­хо­ди­лась ба­за 14-го воздушного фло­та США, при­ни­мав­ше­го уча­стие в бо­ях про­тив японских ВВС. В 1943-1944 годы в го­ро­де про­жи­вал в эмиг­ра­ции Хо Ши Мин . В но­ябре 1944 года за­хва­чен япон­ца­ми, в ию­не 1945 года ос­во­бо­ж­дён китайскими и американскими вой­ска­ми, в хо­де бо­ёв поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен. В 1954 году в Лючжоу про­шли пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду Хо Ши Ми­ном и Чжоу Энь­ла­ем о си­туа­ции в Ин­до­ки­тае. В пе­ри­од «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов го­род стал аре­ной столк­но­ве­ний ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми и про­тив­ни­ка­ми по­ли­ти­ки Мао Цзэ­ду­на.

В центральной час­ти го­ро­да - буд­дий­ский храм Си­лай (эпо­ха ди­на­стии Цин), па­го­да Лю­хоу (вос­ста­нов­ле­на в фор­мах IX века) в од­но­именном пар­ке (1906).

Лючжоу - важ­ный центр нау­ки (главным образом при­клад­ных на­учных ис­сле­до­ва­ний, в т. ч. в об­лас­ти те­ле­ком­му­ни­ка­ций и ИТ) и об­ра­зо­ва­ния. В го­ро­де и при­го­ро­дах дей­ст­ву­ют 13 НИИ, 7 институтов по про­ве­де­нию НИОКР в промышленности, 111 ком­па­ний и цен­тров НИОКР, в т. ч. национальные инженерно-тех­но­ло­гические ис­сле­до­ва­тель­ские цен­тры: но­вых ма­те­риа­лов и де­та­лей для ав­то­мо­би­лей; ин­дия и других ред­ко­зе­мель­ных ме­тал­лов; вне­дре­ния тех­но­ло­гии про­изводства бу­маги из дре­вес­ной мас­сы бам­бу­ка. Университеты: Гу­ан­сий­ский тех­но­ло­ги­че­ский (1958), те­ле­ви­де­ния; 7 кол­лед­жей (ин-тов), в т. ч. медицинский, пе­да­го­гический, эко­ло­гических тех­но­ло­гий. Му­зей го­ро­да (1958); му­зеи в бывшей ре­зи­ден­ции временного пра­ви­тель­ст­ва Корейской рес­пуб­ли­ки и в до­ме, в ко­то­ром жил Хо Ши Мин. На­учный му­зей в пе­ще­рах Бай­лянь­дун (1985; в го­ре Бай­мянь, к юго- за­па­ду от Лючжоу; кол­лек­ции ми­не­ра­лов, ске­лет­ных ос­тат­ков ис­ко­пае­мых ор­га­низ­мов позд­не­го плей­сто­це­на и бо­лее позд­них гео­ло­гических эпох и др.).

Лючжоу - круп­ный промышленный центр. Чёр­ная (ме­тал­лур­гический ком­би­нат кор­по­ра­ции «Li­uz­hou Iron and Steel Group»; про­изводство 5,8 млн. т ста­ли, 2007) и цвет­ная (цин­ко­вый за­вод) ме­тал­лур­гия, тя­жё­лое ма­ши­но­строе­ние, ав­то­мо­би­ле­строе­ние (со­вме­ст­ное пред­при­ятие китайское «Wuling Mo­tor Co.» и американское «General Motors Corp.» и др.), су­до­строе­ние. Пред­при­ятия хи­мической, це­мент­ной, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, та­бач­ной промышленности и др.

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