ЛЮЧЖОУ
ЛЮЧЖОУ - город на юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Население 791,4 тысяч человек (2010); образует городскую агломерацию с населением 1013,3 тысяч человек. Расположен на реке Люцзян (левый приток реке Сицзян). Узел железных дорог и автомагистралей. Речной порт. Аэропорт Байлянь.
Основан в 111 году до н. э. Первоначально назывался Танчжун, в 592 году н. э. переименован в Мапин, в 742 году - в Лунчэн («город дракона»), современное название Лючжоу («город, где растут ивы») с 1736 года. На протяжении многих веков - место ссылки опальных китайских государственных деятелей и чиновников. Один из центров Тайпинского восстания 1851- 1864. В декабре 1938 - апреле 1939 года в Лючжоу располагалась резиденция временное правительства Корейской республики, пытавшегося организовать сопротивление японской оккупации. В 1942-1944 годы здесь находилась база 14-го воздушного флота США, принимавшего участие в боях против японских ВВС. В 1943-1944 годы в городе проживал в эмиграции Хо Ши Мин. В ноябре 1944 года захвачен японцами, в июне 1945 года освобождён китайскими и американскими войсками, в ходе боёв почти полностью разрушен. В 1954 году в Лючжоу прошли переговоры между Хо Ши Мином и Чжоу Эньлаем о ситуации в Индокитае. В период «культурной революции» 1966-1976 годов город стал ареной столкновений между сторонниками и противниками политики Мао Цзэдуна.
В центральной части города - буддийский храм Силай (эпоха династии Цин), пагода Люхоу (восстановлена в формах IX века) в одноименном парке (1906).
Лючжоу - важный центр науки (главным образом прикладных научных исследований, в т. ч. в области телекоммуникаций и ИТ) и образования. В городе и пригородах действуют 13 НИИ, 7 институтов по проведению НИОКР в промышленности, 111 компаний и центров НИОКР, в т. ч. национальные инженерно-технологические исследовательские центры: новых материалов и деталей для автомобилей; индия и других редкоземельных металлов; внедрения технологии производства бумаги из древесной массы бамбука. Университеты: Гуансийский технологический (1958), телевидения; 7 колледжей (ин-тов), в т. ч. медицинский, педагогический, экологических технологий. Музей города (1958); музеи в бывшей резиденции временного правительства Корейской республики и в доме, в котором жил Хо Ши Мин. Научный музей в пещерах Байляньдун (1985; в горе Баймянь, к юго- западу от Лючжоу; коллекции минералов, скелетных остатков ископаемых организмов позднего плейстоцена и более поздних геологических эпох и др.).
Лючжоу - крупный промышленный центр. Чёрная (металлургический комбинат корпорации «Liuzhou Iron and Steel Group»; производство 5,8 млн. т стали, 2007) и цветная (цинковый завод) металлургия, тяжёлое машиностроение, автомобилестроение (совместное предприятие китайское «Wuling Motor Co.» и американское «General Motors Corp.» и др.), судостроение. Предприятия химической, цементной, целлюлозно-бумажной, табачной промышленности и др.