ЛЮЦЕРН

ЛЮЦЕРН (Luzern) - го­род в центральной час­ти Швей­ца­рии, административный центр кан­то­на Лю­церн.

Население 58 тысяч человек (2009), с при­го­ро­да­ми около 200 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Альп (на высоте свыше 430 м), на Фир­вальд­штет­ском озере, при впа­де­нии в не­го реки Ройс. Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. С се­ве­ра на юг Люцерн пере­се­ка­ют ав­то­бан и железнодорожная ма­ги­ст­раль Ба­зель - Бел­лин­цо­на, со­еди­няю­щие Люцерн на се­ве­ре с Гер­ма­ни­ей (че­рез Ба­зель с Фран­ци­ей), а на юге (че­рез Сен-Го­тардский тон­нель и аль­пий­ские пе­ре­ва­лы) с Ита­ли­ей. Не­сколь­ко других ав­то­трасс и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей свя­зы­ва­ют Люцерн с Цю­ри­хом и Бер­ном (да­лее с Западной Швей­ца­ри­ей и Фран­ци­ей). Пас­са­жир­ский порт на Фир­вальд­штет­ском озере (главным образом об­слу­жи­ва­ет ту­ри­стов и от­ды­хаю­щих; ис­поль­зу­ет­ся для ме­ст­ных со­об­ще­ний).

Ос­но­ван ме­ж­ду 1178 и 1200 годамина мес­те тор­го­во­го по­се­ле­ния, су­ще­ст­во­вав­ше­го при дей­ст­во­вав­шем с 710 года бе­не­дик­тин­ском монастыре Санкт-Ле­о­де­гар-им-Гоф, ко­то­рый при­над­ле­жал эль­зас­ско­му аб­бат­ст­ву Мур­бах. С на­ча­лом ис­поль­зо­ва­ния в 1220 году пе­ре­ва­ла Сен-Го­тард для пе­ре­воз­ки то­ва­ров и транс­порт­но­го со­об­ще­ния зна­че­ние Люцерна, рас­по­ла­гав­ше­го­ся в не­по­средственной бли­зо­сти от не­го, зна­чи­тель­но воз­рос­ло. В XIII веке в го­ро­де раз­вер­ну­лась борь­ба ме­ж­ду гвель­фа­ми и гиб­бе­ли­на­ми . В 1291 году германский император Ру­дольф I Габс­бург ку­пил Люцерн у аб­бат­ст­ва Мур­бах. Стре­мясь ос­во­бо­дить­ся от вла­сти Габс­бур­гов, Люцерн в 1332 году всту­пил в со­юз с го­ро­да­ми Ури, Швиц и Ун­тер­валь­ден, к ко­то­ро­му позд­нее при­сое­ди­ни­лись Цю­рих, Цуг и Берн. По­сле по­бе­ды швей­цар­цев над Габс­бур­га­ми в бит­ве при Зем­па­хе в 1386 году Люцерн под­чи­нил се­бе близ­ле­жа­щие зем­ли. В 1415 году император Си­гиз­мунд I Люк­сем­бург да­ро­вал го­ро­ду им­пер­ские воль­но­сти. В пе­ри­од Ре­фор­ма­ции Люцерн - один из оп­ло­тов ка­то­ли­циз­ма в Швей­ца­рии и Южной Гер­ма­нии: в 1574 году здесь обос­но­вал­ся ор­ден ие­зуи­тов. В борь­бе про­тив про­тес­тант­ско­го Кон­кор­да­та се­ми Люцерн в 1845 году воз­гла­вил Зон­дер­бунд и, по­тер­пев по­ра­же­ние, ут­ра­тил зна­че­ние од­но­го из ве­ду­щих по­ли­тических цен­тров Швей­ца­рии. Важ­ный им­пульс эко­но­мическому раз­ви­тию го­ро­да да­ло на­ча­ло железнодорожного строи­тель­ст­ва; в 1856 году Люцерн был свя­зан железнодорожным со­об­ще­ни­ем с Оль­те­ном и Ба­зе­лем, в 1864 году - с Цу­гом и Цю­ри­хом. В конце XIX - XX века Люцерн раз­ви­вал­ся как ку­рорт и центр ту­риз­ма, стал од­ним из ве­ду­щих куль­тур­ных цен­тров стра­ны.

В ис­то­рическом цен­тре Люцерна: ук­ре­п­ле­ния Мю­зег­гмау­эр (по­сле 1386 года; об­щая дли­на 870 м; 9 ба­шен, в т. ч. баш­ня Цит­турм со ста­рей­ши­ми в Люцерне ча­са­ми, 1535, мас­тер Х. Лю­тер), в сис­те­му ко­то­рых вхо­дят 2 де­ревянных кры­тых мос­та че­рез реку Ройс - Ка­пелльб­рюк­ке («Ча­со­вен­ный мост»; XIV век; вось­ми­гран­ная баш­ня Вас­сер­турм, высота 34 м) и Шпрой­ер­брюк­ке (1408; цикл «Пля­ски смер­ти» из 67 кар­тин, 1626-1635, К. Мег­лин­гер); дво­рец Рит­тер­шер в ду­хе итальянского па­лац­цо XV век (1556-1574, архитектор Д. де Пон­те; ны­не ре­зи­ден­ция пра­ви­тель­ст­ва кан­то­на); зда­ние Ра­ту­ши, со­че­таю­щее ме­ст­ные тра­ди­ции с эле­мен­та­ми ар­хи­тек­ту­ры итальянского Ре­нес­сан­са (1602-1606, архитектор А. Изен­манн). Сре­ди па­мят­ни­ков XVII века: церковь Хоф­кир­хе (1645, архитектор Я. Кур­рер, скульп­ту­ра фа­са­дов - Н. Гейс­лер; 2 позд­не­го­тич. баш­ни, 1506-1516), ба­роч­ная церковь Св. Фра­нци­ска Кса­ве­рия (1666-1677). Жи­лая за­строй­ка XVII-XVII веков, пре­имущественно в сти­ле ба­рок­ко. Сре­ди по­стро­ек XIX-XX веков: гос­ти­ни­цы в рус­ле позд­не­го клас­си­циз­ма - «Шва­нен» (1834-1835; пе­ре­строе­на в 1878 и 1896-1897 годах, ар­хи­тек­то­ры Л. Пфиф­фер, П. Се­гес­сер) и «Швай­цер­хоф» (1845, архитектор М. Бер­ри), кур­зал (1882, архитектор Л. Игон­не, пе­ре­стро­ен в 1910 году), церковь Св. Мар­ка в ду­хе английской нео­го­ти­ки (1898-1999), нео­го­тическая церковь Пау­лю­скир­хе (1911-1912, архитектор К. Мо­зер), церковь Санкт- Кар­ли в фор­мах итальянского ра­цио­на­лиз­ма (1932-1934, архитектор Ф. Мец­гер), жи­лой дом «Шён­бюль» (1965-1968, архитектор Х. А. Аал­то), церковь Ио­ган­не­скир­хе в фор­мах мо­дер­низ­ма (1967-1970, архитектор ВЕК М. Фёр­де­рер), железнодорожных во­кзал (1984-1991, архитектор С. Ка­ла­тра­ва и др.), Центр куль­ту­ры и кон­грес­сов (1993-2000, архитектор Ж. Ну­вель; в его со­ста­ве - ху­дожественный му­зей Люцерна с со­б­ра­ни­ем пей­заж­ной жи­во­пи­си XIX-XX веков и современного искусства с 1960 года). Па­мят­ник швейцарским гвар­дей­цам, за­щи­щав­шим в 1792 году дво­рец Тю­иль­ри в Па­ри­же («Лев Лю­цер­на»; 1819-1821, скульп­тор Б. Тор­вальд­сен).

Университет Люцерна (современный ста­тус с 2000 года; один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся швейцарсикх университетов), круп­ней­ший вуз Центр. Швей­ца­рии - Лю­церн­ская выс­шая шко­ла (1997). Так­же в Люцерне рас­по­ло­же­ны: Выс­шая шко­ла му­зы­ки (1942; ос­но­ва­на как кон­сер­ва­то­рия, современное название с 1999 года), Выс­шая пе­да­го­гическая шко­ла ЦентральнойШвей­ца­рии, Об­ра­зо­вательный центр по во­про­сам прав че­ло­ве­ка, Профессиональная шко­ла гос­ти­нич­но­го биз­не­са, Центр кад­ро­вой пе­ре­под­го­тов­ки швейцарской ар­мии. Ар­хив кан­то­на Люцерн (1803), Цен­траль­ная и ву­зов­ская библиотека (1951). Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (с 1820 года); Лед­ни­ко­вый сад (1872, ланд­шафт лед­ни­ко­во­го пе­рио­да); транс­пор­та (1959; зда­ние 1957-2009, ар­хи­тек­то­ры А. Гигон, М. Гийер и др.), в од­ном из его кор­пу­сов (архитектор Ж. М. Эл­лен­бер­гер, 1979-1985) - Му­зей ху­дож­ни­ка Х. Эр­ни; ис­то­рии Люцерна (1986, в зда­нии ору­жей­но­го скла­да, 1567-1568); игр и иг­ру­шек (2000); Со­б­ра­ние Ро­зен­гарт (зда­ние в сти­ле ар де­ко, 1924, архитектор Х. Хер­тер; ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 2000-2001 годы, бю­ро «Diener & Diener»; ра­бо­ты П. Се­зан­на, П. Клее , П. Пи­кас­со и др.); Дом-му­зей Р. Ваг­не­ра (в особ­ня­ке се­мьи Ам-Рин, XV - начала XIX века).

Городской те­атр (1839; опер­ные, ба­лет­ные, дра­ма­тические спек­так­ли). Сим­фо­ни­че­ский (1806) и Фес­ти­валь­ный (1938; функ­цио­ни­ро­вал с пе­ре­ры­ва­ми) ор­ке­ст­ры. Ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­валь (с 1938 года еже­год­но; с 1998 года три­ж­ды в год), Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь блю­за (еже­год­но с 1995 года). В Люцерне еже­год­но про­во­дят­ся так­же Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ко­мик­сов «Fumetto», Лю­церн­ский кар­на­вал.

Люцерн - ме­сто про­ве­де­ния многих пре­стиж­ных ме­ж­ду­народных со­стя­за­ний, в т. ч. чем­пио­на­тов ми­ра - по ака­де­мической греб­ле (1962, 1974, 1982, 2001), по пу­ле­вой стрель­бе (1901, 1939). В 1982 году со­стоя­лась 25-я Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да. Фут­боль­ный клуб «Лю­церн» (ос­но­ван в 1901 году) про­во­дит мат­чи на «Ста­ди­он Алль­менд» (13 тысяч мест), яв­ля­ет­ся чем­пио­ном (1989) и об­ла­да­те­лем Куб­ка (1960, 1992) Швей­ца­рии.

В эко­но­ми­ке го­ро­да рез­ко пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг, клю­че­вые от­рас­ли - ку­рорт­ное хо­зяй­ст­во, ту­ри­стический биз­нес и об­слу­жи­ваю­щие их про­из­вод­ст­ва. Люцерн - кли­ма­тический ку­рорт, один из ста­рей­ших и важ­ней­ших цен­тров ту­риз­ма в Швей­ца­рии (еже­год­но го­род по­се­ща­ют до 5 млн. человек). Кли­мат уме­рен­ный, мяг­кий, с чер­та­ми гор­но­го; средняя го­до­вая температура около 9 °С. Ха­рак­тер­но боль­шое чис­ло яс­ных, сол­неч­ных дней. Рас­по­ло­жен­ный в пред­горь­ях Альп, Люцерн стал от­прав­ной точ­кой многих ту­ри­стических мар­шру­тов в го­ры. Боль­шие по­сту­п­ле­ния в бюд­жет го­ро­да обес­пе­чи­ва­ет гос­ти­нич­ная ин­ду­ст­рия (св. 300 пан­сио­на­тов, вилл, оте­лей; середина 2000-х годов). В ок­ре­ст­но­стях Люцерна, на бе­ре­гах Фир­вальд­штет­ско­го озера, рас­по­ло­же­ны так­же другие по­пу­ляр­ные ку­рор­ты, цен­тры ту­риз­ма и зим­не­го спор­та - Кюс­нахт, Вег­гис, Флю­элен, Бек­кен­рид, Бу­окс.

Люцерн - важ­ный центр бан­ков­ско-фи­нан­со­вой и из­да­тель­ской дея­тель­но­сти, ме­диа­биз­не­са, раз­но­об­раз­ных де­ло­вых ус­луг, ме­сто раз­ме­ще­ния ря­да административных уч­ре­ж­де­ний на­цио­наль­но­го и ре­гио­наль­но­го зна­че­ния. По­ми­мо кан­то­наль­ных ор­га­нов за­ко­но­дательной, ис­пол­нительной и су­деб­ной вла­сти, в Люцерне на­хо­дят­ся национальный офис Общества по стра­хо­ва­нию от не­сча­ст­ных слу­ча­ев и Швейцарский центр стра­хо­во­го обес­пе­че­ния при­сяж­ных то­ва­ри­ществ. В конце XX - начале XXI века в Люцерне бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся сек­тор об­ра­зо­ва­ния и нау­ки. Промышленность Люцерна пред­став­ле­на не­боль­ши­ми (в т. ч. се­мей­ны­ми) пред­при­ятия­ми. Главные от­рас­ли - при­бо­ро­строе­ние, фар­ма­цев­тическая, био­тех­но­ло­гическая, по­ли­гра­фи­че­ская, а так­же пи­ще­вая (сы­ро­ва­ре­ние и др.).

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