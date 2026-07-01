ЛЮЦЕРН
ЛЮЦЕРН (Luzern) - город в центральной части Швейцарии, административный центр кантона Люцерн.
Население 58 тысяч человек (2009), с пригородами около 200 тысяч человек. Расположен в предгорьях Альп (на высоте свыше 430 м), на Фирвальдштетском озере, при впадении в него реки Ройс. Крупный узел автомобильных и железных дорог. С севера на юг Люцерн пересекают автобан и железнодорожная магистраль Базель - Беллинцона, соединяющие Люцерн на севере с Германией (через Базель с Францией), а на юге (через Сен-Готардский тоннель и альпийские перевалы) с Италией. Несколько других автотрасс и железнодорожных магистралей связывают Люцерн с Цюрихом и Берном (далее с Западной Швейцарией и Францией). Пассажирский порт на Фирвальдштетском озере (главным образом обслуживает туристов и отдыхающих; используется для местных сообщений).
Основан между 1178 и 1200 годамина месте торгового поселения, существовавшего при действовавшем с 710 года бенедиктинском монастыре Санкт-Леодегар-им-Гоф, который принадлежал эльзасскому аббатству Мурбах. С началом использования в 1220 году перевала Сен-Готард для перевозки товаров и транспортного сообщения значение Люцерна, располагавшегося в непосредственной близости от него, значительно возросло. В XIII веке в городе развернулась борьба между гвельфами и гиббелинами. В 1291 году германский император Рудольф I Габсбург купил Люцерн у аббатства Мурбах. Стремясь освободиться от власти Габсбургов, Люцерн в 1332 году вступил в союз с городами Ури, Швиц и Унтервальден, к которому позднее присоединились Цюрих, Цуг и Берн. После победы швейцарцев над Габсбургами в битве при Земпахе в 1386 году Люцерн подчинил себе близлежащие земли. В 1415 году император Сигизмунд I Люксембург даровал городу имперские вольности. В период Реформации Люцерн - один из оплотов католицизма в Швейцарии и Южной Германии: в 1574 году здесь обосновался орден иезуитов. В борьбе против протестантского Конкордата семи Люцерн в 1845 году возглавил Зондербунд и, потерпев поражение, утратил значение одного из ведущих политических центров Швейцарии. Важный импульс экономическому развитию города дало начало железнодорожного строительства; в 1856 году Люцерн был связан железнодорожным сообщением с Ольтеном и Базелем, в 1864 году - с Цугом и Цюрихом. В конце XIX - XX века Люцерн развивался как курорт и центр туризма, стал одним из ведущих культурных центров страны.
В историческом центре Люцерна: укрепления Мюзеггмауэр (после 1386 года; общая длина 870 м; 9 башен, в т. ч. башня Циттурм со старейшими в Люцерне часами, 1535, мастер Х. Лютер), в систему которых входят 2 деревянных крытых моста через реку Ройс - Капелльбрюкке («Часовенный мост»; XIV век; восьмигранная башня Вассертурм, высота 34 м) и Шпройербрюкке (1408; цикл «Пляски смерти» из 67 картин, 1626-1635, К. Меглингер); дворец Риттершер в духе итальянского палаццо XV век (1556-1574, архитектор Д. де Понте; ныне резиденция правительства кантона); здание Ратуши, сочетающее местные традиции с элементами архитектуры итальянского Ренессанса (1602-1606, архитектор А. Изенманн). Среди памятников XVII века: церковь Хофкирхе (1645, архитектор Я. Куррер, скульптура фасадов - Н. Гейслер; 2 позднеготич. башни, 1506-1516), барочная церковь Св. Франциска Ксаверия (1666-1677). Жилая застройка XVII-XVII веков, преимущественно в стиле барокко. Среди построек XIX-XX веков: гостиницы в русле позднего классицизма - «Шванен» (1834-1835; перестроена в 1878 и 1896-1897 годах, архитекторы Л. Пфиффер, П. Сегессер) и «Швайцерхоф» (1845, архитектор М. Берри), курзал (1882, архитектор Л. Игонне, перестроен в 1910 году), церковь Св. Марка в духе английской неоготики (1898-1999), неоготическая церковь Паулюскирхе (1911-1912, архитектор К. Мозер), церковь Санкт- Карли в формах итальянского рационализма (1932-1934, архитектор Ф. Мецгер), жилой дом «Шёнбюль» (1965-1968, архитектор Х. А. Аалто), церковь Иоганнескирхе в формах модернизма (1967-1970, архитектор ВЕК М. Фёрдерер), железнодорожных вокзал (1984-1991, архитектор С. Калатрава и др.), Центр культуры и конгрессов (1993-2000, архитектор Ж. Нувель; в его составе - художественный музей Люцерна с собранием пейзажной живописи XIX-XX веков и современного искусства с 1960 года). Памятник швейцарским гвардейцам, защищавшим в 1792 году дворец Тюильри в Париже («Лев Люцерна»; 1819-1821, скульптор Б. Торвальдсен).
Университет Люцерна (современный статус с 2000 года; один из наиболее динамично развивающихся швейцарсикх университетов), крупнейший вуз Центр. Швейцарии - Люцернская высшая школа (1997). Также в Люцерне расположены: Высшая школа музыки (1942; основана как консерватория, современное название с 1999 года), Высшая педагогическая школа ЦентральнойШвейцарии, Образовательный центр по вопросам прав человека, Профессиональная школа гостиничного бизнеса, Центр кадровой переподготовки швейцарской армии. Архив кантона Люцерн (1803), Центральная и вузовская библиотека (1951). Музеи: естественной истории (с 1820 года); Ледниковый сад (1872, ландшафт ледникового периода); транспорта (1959; здание 1957-2009, архитекторы А. Гигон, М. Гийер и др.), в одном из его корпусов (архитектор Ж. М. Элленбергер, 1979-1985) - Музей художника Х. Эрни; истории Люцерна (1986, в здании оружейного склада, 1567-1568); игр и игрушек (2000); Собрание Розенгарт (здание в стиле ар деко, 1924, архитектор Х. Хертер; реконструировано в 2000-2001 годы, бюро «Diener & Diener»; работы П. Сезанна, П. Клее, П. Пикассо и др.); Дом-музей Р. Вагнера (в особняке семьи Ам-Рин, XV - начала XIX века).
Городской театр (1839; оперные, балетные, драматические спектакли). Симфонический (1806) и Фестивальный (1938; функционировал с перерывами) оркестры. Международный музыкальный фестиваль (с 1938 года ежегодно; с 1998 года трижды в год), Международный фестиваль блюза (ежегодно с 1995 года). В Люцерне ежегодно проводятся также Международный фестиваль комиксов «Fumetto», Люцернский карнавал.
Люцерн - место проведения многих престижных международных состязаний, в т. ч. чемпионатов мира - по академической гребле (1962, 1974, 1982, 2001), по пулевой стрельбе (1901, 1939). В 1982 году состоялась 25-я Всемирная шахматная олимпиада. Футбольный клуб «Люцерн» (основан в 1901 году) проводит матчи на «Стадион Алльменд» (13 тысяч мест), является чемпионом (1989) и обладателем Кубка (1960, 1992) Швейцарии.
В экономике города резко преобладает сфера услуг, ключевые отрасли - курортное хозяйство, туристический бизнес и обслуживающие их производства. Люцерн - климатический курорт, один из старейших и важнейших центров туризма в Швейцарии (ежегодно город посещают до 5 млн. человек). Климат умеренный, мягкий, с чертами горного; средняя годовая температура около 9 °С. Характерно большое число ясных, солнечных дней. Расположенный в предгорьях Альп, Люцерн стал отправной точкой многих туристических маршрутов в горы. Большие поступления в бюджет города обеспечивает гостиничная индустрия (св. 300 пансионатов, вилл, отелей; середина 2000-х годов). В окрестностях Люцерна, на берегах Фирвальдштетского озера, расположены также другие популярные курорты, центры туризма и зимнего спорта - Кюснахт, Веггис, Флюэлен, Беккенрид, Буокс.
Люцерн - важный центр банковско-финансовой и издательской деятельности, медиабизнеса, разнообразных деловых услуг, место размещения ряда административных учреждений национального и регионального значения. Помимо кантональных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, в Люцерне находятся национальный офис Общества по страхованию от несчастных случаев и Швейцарский центр страхового обеспечения присяжных товариществ. В конце XX - начале XXI века в Люцерне быстро развивается сектор образования и науки. Промышленность Люцерна представлена небольшими (в т. ч. семейными) предприятиями. Главные отрасли - приборостроение, фармацевтическая, биотехнологическая, полиграфическая, а также пищевая (сыроварение и др.).
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