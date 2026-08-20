ЛЮБОМЛЬ

Любомль — город в Волынской области Украины, административный центр Любомльского района. Расположен в 123 км от областного центра Луцка . Население — 9,8 тыс. чел. (2008).

Любомль впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1281 годом. Его развитие связано с именем князя Владимира Васильковича, при котором Любомль стал крупным ремесленным центром. В 1264 году в городе была построена каменная церковь святого Георгия. В 1340 году Любомль перешёл в состав Великого княжества Литовского . В 1412 году по инициативе Владислава II Ягайла в городе был построен костёл. С XIV века в городе проживала многочисленная еврейская община. В 1521 году здесь появилась также синагога. В 1541 году Любомль получил магдебургское право .

После Люблинской унии 1569 года Любомль перешёл под власть Польской короны и вошёл в состав Холмской земли. С 1659 года он находился в собственности гетмана Ивана Выговского, а в 1671 году был передан сыновьям князя Иеремии Вишневецкого как компенсация за потери семьи, понесённые в годы освободительной войны украинского и белорусского народов .

В 1729 году в Любомле произошёл сильный пожар. В 1768 году город перешёл во владение графа Франциска-Ксаверия Браницкого. При нём в 1782 году в городе был выстроен большой дворец. После третьего раздела Польши в 1795 году Любомль вместе со всей западной частью Волыни отошёл к Российской империи и стал волостным центром Владимир-Волынского уезда Волынской губернии. В качестве реакции на попытку Ф.-К. Браницкого закрепостить горожан в Любомле вспыхнул бунт. Городская верхушка обратилась в суд и к наместнику Польши великому князю Константину Павловичу . Суд разрешил спор в пользу жителей города. Позднее, в 1849 году, за участие Браницких в антироссийских выступлениях российские власти конфисковали у них их владения, в том числе и Любомль.

В 1874 году была проложена железная дорога Ковель — Любомль, после чего экономическая жизнь города существенно оживилась. Во второй половине XIX века в Любомле работали пивоварный, лесопильный и винокуренный заводы, четыре предприятия по выделке кожи, четыре мельницы. К концу столетия численность населения города составляла почти 7 тыс. человек.

В годы Первой мировой и Гражданской войн Любомль пришёл в упадок. По условиям Рижского мирного договора 1921 года город отошёл к Польше. В 1939 году Любомль перешёл в состав УССР и через год стал центром Любомльского района. С июня 1941 года по июль 1944 года город входил в зону немецкой оккупации. За это время было уничтожено всё еврейское население Любомля.

В 2001 году по распоряжению кабинета министров Украины Любомль был включён в список исторических населённых мест Украины.