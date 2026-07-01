ЛЮБЛЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛЮБЛЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - старейший университет Словении, один из крупнейших университетов Европы.
Основан в 1595 году как иезуитский колледж, в 1809-1810 годы реорганизован, в 1813 году закрыт. В 1919 году вновь открыт в составе 5 факультетов: права, философии, технологического, теологического и медицинского. В середине 1920-х годов университет носил имя короля Александра, в 1979-1990 годы - Э. Карделя. Среди выпускников и преподавателей Люблянского уиверситета - президенты Словении: Я. Дрновшек, М. Кучан, Д. Тюрк, историки Б. Графенауэр, М. Кос, российский правовед и философ Е. В. Спекторский. В составе университета (2009): 3 академии - музыки (1919; до 1939 года консерватория), изящных искусств (1945), театра, кино, радио и телевидения (1945); 23 факультета, колледж здравоохранения, медицинский центр, Национальная и университетская бибилиотека (1774, современное название с 1945 года; крупнейшая бибилиотека Словении, свыше 2,5 млн. ед. хр.). Обучаются около 64 тысяч студентов.