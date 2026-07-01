ЛЮБЛЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЮБЛЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - ста­рей­ший уни­вер­си­тет Сло­ве­нии, один из круп­ней­ших уни­вер­си­те­тов Ев­ро­пы.

Ос­но­ван в 1595 году как ие­зу­ит­ский кол­ледж, в 1809-1810 годы ре­ор­га­ни­зо­ван, в 1813 году за­крыт. В 1919 году вновь от­крыт в со­ста­ве 5 фа­куль­те­тов: пра­ва, фи­ло­со­фии, тех­но­ло­гического, тео­ло­гического и ме­ди­цин­ско­го. В середине 1920-х годов университет но­сил имя ко­ро­ля Алек­сан­д­ра, в 1979-1990 годы - Э. Кар­де­ля . Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков и пре­по­да­ва­те­лей Люблянского уиверситета - пре­зи­ден­ты Сло­ве­нии: Я. Дрнов­шек, М. Ку­чан, Д. Тюрк, ис­то­ри­ки Б. Гра­фе­нау­эр , М. Кос, российский пра­во­вед и фи­ло­соф Е. В. Спек­тор­ский. В со­ста­ве университета (2009): 3 ака­де­мии - музы­ки (1919; до 1939 года консерватория), изящ­ных ис­кусств (1945), те­ат­ра, ки­но, ра­дио и те­ле­ви­де­ния (1945); 23 фа­куль­те­та, кол­ледж здра­во­охра­не­ния, медицинский центр, Национальная и уни­вер­си­тет­ская бибилиотека (1774, современное название с 1945 года; круп­ней­шая бибилиотека Сло­ве­нии, свыше 2,5 млн. ед. хр.). Обу­ча­ют­ся около 64 тысяч сту­ден­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)