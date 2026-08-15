ЛЮБЛЯНА Любляна — столица Республики Словения.

Любляна — столица Республики Словения. Численность населения — 284 355 человек (2019). Город находится при впадении р. Любляница в р. Сава. С середины I в. до н. э. на месте Л. находился римский военный лагерь, затем колония Эмона, в V в. н. э. разрушенная гуннами и другими варварскими народами. В VI—VII вв. окрестные места заселили славяне. В XI—XII вв. на месте города был построен замок Лайбах, которым владели вассалы Аквилейского патриархата (церковное княжество в составе Священной Римской империи). Позднее замок перешел к герцогам Шпанхайма (Шпонхайма), в 1278 — к королю Рудольфу I Габсбургу. Поселение при замке в XIII в. получило городской статус. С 1335 город находился во владении Габсбургов и стал центром области Крайна. В 1461 основана епископская кафедра. Значительную часть городского населения составляли словенцы, в XVI—XVII вв. Л. стала важнейшим словенским культурно-просветительским центром. В 1809—1813 город был оккупирован наполеоновскими войсками, служил столицей Иллирийских провинций, затем — центр Иллирийского королевства в составе Австрии (до 1849). В 1821 здесь прошел конгресс Священного союза. В 1895 Л. сильно пострадала от землетрясения. В 1918 город стал столицей Словении в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев. С 1941 Л. была оккупирована войсками фашистской Италии, в 1943—1945 — германскими войсками. В 1945 город включен в состав Югославии как столица Социалистической республики Словения (до 1963 Народная республика Словения); с 1991 столица независимой Республики Словения. Культурный, научный и финансово-промышленный центр. В городе находятся многочисленные памятники архитектуры, в том числе остатки римской колонии.

Лит .: Šumi N. Ljubljana. Beograd, 1980; Zgodovina Ljubljane. Ljubljana, 1984; Štih P. The Middle Ages between the Eastern Alps and the Northen Adriatic. Leiden, 2010; Kosi M., Bizjak M., Seručnik M., Šilc J. Historična topografija Kranjske (do leta 1500). Ljubljana, 2016. М. М. Розинская.