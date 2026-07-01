ЛЮБЛИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА
ЛЮБЛИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА - российский медиевист, архивист, палеограф.
Из семьи священника, историка церковного права. В 1922 году окончила историческое отделение факультета общественных наук Петроградского университета. Ученица И. М. Гревса, О. А. Добиаш-Рождественской, Л. П. Карсавина. С 1922 году сотрудник Российской публичной бибилиотеки (с 1925 года Государственная публичная бибилиотека, ГПБ; см. Российская национальная библиотека), с 1939 года главный библиотекарь. Занималась описанием латинских и французских пергаменных рукописей. Составила научное описание документов бастильского архива из коллекции П. П. Дубровского и их аннотированный каталог «Документы из Бастильского архива» (опубликовано в 1960 году; дополнительное издание - 1988). С 1935 года преподавала в Ленинградском институте истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ), в 1936-1941 годы на историческом фаультете ЛГУ. С 1939 года ведущий специалист по западным фондам отдела рукописей ГПБ. В 1941-1942 годы в эвакуации, преподавала историю в школе в Молотовской (Пермской) области. В 1943 году вернулась в Ленинград. В 1943-1944 годы заведующая иностранным книжным фондом, в 1944-1949 годы главный библиотекарь отдела рукописей, хранитель западно-европейских фондов. В 1944-1963 годы преподавала на историческом факультете ЛГУ. С 1953 года профессор, в 1955-1960 заведующая кафедрой истории средних веков ЛГУ. С 1963 года в Ленинградском отделении Института истории АН СССР. Основные труды посвящены политической и социально-экономической истории Франции XVI-XVII веков и французскому абсолютизму. Подготовила издание на русском языке широкого круга источников по истории Франции XVII-XVIII веков. Труды Люблинской получили широкое международное признание.
Сочинения:
Источниковедение истории средних веков. Л., 1955;
Документы по истории Франции середины ХVI в. (ред.) // Средние века. М., 1958–1961. Вып. 12–15, 19;
Франция в начале ХVII в. (1610–1620 гг.). Л., 1959; Документы по истории гражданских войн во Франции, 1561–1563 гг. М.; Л., 1962 (ред.);
Документы по истории внешней политики Франции, 1547–1548 гг. М.; Л., 1963 (ред.);
Французский абсолютизм в первой трети ХVII в. М.; Л., 1965;
Внутренняя политика французского абсолютизма, 1633–1649 гг. М.; Л., 1966 (ред.);
Латинская палеография. М., 1969; Французские крестьяне в ХVI–ХVIII вв. Л., 1978;
Внутренняя политика французского абсолютизма, 1633–1649 гг.: Северные и Центральные провинции. Л., 1980 (ред.);
Франция при Ришелье: Французский абсолютизм в 1630–1642 гг. Л., 1982.