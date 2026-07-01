ЛЮБЛИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА

ЛЮБЛИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА - российский ме­дие­вист, ар­хи­вист, па­лео­граф.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка, ис­то­ри­ка цер­ков­но­го пра­ва. В 1922 году окон­чи­ла ис­то­рическое от­де­ле­ние факультета об­щественных на­ук Пет­роградского университета. Уче­ни­ца И. М. Грев­са , О. А. До­би­аш-Ро­ж­де­ст­вен­ской , Л. П. Кар­са­ви­на . С 1922 году со­труд­ник Российской пуб­лич­ной бибилиотеки (с 1925 года Государственная пуб­лич­ная бибилиотека, ГПБ; см. Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка), с 1939 года главный биб­лио­те­карь. За­ни­ма­лась опи­са­ни­ем латинских и французских пер­га­мен­ных ру­ко­пи­сей. Со­ста­ви­ла на­учное опи­са­ние до­ку­мен­тов бас­тиль­ско­го ар­хи­ва из кол­лек­ции П. П. Дуб­ров­ско­го и их ан­но­ти­ро­ван­ный ка­та­лог «До­ку­мен­ты из Бас­тиль­ско­го ар­хи­ва» (опубликовано в 1960 году; дополнительное издание - 1988). С 1935 года пре­по­да­ва­ла в Ле­нинградском институте ис­то­рии, фи­ло­со­фии и лин­гвис­ти­ки (ЛИФЛИ), в 1936-1941 годы на ис­то­рическом фаультете ЛГУ. С 1939 года ве­ду­щий спе­циа­лист по западным фон­дам от­де­ла ру­ко­пи­сей ГПБ. В 1941-1942 годы в эва­куа­ции, пре­по­да­ва­ла ис­то­рию в шко­ле в Мо­ло­тов­ской (Перм­ской) области. В 1943 году вер­ну­лась в Ле­нин­град . В 1943-1944 годы заведующая иностранным книж­ным фон­дом, в 1944-1949 годы главный биб­лио­те­карь от­де­ла ру­ко­пи­сей, хра­ни­тель западно-ев­ропейских фон­дов. В 1944-1963 годы пре­по­да­ва­ла на ис­то­рическом факультете ЛГУ. С 1953 года профессор, в 1955-1960 заведующая ка­фед­рой ис­то­рии сред­них ве­ков ЛГУ. С 1963 года в Ле­нинградском от­де­ле­нии Института ис­то­рии АН СССР. Основные тру­ды по­свя­ще­ны по­ли­тической и со­ци­аль­но-эко­но­мической исто­рии Фран­ции XVI-XVII веков и французскому аб­со­лю­тиз­му. Под­го­то­ви­ла из­да­ние на русском языке ши­ро­ко­го кру­га ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Фран­ции XVII-XVIII веков. Тру­ды Люблинской по­лу­чи­ли широкое международное признание.

Сочинения :

Ис­точ­ни­ко­ве­де­ние ис­то­рии сред­них ве­ков. Л., 1955;

До­ку­мен­ты по ис­то­рии Фран­ции се­ре­ди­ны ХVI в. (ред.) // Сред­ние ве­ка. М., 1958–1961. Вып. 12–15, 19;

Фран­ция в на­ча­ле ХVII в. (1610–1620 гг.). Л., 1959; До­кумен­ты по ис­то­рии гра­ж­дан­ских войн во Фран­ции, 1561–1563 гг. М.; Л., 1962 (ред.);

До­ку­мен­ты по ис­то­рии внеш­ней по­ли­ти­ки Фран­ции, 1547–1548 гг. М.; Л., 1963 (ред.);

Фран­цуз­ский аб­со­лю­тизм в пер­вой тре­ти ХVII в. М.; Л., 1965;

Внут­рен­няя по­ли­ти­ка фран­цуз­ско­го аб­со­лю­тиз­ма, 1633–1649 гг. М.; Л., 1966 (ред.);

Ла­тин­ская па­лео­гра­фия. М., 1969; Фран­цуз­ские кре­сть­я­не в ХVI–ХVIII вв. Л., 1978;

Внут­рен­няя по­ли­ти­ка фран­цуз­ско­го аб­со­лю­тиз­ма, 1633–1649 гг.: Се­вер­ные и Цен­траль­ные про­вин­ции. Л., 1980 (ред.);

Фран­ция при Ри­ше­лье: Фран­цуз­ский аб­со­лю­тизм в 1630–1642 гг. Л., 1982.