ЛЮБЛИНСКАЯ, АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА Люблинская, Александра Дмитриевна (01[14].05.1902, Санкт-Петербург — 22.01.1980, Ленинград) — известный русский советский историк и археограф, яркий представитель отечественного франковедения.

Люблинская, Александра Дмитриевна (01[14].05.1902, Санкт-Петербург — 22.01.1980, Ленинград) — известный русский советский историк и археограф, яркий представитель отечественного франковедения. Дочь Д. Ф. Стефановича, потомка выходцев из Сербии, протоиерея Исаакиевского собора, жена (с 1925) В. С. Люблинского, известного историка книги, исследователя библиотеки Вольтера.

В 1918—1922— студентка Бестужевских высших женских курсов, затем исторического отделения факультета общественных наук Петроградского университета. Ученица О. А. Добиаш-Рождественской , ведущего медиевиста петербургской исторической школы, и В. В. Бирюковича, специалиста по истории Франции раннего Нового времени. С 1922 по 1949 трудилась (с небольшими перерывами) библиотекарем/научным сотрудником в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ; бывшая Императорская публичная библиотека, ныне — Российская национальная библиотека, РНБ), главным образом в западной секции Отдела рукописей. Вместе с О. А. Добиаш-Рождественской участвовала в работе комиссии по реализации Рижского договора 1921, для отбора книг и рукописей с целью возвращения в Польшу. В 1927 была арестована и осуждена как участница «кружка медиевистов», однако дело было прекращено спустя несколько месяцев. Летом 1941 участвовала в подготовке к эвакуации фондов Отдела рукописей во время Великой Отечественной войны. В 1941—1942 пребывала в г. Молотове (Пермь), откуда в 1942 была приглашена преподавать на Исторический факультет Московского государственного университета.

С 1949 по 1960 — доцент, профессор, заведующая кафедрой истории Средних веков Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне — СПбГУ), где начала читать спецкурсы уже в 1930-е и где защитила кандидатскую (1940) и докторскую (1951) диссертации, посвященные истории Франции 1-й половины XVII в. Обе работы в значительной мере были написаны на основе рукописных материалов коллекции П. П. Дубровского из ГПБ. В 1961 перешла на работу в Ленинградское отделение Института истории АН СССР (ЛОИИ; ныне — Санкт-Петербургский Институт истории РАН), но продолжала преподавать в ЛГУ до конца 1970-х.

Представляя себя как историка-марксиста, в то же время следовала постулатам позитивизма, что получило отражение в трех основных ее работах: «Франция в начале XVII в. (1610—1620)» (Л., 1959), «Французский абсолютизм в первой трети XVII в.» (М.–Л., 1965) и «Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630—1642 гг.» (Л., 1982). Л. сочетала в свой деятельности преподавательскую и исследовательскую археографическую работу: под ее руководством группа ее учеников подготовила к изданию рукописные материалы из коллекции П. П. Дубровского в РНБ, касающиеся политики французского двора во время Религиозных войн во Франции XVI в. и внутренней политики в эпоху кардинала Ришелье ; автографы периода Итальянских войн 1494—1559 , из собрания Ламуаньона в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА); а также каталог рукописей Архива Бастилии из РНБ. Прославилась также как научный полемист и организатор научных дискуссий: наиболее известен ее спор с Б. Ф. Поршневым, концепции которого она решительно отвергала.

Л. — автор книг по источниковедению Средних веков (Л., 1955) и латинской палеографии (М., 1969), подготовленных в том числе на основе рабочих материалов архива О. А. Добиаш-Рождественской, многочисленных работ по истории Франции XI—XVII вв. и проблемам западноевропейского феодализма, статей для энциклопедий. Благодаря инициативе Л. возоб­новились регулярные контакты с западными историками, прерванные в 1930-е: в 1956 был организован визит французских историков во главе с профессором Сорбонны, медиевистом Р. Фавтье в ЛГУ. С конца 1950-х неоднократно выезжала за рубеж с целью чтения лекций в различные университеты и научные центры; в 1968 оказалась свидетелем «студенческой весны» в Париже.

Умерла во время защиты кандидатской диссертации Б. Н. Комиссарова в ЛОИИ, успев произнести речь в пользу соискателя. Известные ученики: Т. П. Воронова, В. И. Райцес, Л. И. Киселева, Н. В. Ревуненкова, В. Н. Малов, Ю. П. Малинин .

Изд. исторических источников : Документы по истории Франции середины XVI века: преддверие Религиозных войн, 1559—1560 гг. / Публ. Т. П. Вороновой и Е. Г. Гурари под ред. А. Д. Люблинской / Общая ред. В. В. Шишкина // Приложение к журналу «Средние века». Вып. № 7. М., 2013; Документы по истории Гражданских войн во Франции, 1561—1563 гг. / Под ред. А. Д. Люблинской. М.–Л., 1962; Документы по истории внешней политики Франции, 1547—1548 гг. / Под ред. А. Д. Люблинской. М.–Л., 1965; Внутренняя политика французского абсолютизма, 1633—1640 гг. / Под ред. А. Д. Люблинской. М.–Л., 1966; Внутренняя политика французского абсолютизма, 1633—1640 гг. Северные и центральные провинции / Под ред. А. Д. Люблинской. Л., 1982.

Лит. : Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки / Под ред. Л. И. Киселевой. СПб., 2001; Ильдесаймер Ф. Архивы канцлера Сегье: от Парижа до Санкт-Петербурга // Французский ежегодник, 2007. М., 2007. С. 71—88. В. В. Шишкин.