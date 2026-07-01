ЛЮБЛИНО

ЛЮБЛИНО - ар­хи­тек­тур­но-пар­ко­вый ан­самбль в Мо­ск­ве.

Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Люб­лин­ско­го пру­да, на реке Чурилиха (По­но­мар­ка). Воз­ник пред­по­ло­жи­тель­но на ру­бе­же XVII-XVIII веков. Пер­вый вла­де­лец усадь­бы - столь­ник Г. П. Го­ду­нов ; сре­ди по­сле­дую­щих - кня­зья Про­зо­ров­ские, Н. А. Ду­ра­сов (с начала XIX века); ку­пец К. Н. Го­лоф­те­ев и П. Н. Рах­ма­нин (с середины XIX века), пре­вра­тив­шие Люблино в дач­ный по­сё­лок (в нём жи­ли Ф. М. Дос­то­ев­ский , Ф. И. Бус­ла­ев и др.). В 1960 году Люблино во­шло в чер­ту Мо­ск­вы.

Пла­ни­ров­ка усадь­бы сло­жи­лась ко 2-й половине XVIII веке. Со­хра­ни­лись в основном по­строй­ки начала XIX века, ко­гда усадь­ба бы­ла от­строе­на за­но­во (пред­по­ло­жи­тель­но при уча­стии ар­хи­тек­то­ров Р. Р. Ка­за­ко­ва и И. В. Его­то­ва , ра­бо­тав­ших то­гда в со­сед­ней усадь­бе Кузь­мин­ки). Главный уса­деб­ный дом име­ет план в фор­ме рав­но­ко­неч­но­го кре­ста с кру­гом по­се­ре­ди­не. Кре­сто­об­раз­но рас­по­ло­жен­ные объ­ё­мы со­еди­ня­ют­ся ме­ж­ду со­бой ду­га­ми ио­ни­че­ской двух­ряд­ной ко­лон­на­ды. Пря­мо­уголь­ные па­рад­ные за­лы 1-го эта­жа объ­е­ди­не­ны круг­лым центральным за­лом; фа­са­ды ук­ра­ше­ны гип­со­вы­ми ба­рель­е­фа­ми на те­мы ан­тич­ной ми­фо­ло­гии. Дом уни­кален со­хран­но­стью сво­их ин­терь­е­ров, де­ко­ри­ро­ван­ных гри­зай­лью и жи­во­пис­ны­ми пан­но (1800-е годы, Дж. Б. Скот­ти и С. Оль­де­нел­ли). В пей­заж­ном пар­ке (раз­бит в начале XIX века, са­до­вый мас­тер К. С. Ун­ге­бау­ер) - оран­же­рея, главный фа­сад ко­то­рой с 4-ко­лон­ным пор­ти­ком и бо­ковы­ми ри­за­ли­та­ми об­ра­щён к пру­ду; те­ат­раль­ный ком­плекс (те­атр, дом, где жи­ли ар­ти­сты, те­ат­раль­ная шко­ла; все зна­чи­тель­но пе­ре­строе­ны в 2000-е годы), ан­самбль кон­но­го дво­ра.

В середине - 2-й половине XIX веке усадь­ба бы­ла ре­кон­ст­руи­ро­ва­на: оран­же­рея пе­ре­строе­на под жи­льё, по­строе­ны де­ревянные да­чи (часть из них - об­раз­цо­вые ти­по­вые за­го­род­ные по­строй­ки в рус­ском сти­ле). В главном до­ме по­сле 1917 года на­хо­ди­лась шко­ла, за­тем клуб же­лез­но­до­рож­ни­ков; в 1948 году дом пе­ре­дан Институту океа­но­ло­гии (до 1997 года). В 1952-1957 годы дом рес­тав­ри­ро­ван по про­ек­ту О. М. Сот­ни­ко­вой и Л. С. Са­ха­ро­вой, жи­во­пись ин­терь­е­ров вос­ста­нов­ле­на под рук. Е. П. Ави­ло­ва. В 1999-2005 годы дом вновь рес­тав­риро­ван, в 2005 году пе­ре­дан Московскому государственному объ­е­ди­нён­но­му ху­дожественному ис­то­ри­ко-ар­хитектурному и при­род­но-ланд­шафт­но­му му­зею-за­по­вед­ни­ку.

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