ЛЮБЛИНО
ЛЮБЛИНО - архитектурно-парковый ансамбль в Москве.
Расположен на берегу Люблинского пруда, на реке Чурилиха (Пономарка). Возник предположительно на рубеже XVII-XVIII веков. Первый владелец усадьбы - стольник Г. П. Годунов; среди последующих - князья Прозоровские, Н. А. Дурасов (с начала XIX века); купец К. Н. Голофтеев и П. Н. Рахманин (с середины XIX века), превратившие Люблино в дачный посёлок (в нём жили Ф. М. Достоевский, Ф. И. Буслаев и др.). В 1960 году Люблино вошло в черту Москвы.
Планировка усадьбы сложилась ко 2-й половине XVIII веке. Сохранились в основном постройки начала XIX века, когда усадьба была отстроена заново (предположительно при участии архитекторов Р. Р. Казакова и И. В. Еготова, работавших тогда в соседней усадьбе Кузьминки). Главный усадебный дом имеет план в форме равноконечного креста с кругом посередине. Крестообразно расположенные объёмы соединяются между собой дугами ионической двухрядной колоннады. Прямоугольные парадные залы 1-го этажа объединены круглым центральным залом; фасады украшены гипсовыми барельефами на темы античной мифологии. Дом уникален сохранностью своих интерьеров, декорированных гризайлью и живописными панно (1800-е годы, Дж. Б. Скотти и С. Ольденелли). В пейзажном парке (разбит в начале XIX века, садовый мастер К. С. Унгебауер) - оранжерея, главный фасад которой с 4-колонным портиком и боковыми ризалитами обращён к пруду; театральный комплекс (театр, дом, где жили артисты, театральная школа; все значительно перестроены в 2000-е годы), ансамбль конного двора.
В середине - 2-й половине XIX веке усадьба была реконструирована: оранжерея перестроена под жильё, построены деревянные дачи (часть из них - образцовые типовые загородные постройки в русском стиле). В главном доме после 1917 года находилась школа, затем клуб железнодорожников; в 1948 году дом передан Институту океанологии (до 1997 года). В 1952-1957 годы дом реставрирован по проекту О. М. Сотниковой и Л. С. Сахаровой, живопись интерьеров восстановлена под рук. Е. П. Авилова. В 1999-2005 годы дом вновь реставрирован, в 2005 году передан Московскому государственному объединённому художественному историко-архитектурному и природно-ландшафтному музею-заповеднику.