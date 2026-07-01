ЛЮБЛИН

ЛЮБЛИН (Lublin) - го­род на вос­то­ке Поль­ши, административный центр Люб­лин­ско­го вое­вод­ст­ва.

Население 349,3 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на се­ве­ре Люб­лин­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Бы­ст­ши­ца (бас­сейн Вис­лы). Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог (в т. ч. на ме­ж­ду­народной ав­то- и железнодорожной ма­ги­ст­ра­лях Вар­ша­ва - Ки­ев).

Пер­вые славянские по­се­ле­ния на мес­те Люблина воз­ник­ли в VI-VII веке, в X-XI веке он раз­ви­вал­ся как тор­го­вое по­се­ле­ние. Современное название с конца XII - начала XIII века (по другим дан­ным, с 1228 года). Го­род­ское пра­во с 1317 года. Иг­рал клю­че­вую роль в тор­гов­ле с Ру­сью и Лит­вой, тор­го­вые при­ви­ле­гии рас­ши­ре­ны в 1392 году. В 1341 году вбли­зи Люблина Ка­зи­мир III Ве­ли­кий одер­жал по­бе­ду над та­та­ра­ми. По­сле за­клю­че­ния Крев­ской унии 1385 года Люблин стал од­ним из основных эко­но­мических, по­ли­тических и куль­тур­ных цен­тров в Восточной Евро­пе. В 1474 году Ка­зи­мир IV Ягел­лон­чик сде­лал Люблин сто­ли­цей соз­дан­но­го им Люб­лин­ско­го вое­вод­ст­ва. Ме­сто за­клю­че­ния Люб­лин­ской унии 1569 года, по ко­торой Поль­ша и Лит­ва объ­е­ди­ни­лись в Речь По­спо­ли­ту. В 1578 году в Люблине уч­ре­ж­дён ко­рон­ный суд для всей Ма­лой Поль­ши. В пе­ри­од Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям войск под ко­манд. Б. М. Хмель­ниц­ко­го, был аре­ной во­енных дей­ст­вий во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов, что при­ве­ло к эмиг­ра­ции из Люблина боль­шин­ст­ва польских и иностранных тор­гов­цев и к по­сте­пен­но­му сни­же­нию его эко­но­мического зна­че­ния. Во вре­мя русско-польской вой­ны 1792 года ок­ку­пи­ро­ван российскими вой­ска­ми. Один из основных цен­тров Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года. По 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1795) во­шёл в со­став Ав­ст­рии. С 1809 года в Вар­шав­ском кня­же­ст­ве, по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 года во­шёл в Цар­ст­во Поль­ское, где стал вто­рым по зна­че­нию го­ро­дом по­сле Вар­ша­вы. В 1816-1837 года сто­ли­ца вое­вод­ст­ва, с 1837года - Люб­лин­ской гу­бернии. Жи­те­ли Люблина ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в Поль­ском вос­ста­нии 1830- 1831 годов и Поль­ском вос­ста­нии 1863-1864 годов. В 1877 году со­единён же­лез­ной до­ро­гой с Вар­ша­вой. Центр за­бас­то­воч­но­го дви­же­ния во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны, в 1915 году, ок­ку­пи­ро­ван ав­стро-германскими вой­ска­ми, австрийские вла­сти сде­ла­ли Люблин сто­ли­цей уч­ре­ж­дён­но­го ими генерал- гу­бер­на­тор­ст­ва. В Люблине воз­никли пер­вый в польских зем­лях Со­вет ра­бо­чих де­ле­га­тов и городской со­вет, вы­сту­пав­шие за вос­ста­нов­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти Поль­ши. С 1918 года в Поль­ше. В 1939 году ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, в 1940-1942годы в Люблине су­ще­ст­во­ва­ло од­но из круп­ней­ших гет­то (свыше 30 тысяч человек), не­да­ле­ко от го­ро­да на­цист­ски­ми вла­стя­ми был ор­га­ни­зо­ван кон­цен­трационный ла­герь Май­да­нек. В пе­ри­од ок­ку­па­ции в Люблине ак­тив­но дей­ст­во­ва­ло под­по­лье, в т. ч. Ко­ман­да за­щит­ни­ков Поль­ши и под­раз­де­ле­ния Ар­мии Край­о­вой и Ар­мии Лю­до­вой. Ос­во­бо­ж­дён 24.07.1944 года Крас­ной Ар­ми­ей при уча­стии польских под­раз­де­ле­ний, до ос­во­бо­ж­де­ния Вар­ша­вы - временная сто­ли­ца Поль­ши.

В ис­то­рической час­ти Люблина - ан­самбль Ста­ро­го го­ро­да, ок­ру­жён­но­го кир­пич­ны­ми обо­ро­нительными сте­на­ми с Кра­ков­ски­ми во­ро­та­ми (2-я половина XIV - XVI века; за­вер­ше­ние баш­ни - в сти­ле ба­рок­ко, 1782, архитектор Д. Мер­ли­ни; ны­не Му­зей ис­то­рии Люблина) и Гродскими во­ро­та­ми (XIV век; пе­ре­строе­ны Мер­ли­ни в 1780-х годах). В его чер­те рас­по­ло­же­ны зда­ние Ста­рой ра­ту­ши (т. н. Ко­рон­ный три­бу­нал; около 1389 года; пе­ре­стро­ен в XVI веке и в 1781-1787 годы, Мер­ли­ни; ны­не Му­зей Ко­рон­но­го три­бу­на­ла), Рыб­ные во­ро­та (XV век), мо­на­сты­ри до­ми­ни­кан­цев (цер­ковь ос­но­ва­на в 1342 году, пе­ре­строе­на в фор­мах Ре­нес­сан­са в 1575 - около 1615; ны­не в ком­плек­се мо­на­сты­ря - Те­атр ку­кол и ак­тё­ра им. Х. К. Ан­дер­се­на) и бри­ги­ток (1412-1426, рас­ши­рен в XVI-XVII веке). На гра­ни­це Ста­ро­го го­ро­да и т. н. Цен­т­ра (за­строй­ка XVII-XIX вв.) на­хо­дят­ся со­бор (1586-1625, ар­хи­тек­то­ры Дж. М. Бер­нар­до­ни, Дж. Брич­чо; клас­си­ци­стич. фа­сад, 1824, архитектор А. Ко­рац­ци), кол­ле­гия ие­зуи­тов (1586-1631, архи­тек­торы Бер­нар­до­ни, Брич­чо) и Три­ни­тар­ская (Тро­иц­кая) баш­ня (1693-1699, пе­ре­строе­на в 1819 году в нео­го­тическом сти­ле; ны­не ар­хи­епи­скоп­ский му­зей). Так­же в Цен­тре рас­по­ло­же­ны клас­си­ци­стическая Но­вая ра­ту­ша (1827-1828), церковь Св. Ду­ха (1419, пе­ре­строе­на в начале XVII века; нео­го­тические пе­ре­кры­тия, середина XIX века), мо­на­стыр­ские церк­ви - кар­ме­литок в сти­ле «люб­лин­ско­го Ре­нес­сан­са» (1635-1640), ка­пу­ци­нов в сти­ле ба­рок­ко (1726-1733, К. Бай), бер­нар­ди­нов (1473-1499, вос­ста­нов­ле­на по­сле по­жа­ра в 1607 году в фор­мах «люб­лин­ско­го Ре­нес­сан­са», архитектор Я. Ба­лин и др.), двор­цы Лю­бо­мир­ских и Чар­то­рый­ских в сти­ле ба­рок­ко (оба - 2-я половина XVII века, архитектор Тыль­ман Га­мер­ский), епи­скоп­ский (1823-1852). Со сто­ро­ны Городских во­рот Ста­ро­го го­ро­да - за­мок (XIII-XVII века, пе­ре­стро­ен в 1824-1826 годы в ду­хе нео­го­ти­ки; с 1957 года Му­зей Люблина) с дон­жо­ном (1243-1244) и го­тической ка­пел­лой Св. Трои­цы (конец XIV - начало XV века, фре­ски в ду­хе древнерусского искусства, 1418, мас­тер Ан­д­рей). Люблин - один из са­мых зе­лё­ных го­ро­дов Поль­ши, рек­реа­ци­он­ные тер­ри­то­рии главным образом про­тя­ну­лись вдоль реки Бы­ст­ши­ца. Бо­та­нический сад при Университете им. М. Скло­дов­ской-Кю­ри; пар­ки: Сак­сон­ский сад (1837) в цен­тре Люблина - ме­сто про­ве­де­ния мно­го­численных куль­тур­но-раз­вле­ка­тель­ных ме­ро­прия­тий, Народный парк, парк над Зем­бо­жиц­кой бух­той и др. На юго-за­па­де Люблина - лес­ной за­по­вед­ник «Ста­син» (площадь 24,4 га).

В Люблине на­хо­дят­ся: Люб­лин­ское от­де­ле­ние Польской АН (1997) и Институт аг­ро­фи­зи­ки им. Б.Доб­жань­ско­го Польской АН (1967); сре­ди на­учных и на­учно-ис­сле­до­ва­тель­ских уч­ре­ж­де­ний - Институт сель­ской ме­ди­ци­ны им. В. Ходз­ки (1951), Институт при­клад­ной тех­но­ло­гии (1997), от­де­ле­ние Вар­шав­ско­го института тер­ри­то­ри­аль­но­го хо­зяй­ст­ва и ур­ба­ни­за­ции и др. В выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях и кол­лед­жах Люблина обу­ча­ет­ся около 100 тысяч сту­ден­тов; сре­ди ву­зов: Ка­то­лический университет им. Ио­ан­на Пав­ла II (1918, един­ст­вен­ный университет Поль­ши, имею­щий государственный и цер­ков­ный ста­тус), Университет им. М. Скло­дов­ской-Кю­ри (1944), Медицинская ака­де­мия им. Ф. Ску­би­шев­ско­го (1950), Люб­лин­ский по­ли­тех­нический университет (1953, современный ста­тус с 1977 года), Университет ес­тественных на­ук (выс­шая сельскохозяйственная шко­ла с 1955 года, современный ста­тус с 2008 года). Ряд не­го­су­дар­ст­вен­ных ву­зов, в т. ч. выс­шие шко­лы пред­при­нима­тель­ст­ва и управ­ле­ния (1998), эко­но­ми­ки и ин­но­ва­ций (2000), об­щественных на­ук (2001); выс­шая ду­хов­ная се­ми­на­рия и др.

Му­зей Люблина (1914) име­ет ряд от­де­ле­ний, в т. ч.: Му­зей ис­то­рии Люблина (1979), уз­ни­ков на­циз­ма (1979; в бывшем зда­нии гес­та­по), Литературный му­зей им. по­эта Ю. Че­хо­ви­ча - уро­жен­ца Люблина (1968). Сре­ди дру­гих - Государственный му­зей «Май­да­нек» (1944, на тер­ри­то­рии бывшего кон­цен­трационного ла­ге­ря), Эт­но­гра­фический му­зей люб­лин­ско­го се­ла (под от­кры­тым не­бом; ос­но­ван в 1970, от­крыт в 1979 году) и др. В 25 км от Люблина на­хо­дят­ся до­ма-му­зеи: С. Же­ром­ско­го и Б. Пру­са . Дра­ма­тические те­ат­ры: им. Ю. Ос­тер­вы (1921), ку­кол и ак­тё­ра им. Х. К. Ан­дер­се­на (1954), «Provisorium» (1976), экс­пе­риментальный ав­тор­ский те­атр «Пла­сти­че­ская сце­на» и др. Центр те­ат­раль­ной прак­ти­ки «Гард­зе­ни­це» (1977), Центр «Бра­ма Гродз­ка - Те­атр NN» (1990) и др. Люб­лин­ский музыкальный те­атр (1956), Люб­лин­ский те­атр тан­ца и др. Фи­лар­мо­ния (1946). Люб­лин­ский центр куль­ту­ры (1991; в мо­на­стыр­ском зда­нии XVIII века).

Люблин - ме­сто про­ве­де­ния около 50 ре­гу­ляр­ных фес­ти­ва­лей, в т. ч. ме­ж­ду­на­род­ных: «Фольк­лор­ные встре­чи» (с 1984 года), ор­ган­ной му­зы­ки (с 1997), «Те­ат­раль­ные кон­фрон­та­ции» (с 1996), тан­це­валь­ных те­ат­ров (с 1997), до­ку­мен­таль­ных филь­мов «На пе­ре­крёст­ках Ев­ро­пы» (с 1999), те­ат­ров Центральной Ев­ро­пы «Со­се­ди» (с 2005) и др.; еже­год­ный фес­ти­валь «Люб­лин­ский музыкальный сен­тябрь» (с середины 1960-х годов); фес­ти­ва­ли ста­рин­ной му­зы­ки «Tempus Paschale» (с 1997), «Kody» (тра­диционные и аван­гард­ные на­прав­ле­ния в музыкальном искусстве) и др. Бас­кет­боль­ный клуб «Старт Люб­лин» и ганд­боль­ная ко­ман­да «SPR Asseco BS» вы­сту­пают в мно­го­функ­цио­наль­ном Двор­це спор­та «Гло­бус» (свыше 4 тысяч мест).

В от­рас­лях сфе­ры ус­луг за­ня­то свыше 1/2 ра­бо­таю­ще­го на­се­ле­ния Люблина, в т. ч. свыше 30% - в тор­гов­ле и бы­то­вом об­слу­жи­вании. Люблин - ме­сто про­ве­де­ния круп­ных вы­ста­вок и яр­ма­рок, ор­га­ни­зуе­мых Люб­лин­ским тор­го­во-вы­ста­воч­ным цен­тром ме­ж­ду­народных яр­ма­рок (1999): ту­ри­стическая яр­мар­ка «Lub­tour», стро­ительная выстав­ка «LubDom», рож­де­ст­вен­ская яр­мар­ка «Gwiazdka», медицинская яр­мар­ка «LubMed», вы­став­ка-яр­мар­ка ле­кар­ст­вен­ных трав «Herbarium», яр­мар­ка са­до­вод­ст­ва «Eden», яр­мар­ка энер­ге­ти­ки и др. В промышленности за­ня­то свыше 1/3 ра­бо­таю­щих. Про­из-во сельскохозяйственных ма­шин (за­вод ком­па­нии «Sipma»), стро­ительной тех­ни­ки, ав­томо­биль­ных пру­жин и рес­сор («D&D Resory Polska»), ав­то­ма­тических те­ле­фон­ных ком­му­та­то­ров, медицинского реа­би­ли­та­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния; ре­монт энер­ге­тического обо­ру­до­ва­ния и др. Пред­при­ятия фар­ма­цев­тической (ком­па­ния «Polfa»), швей­ной (жен­ская оде­ж­да) промышленности; вы­дел­ка ко­жи и ме­ха, про­изводство упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов. Пи­ще­вая (ма­ка­рон­ные и кон­ди­тер­ские из­де­лия, со­ки), ли­кё­ро-во­доч­ная промышленность; про­изводство пи­ва, та­бач­ных из­де­лий. Круп­ное рас­пре­де­ли­тель­ное пред­при­ятие, обес­пе­чи­ваю­щее по­став­ки элек­тро­энер­гии в центральные и восточные рай­оны Поль­ши («PGE Lubelskie Zaklady Ener­get­yczne»).

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