ЛЮБЛИН
ЛЮБЛИН (Lublin) - город на востоке Польши, административный центр Люблинского воеводства.
Население 349,3 тысяч человек (2010). Расположен на севере Люблинской возвышенности, на реке Быстшица (бассейн Вислы). Крупный узел железных и автомобильных дорог (в т. ч. на международной авто- и железнодорожной магистралях Варшава - Киев).
Первые славянские поселения на месте Люблина возникли в VI-VII веке, в X-XI веке он развивался как торговое поселение. Современное название с конца XII - начала XIII века (по другим данным, с 1228 года). Городское право с 1317 года. Играл ключевую роль в торговле с Русью и Литвой, торговые привилегии расширены в 1392 году. В 1341 году вблизи Люблина Казимир III Великий одержал победу над татарами. После заключения Кревской унии 1385 года Люблин стал одним из основных экономических, политических и культурных центров в Восточной Европе. В 1474 году Казимир IV Ягеллончик сделал Люблин столицей созданного им Люблинского воеводства. Место заключения Люблинской унии 1569 года, по которой Польша и Литва объединились в Речь Посполиту. В 1578 году в Люблине учреждён коронный суд для всей Малой Польши. В период Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов неоднократно подвергался нападениям войск под команд. Б. М. Хмельницкого, был ареной военных действий во время Северной войны 1655-1660 годов, что привело к эмиграции из Люблина большинства польских и иностранных торговцев и к постепенному снижению его экономического значения. Во время русско-польской войны 1792 года оккупирован российскими войсками. Один из основных центров Польского восстания 1794 года. По 3-му разделу Речи Посполитой (1795) вошёл в состав Австрии. С 1809 года в Варшавском княжестве, по решению Венского конгресса 1814-1815 года вошёл в Царство Польское, где стал вторым по значению городом после Варшавы. В 1816-1837 года столица воеводства, с 1837года - Люблинской губернии. Жители Люблина активно участвовали в Польском восстании 1830- 1831 годов и Польском восстании 1863-1864 годов. В 1877 году соединён железной дорогой с Варшавой. Центр забастовочного движения во время Революции 1905-1907 годов. Во время 1-й мировой войны, в 1915 году, оккупирован австро-германскими войсками, австрийские власти сделали Люблин столицей учреждённого ими генерал- губернаторства. В Люблине возникли первый в польских землях Совет рабочих делегатов и городской совет, выступавшие за восстановление независимости Польши. С 1918 года в Польше. В 1939 году оккупирован германскими войсками, в 1940-1942годы в Люблине существовало одно из крупнейших гетто (свыше 30 тысяч человек), недалеко от города нацистскими властями был организован концентрационный лагерь Майданек. В период оккупации в Люблине активно действовало подполье, в т. ч. Команда защитников Польши и подразделения Армии Крайовой и Армии Людовой. Освобождён 24.07.1944 года Красной Армией при участии польских подразделений, до освобождения Варшавы - временная столица Польши.
В исторической части Люблина - ансамбль Старого города, окружённого кирпичными оборонительными стенами с Краковскими воротами (2-я половина XIV - XVI века; завершение башни - в стиле барокко, 1782, архитектор Д. Мерлини; ныне Музей истории Люблина) и Гродскими воротами (XIV век; перестроены Мерлини в 1780-х годах). В его черте расположены здание Старой ратуши (т. н. Коронный трибунал; около 1389 года; перестроен в XVI веке и в 1781-1787 годы, Мерлини; ныне Музей Коронного трибунала), Рыбные ворота (XV век), монастыри доминиканцев (церковь основана в 1342 году, перестроена в формах Ренессанса в 1575 - около 1615; ныне в комплексе монастыря - Театр кукол и актёра им. Х. К. Андерсена) и бригиток (1412-1426, расширен в XVI-XVII веке). На границе Старого города и т. н. Центра (застройка XVII-XIX вв.) находятся собор (1586-1625, архитекторы Дж. М. Бернардони, Дж. Бриччо; классицистич. фасад, 1824, архитектор А. Корацци), коллегия иезуитов (1586-1631, архитекторы Бернардони, Бриччо) и Тринитарская (Троицкая) башня (1693-1699, перестроена в 1819 году в неоготическом стиле; ныне архиепископский музей). Также в Центре расположены классицистическая Новая ратуша (1827-1828), церковь Св. Духа (1419, перестроена в начале XVII века; неоготические перекрытия, середина XIX века), монастырские церкви - кармелиток в стиле «люблинского Ренессанса» (1635-1640), капуцинов в стиле барокко (1726-1733, К. Бай), бернардинов (1473-1499, восстановлена после пожара в 1607 году в формах «люблинского Ренессанса», архитектор Я. Балин и др.), дворцы Любомирских и Чарторыйских в стиле барокко (оба - 2-я половина XVII века, архитектор Тыльман Гамерский), епископский (1823-1852). Со стороны Городских ворот Старого города - замок (XIII-XVII века, перестроен в 1824-1826 годы в духе неоготики; с 1957 года Музей Люблина) с донжоном (1243-1244) и готической капеллой Св. Троицы (конец XIV - начало XV века, фрески в духе древнерусского искусства, 1418, мастер Андрей). Люблин - один из самых зелёных городов Польши, рекреационные территории главным образом протянулись вдоль реки Быстшица. Ботанический сад при Университете им. М. Склодовской-Кюри; парки: Саксонский сад (1837) в центре Люблина - место проведения многочисленных культурно-развлекательных мероприятий, Народный парк, парк над Зембожицкой бухтой и др. На юго-западе Люблина - лесной заповедник «Стасин» (площадь 24,4 га).
В Люблине находятся: Люблинское отделение Польской АН (1997) и Институт агрофизики им. Б.Добжаньского Польской АН (1967); среди научных и научно-исследовательских учреждений - Институт сельской медицины им. В. Ходзки (1951), Институт прикладной технологии (1997), отделение Варшавского института территориального хозяйства и урбанизации и др. В высших учебных заведениях и колледжах Люблина обучается около 100 тысяч студентов; среди вузов: Католический университет им. Иоанна Павла II (1918, единственный университет Польши, имеющий государственный и церковный статус), Университет им. М. Склодовской-Кюри (1944), Медицинская академия им. Ф. Скубишевского (1950), Люблинский политехнический университет (1953, современный статус с 1977 года), Университет естественных наук (высшая сельскохозяйственная школа с 1955 года, современный статус с 2008 года). Ряд негосударственных вузов, в т. ч. высшие школы предпринимательства и управления (1998), экономики и инноваций (2000), общественных наук (2001); высшая духовная семинария и др.
Музей Люблина (1914) имеет ряд отделений, в т. ч.: Музей истории Люблина (1979), узников нацизма (1979; в бывшем здании гестапо), Литературный музей им. поэта Ю. Чеховича - уроженца Люблина (1968). Среди других - Государственный музей «Майданек» (1944, на территории бывшего концентрационного лагеря), Этнографический музей люблинского села (под открытым небом; основан в 1970, открыт в 1979 году) и др. В 25 км от Люблина находятся дома-музеи: С. Жеромского и Б. Пруса. Драматические театры: им. Ю. Остервы (1921), кукол и актёра им. Х. К. Андерсена (1954), «Provisorium» (1976), экспериментальный авторский театр «Пластическая сцена» и др. Центр театральной практики «Гардзенице» (1977), Центр «Брама Гродзка - Театр NN» (1990) и др. Люблинский музыкальный театр (1956), Люблинский театр танца и др. Филармония (1946). Люблинский центр культуры (1991; в монастырском здании XVIII века).
Люблин - место проведения около 50 регулярных фестивалей, в т. ч. международных: «Фольклорные встречи» (с 1984 года), органной музыки (с 1997), «Театральные конфронтации» (с 1996), танцевальных театров (с 1997), документальных фильмов «На перекрёстках Европы» (с 1999), театров Центральной Европы «Соседи» (с 2005) и др.; ежегодный фестиваль «Люблинский музыкальный сентябрь» (с середины 1960-х годов); фестивали старинной музыки «Tempus Paschale» (с 1997), «Kody» (традиционные и авангардные направления в музыкальном искусстве) и др. Баскетбольный клуб «Старт Люблин» и гандбольная команда «SPR Asseco BS» выступают в многофункциональном Дворце спорта «Глобус» (свыше 4 тысяч мест).
В отраслях сферы услуг занято свыше 1/2 работающего населения Люблина, в т. ч. свыше 30% - в торговле и бытовом обслуживании. Люблин - место проведения крупных выставок и ярмарок, организуемых Люблинским торгово-выставочным центром международных ярмарок (1999): туристическая ярмарка «Lubtour», строительная выставка «LubDom», рождественская ярмарка «Gwiazdka», медицинская ярмарка «LubMed», выставка-ярмарка лекарственных трав «Herbarium», ярмарка садоводства «Eden», ярмарка энергетики и др. В промышленности занято свыше 1/3 работающих. Произ-во сельскохозяйственных машин (завод компании «Sipma»), строительной техники, автомобильных пружин и рессор («D&D Resory Polska»), автоматических телефонных коммутаторов, медицинского реабилитационного оборудования; ремонт энергетического оборудования и др. Предприятия фармацевтической (компания «Polfa»), швейной (женская одежда) промышленности; выделка кожи и меха, производство упаковочных материалов. Пищевая (макаронные и кондитерские изделия, соки), ликёро-водочная промышленность; производство пива, табачных изделий. Крупное распределительное предприятие, обеспечивающее поставки электроэнергии в центральные и восточные районы Польши («PGE Lubelskie Zaklady Energetyczne»).
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