ЛЮБИНСКИЙ МУЗЕЙ

Любинский районный историко-краеведческий музей имени И.С. Коровкина.

Фонд музея составляет 5 800 единиц хранения. Среди них - предметы этнографии , нумизматики , декоративно-прикладного искусства , документы и фотоматериалы. Для более широкого доступа к музейным коллекциям проводится работа по заполнению электронного Генерального каталога музейных коллекций Омской области.

За год в музее организуются более тридцати выставок, как из собственных фондов, так и с привлечением фондов других музеев, передвижных выставок. Неотъемлемой частью деятельности музея стали массовые мероприятия различных форм - познавательно-игровые программы для детей, конкурсы, фестивали, чествование ветеранов и заслуженных людей и так далее.

Иллюстрации:

Любинский районный историко-краеведческий музей имени И.С. Коровкина.