ЛЮБИНСКИЙ МУЗЕЙ
Любинский районный историко-краеведческий музей имени И.С. Коровкина.
Фонд музея составляет 5 800 единиц хранения. Среди них - предметы этнографии, нумизматики, декоративно-прикладного искусства, документы и фотоматериалы. Для более широкого доступа к музейным коллекциям проводится работа по заполнению электронного Генерального каталога музейных коллекций Омской области.
За год в музее организуются более тридцати выставок, как из собственных фондов, так и с привлечением фондов других музеев, передвижных выставок. Неотъемлемой частью деятельности музея стали массовые мероприятия различных форм - познавательно-игровые программы для детей, конкурсы, фестивали, чествование ветеранов и заслуженных людей и так далее.
Иллюстрации:
Любинский районный историко-краеведческий музей имени И.С. Коровкина.