ЛЮБИМОВЫ

Откуда пошли Любимовы?

Корни династии Л. уходят в XVIII в. В сохранившихся источниках известен Алексей Николаевич, который скончался в 1804 г. По происхождению он был из церковной семьи. Однако сам числился кунгурским мещанином. В 1781 г. записался в пермские мещане. Сферой деятельности Л. была торговля пряниками, перевозка товаров по суше, мыловарение. Супругой была Матрена Алексеевна, из крепостных. Дети: Александр, Иван, Филипп, Наталья.

Основатель династии

Непосредственно родоначальником династии считают Филиппа Алексеевича, сына Алексея Николаевича. Родился он в 1782 г. С 1809 г. был городским старостой, в 1814 – 1817 гг. – ратманом городского магистрата. Перешел в купечество 2-й гильдии. Известно, что Л. и его сыновья к 1825 г. числились пермскими купцами 3-й гильдии. В сферу их интересов входила торговля шелковыми и бумажными товарами. Однако вскоре семья переключилась на грузоперевозки. Товары Л. перевозили по воде. С 1829 г. Л. записался в мещане. Первая супруга – Прасковья Терентьевна, вторая – Мария Филипповна. Дети: Иван, Леонтий, Кузьма. Умер Л. 9 августа 1837 г.

Продолжатели дела

После смерти Филиппа Алексеевича дело перешло его старшему сыну Ивану Филипповичу . Родился он в 1807 г. В 1825 г. записался в купечество 3-й гильдии, но уже к 1839 г. стал купцом 1-й гильдии. Продолжив семейное дело, Л. организовал поставку соли с Дедюхинских казенных соляных промыслов в Оханск и Кунгур. Занимался оптовой торговлей железом, хлебом и солью. Соорудил Пермскую канатно-прядильную фабрику. Интересовало Л. судоходство. Ему принадлежал пароходы «Екатеринбург» и «Любимый». Во владении компании Л. находились четыре парохода и около тридцати барж. Меценат. Помогал Пермскому дамскому попечительству о бедных. Пермский городской голова в 1835 – 1838, 1847 – 1853, 1859 – 1864 гг. Коммерции советник, потомственный почетный гражданин. Умер Л. в 5 февраля 1864 г. Первая супруга – Александра Андреевна, вторая – Анна Стефановна. Дети: Иван, Елизавета, Михаил.

Еще одним продолжателем династии и наиболее ярким ее представителем был старший сын Ивана Филипповича – Иван Иванович . Именно он расширил капиталы семьи и сделался одним из крупнейших купцов Перми. Родился он в 1838 г. Владел транспортным и пассажирским пароходством «Любимов, Сольвэ и К», судостроительным заводом, Березниковским солеваренным и содовым заводами, Лисичанским содовым заводом на Украине. В 1866 г. исполнял обязанности бургомистра городского магистрата, в 1869 – 1874, 1876 – 1878 гг. – Пермского городского головы. Был почетным мировым судьей. Умер Л. 17 февраля 1899 г. Супруга – Елизавета Ивановна. Пара детей не имела. Всеми делами Л. после его смерти занимался его племянник И.М. Любимов.

Младший из братьев – Михаил Иванович , родился в 1840 г. Учился в Пермской мужской гимназии, затем – в Московском университете. Всю жизнь был связан с государственной службой. С 1909 г. – действительный статский советник. В Перми: гласный уездного и губернского земского собрания, гласный городской Думы, член уездной земской управы и др. Попечитель Пермского уездного училища, детского приюта. Пермский городской голова (1879 – 1881). После смерти брата в 1899 г. Л. встал во главе пароходства «Иван Любимов и K» и перенес главную контору в Москву. Умер Л. 9 ноября 1909 г. в Москве.