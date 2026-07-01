ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский пе­ре­во­дчик, ли­те­ра­ту­ро­вед .

Окон­чил московский Институт но­вых язы­ков (1933). 15.10.1933 года аре­сто­ван; осу­ж­дён на 3 го­да ссыл­ки в Ар­хан­гель­ске (вер­нул­ся в Мо­ск­ву в 1937 году; в апреле 1941 года су­ди­мость сня­та).

Пе­ре­во­дил в основном с фран­цуз­ско­го и испанского язы­ков: со­чи­не­ния Дж. Бок­кач­чо, П. Бо­мар­ше, А. До­де , П. Ме­ри­ме , Г. де Мо­пас­са­на , Р. Рол­ла­на, Стен­да­ля; так­же Ф. Шил­ле­ра. Ши­ро­кую из­вест­ность Любимову при­нес­ли пе­ре­во­ды ро­ма­нов М. де Сер­ван­те­са («Дон Ки­хот», 1953-1954), Г. Фло­бе­ра («Гос­по­жа Бо­ва­ри», 1958), Ф. Раб­ле («Гар­ган­тюа и Пан­таг­рю­эль», 1961; пол­но­стью издано в 1973 году), Ш. де Кос­те­ра («Ле­ген­да об Улен­шпи­ге­ле», 1961); пьес Моль­е­ра («Ме­ща­нин во дво­рян­ст­ве», 1953), М. Ме­тер­лин­ка («Си­няя пти­ца», 1958) и др.; эпо­пеи М. Пру­ста «В по­ис­ках ут­ра­чен­но­го вре­ме­ни» (1973-1993). Пе­ре­во­ды Любимова от­ли­ча­ет со­че­та­ние различных функ­цио­наль­ных сти­лей русского язы­ка, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние разговорной ре­чи, вос­соз­да­ние ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­но­стей творческого по­чер­ка ав­то­ра. Ре­дак­ти­ро­вал со­брания со­чи­не­ний В. Гю­го , А. До­де, П. Ме­ри­ме. Ав­тор всту­пительных ста­тей к со­б­ра­ниям со­чи­не­ний И. А. Бу­ни­на, С. Н. Сер­гее­ва- Цен­ско­го; книг и ста­тей об искусстве ху­дожественного пе­ре­во­да, очер­ков о русского литературе XIX-XX веков, кни­ги вос­по­ми­на­ний «Не­увя­дае­мый цвет» (т. 1-3, пол­но­стью издано в 2000-2007 годы).

Государственная премия СССР (1978).

Сочинения:

Пе­ре­вод-ис­кус­ст­во. М., 1982;

Не­сго­рае­мые сло­ва. М., 1988;

Лин­гвис­ти­че­ские ме­муа­ры. М., 1994.