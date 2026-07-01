ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский переводчик, литературовед.
Окончил московский Институт новых языков (1933). 15.10.1933 года арестован; осуждён на 3 года ссылки в Архангельске (вернулся в Москву в 1937 году; в апреле 1941 года судимость снята).
Переводил в основном с французского и испанского языков: сочинения Дж. Боккаччо, П. Бомарше, А. Доде, П. Мериме, Г. де Мопассана, Р. Роллана, Стендаля; также Ф. Шиллера. Широкую известность Любимову принесли переводы романов М. де Сервантеса («Дон Кихот», 1953-1954), Г. Флобера («Госпожа Бовари», 1958), Ф. Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль», 1961; полностью издано в 1973 году), Ш. де Костера («Легенда об Уленшпигеле», 1961); пьес Мольера («Мещанин во дворянстве», 1953), М. Метерлинка («Синяя птица», 1958) и др.; эпопеи М. Пруста «В поисках утраченного времени» (1973-1993). Переводы Любимова отличает сочетание различных функциональных стилей русского языка, широкое использование разговорной речи, воссоздание индивидуальных особенностей творческого почерка автора. Редактировал собрания сочинений В. Гюго, А. Доде, П. Мериме. Автор вступительных статей к собраниям сочинений И. А. Бунина, С. Н. Сергеева- Ценского; книг и статей об искусстве художественного перевода, очерков о русского литературе XIX-XX веков, книги воспоминаний «Неувядаемый цвет» (т. 1-3, полностью издано в 2000-2007 годы).
Государственная премия СССР (1978).
Сочинения:
Перевод-искусство. М., 1982;
Несгораемые слова. М., 1988;
Лингвистические мемуары. М., 1994.