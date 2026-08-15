ЛЮБИМОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Ивана Ивановича сохранились немногочисленные сведения. Л. родился 22 мая 1838 г. в Перми. Происходил из купеческого сословия. Помимо торговой деятельности его отец исполнял обязанности и городского головы.

Образование получил домашнее. Затем пошел по стопам своего отца. Занимался торговлей. Известно, что в 1860-е гг. он записался в купцы 2-й гильдии. Занимался добычей золота. Спустя несколько лет перешел в купечество 1-й гильдии.

Свое дело

Л. известен как владелец многих фабрик и заводов. Его стараниями в 1876 г. последовало открытие машиностроительного и литейного заводов. Спустя четыре года начала действовать и канатная фабрика, в 1881 г. – Березниковский содовый завод. Предприятия Л. расширялись. Число рабочих постепенно достигло 7 – 8 тыс. человек.

В сферу интересов Л. входило и судоходство. Он приобрел пароходства, которые занимались перевозкой как пассажиров, так и буксировали другие суда. Суда Л. перевозили товары и грузы по рекам Каме и Волге. Не менее интересной для Л. стала и железнодорожная сфера. Он выделил средства на проведение изысканий при подготовке к строительству будущей железной дороги Пермь – Екатеринбург.

Накопив солидные капиталы, Л. вместе с компаньонами основал собственное коммерческое общество, назвав его «Любимов, Сольвэ и К°». Новая компания занималась продажей соли, соды, хлеба, каменного угля, кокса, антрацита.

Общественная деятельность

Не оказался в стороне Л. и от общественной жизни. Как и его отец, он продолжил заниматься жизнью родного города. Полгода (1866 г.) исполнял обязанности бургомистра городского магистрата, в 1869 – 1874, 1876 – 1878 гг. – Пермского городского головы. Был почетным мировым судьей.

Состоял во многих обществах и учреждениях, в том числе в учетном комитете Пермского отделения Государственного банка, учетном комитете Марьинского общественного банка.

В Перми попечительствовал над детским приютом, Алексеевским реальным училищем, Мариинской женской гимназией.

Умер Л. 17 февраля 1899 г. в Ялте.

Семья

Супруга – Елизавета Ивановна, из купеческой семьи Рязановых. Пара детей не имела. Всеми делами Л. после его смерти занимался его племянник И.М. Любимов.