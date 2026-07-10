ЛЮБИМОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

В 1883 году окончил Катковский лицей, в 1887 году – Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата прав. По окончании учёбы поступил на службу в Министерство государственных имуществ . В 1896 году был назначен помощником статс-секретаря Государственного Совета , в 1902 году – занял пост начальника Канцелярии Министра внутренних дел. В 1906–1912 годах был виленским губернатором. В 1912 году возглавил Департамент государственных имуществ Главного управления Землеустройства и Земледелия, с 1913 года состоял в должности товарища Главноуправляющего Канцелярией Е. И. В. по принятию прошений. Был членом комитета по землеустроительным делам. В 1914 году был назначен помощником Варшавского генерал-губернатора по гражданской части и по совместительству сенатором.

Собирал коллекцию автографов и портретов государственных и культурных деятелей. В 1919 году эмигрировал в Польшу , председательствовал в Русском комитете в Варшаве, затем жил в Берлине и Париже . В 1926 году был делегатом Российского Зарубежного съезда в Париже. Участвовал в работе русских эмигрантских организаций, состоял в Союзе объединённых монархистов (Франция). Умер в 1942 году в Париже, был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Был женат на Людмиле Ивановне Туган-Барановской (1879–1960).