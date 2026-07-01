ЛЮБИМ

ЛЮБИМ - го­род в Рос­сии, в се­ве­ро-восточной час­ти Яро­слав­ской области, центр Лю­бим­ско­го района.

Население 5,6 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен в мес­те впа­де­ния реки Уча в реку Об­но­ра. Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван как кре­пость для за­щи­ты от ка­зан­ских ха­нов на­бе­гов по гра­мо­те, дан­ной от име­ни великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го 6.08.1538. В городской по­сад во­шли су­ще­ст­во­вав­шее на этом мес­те од­но­именное по­се­ле­ние, Афа­нась­ев­ский монастырь и сло­бод­ка Си­мо­но­ва монастыря . В 1608 году в Смут­ное вре­мя Любич до­пол­ни­тель­но ук­ре­п­лён, вы­дер­жал на­па­де­ние поль­ско-ли­товских ин­тер­вен­тов. 9(19).05.1614 года со­жжён от­ря­дом И. М. За­руц­ко­го ; пол­но­стью вос­ста­нов­лен к концу XVII века. В 1708-1777 годы уезд­ный го­род Московской губернии, уезд­ный (1777-1923), за­штат­ный (1923-1929) го­род Яро­слав­ской губернии (до 1796 года Яро­слав­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В декабре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1918 году вве­де­на в строй про­шед­шая че­рез Любим железнодорожная ли­ния Да­ни­лов - Буй. Рай­он­ный центр Ива­нов­ской Про­мыш­лен­ной области (1929–1936), с 1936 года Яро­слав­ской области.

На мес­те пер­вых де­ревянных церк­вей (XVI век) рас­по­ло­жен со­бор­ный ан­самбль - со­бо­ры Бо­го­яв­ле­ния (1798; рес­тав­ра­ция с 2005 года) и Кре­сто­воз­дви­жен­ский (1825; по­стра­дал в 1930-е годы), шат­ро­вая ко­ло­коль­ня (середина XVIII века). Со­хра­ни­лись церк­ви: в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1739, рос­пи­си - 1878), Трои­цы что на Рву (1739), в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (пред­по­ло­жи­тель­но 1739, ко­ло­коль­ня – 1786, западная га­ле­рея - середина XIX века), Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1786; пе­ре­стро­ен в 1840 году; рос­пи­си 2-й половины XIX века); ча­сов­ня Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1888). Тор­го­вые ря­ды (1-я треть XIX века, пе­ре­строе­ны во 2-й половине XIX века); уезд­ное ка­зна­чей­ст­во (т. н. дом Ло­ба­но­ва; конца XVIII - 1-я треть XIX века).

Ве­ду­щее пред­при­ятие - ле­со­ком­би­нат (один из круп­ней­ших в Яро­слав­ской области; за­го­тов­ка дре­ве­си­ны, про­изводство круг­ло­го ле­са, пи­ло­ма­те­риа­лов и др.). Про­изводство хле­бо­бу­лоч­ных, ма­ка­рон­ных и кон­ди­тер­ских, кол­бас­ных из­де­лий, мо­лоч­ной про­дук­ции.

Близ Любима, в селе Сло­бо­да, - Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский Ген­на­ди­ев муж­ской монастыре (ос­но­ван около 1529 года протопопом Ген­на­ди­ем Ко­ст­ром­ским, за­крыт в 1919 году, воз­ро­ж­дён в 1995 году; Пре­об­ра­жен­ский со­бор - 1647; церковь Алек­сия - 1751; ко­ло­коль­ня - 1715; пе­ре­стра­и­ва­лись в середине XIX века; вос­ста­нов­ле­на де­ревянная церковь Прп. Ген­на­дия, конец 1990-х годов).

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