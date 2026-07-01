ЛЮБИМ
ЛЮБИМ - город в России, в северо-восточной части Ярославской области, центр Любимского района.
Население 5,6 тысяч человек (2010). Расположен в месте впадения реки Уча в реку Обнора. Железнодорожная станция.
Основан как крепость для защиты от казанских ханов набегов по грамоте, данной от имени великого князя московского Ивана IV Васильевича Грозного 6.08.1538. В городской посад вошли существовавшее на этом месте одноименное поселение, Афанасьевский монастырь и слободка Симонова монастыря. В 1608 году в Смутное время Любич дополнительно укреплён, выдержал нападение польско-литовских интервентов. 9(19).05.1614 года сожжён отрядом И. М. Заруцкого; полностью восстановлен к концу XVII века. В 1708-1777 годы уездный город Московской губернии, уездный (1777-1923), заштатный (1923-1929) город Ярославской губернии (до 1796 года Ярославское наместничество). В декабре 1917 года установлена советская власть. В 1918 году введена в строй прошедшая через Любим железнодорожная линия Данилов - Буй. Районный центр Ивановской Промышленной области (1929–1936), с 1936 года Ярославской области.
На месте первых деревянных церквей (XVI век) расположен соборный ансамбль - соборы Богоявления (1798; реставрация с 2005 года) и Крестовоздвиженский (1825; пострадал в 1930-е годы), шатровая колокольня (середина XVIII века). Сохранились церкви: в честь Казанской иконы Божией Матери (1739, росписи - 1878), Троицы что на Рву (1739), в честь Тихвинской иконы Божией Матери (предположительно 1739, колокольня – 1786, западная галерея - середина XIX века), Введения во храм Пресвятой Богородицы (1786; перестроен в 1840 году; росписи 2-й половины XIX века); часовня Св. Александра Невского (1888). Торговые ряды (1-я треть XIX века, перестроены во 2-й половине XIX века); уездное казначейство (т. н. дом Лобанова; конца XVIII - 1-я треть XIX века).
Ведущее предприятие - лесокомбинат (один из крупнейших в Ярославской области; заготовка древесины, производство круглого леса, пиломатериалов и др.). Производство хлебобулочных, макаронных и кондитерских, колбасных изделий, молочной продукции.
Близ Любима, в селе Слобода, - Спасо-Преображенский Геннадиев мужской монастыре (основан около 1529 года протопопом Геннадием Костромским, закрыт в 1919 году, возрождён в 1995 году; Преображенский собор - 1647; церковь Алексия - 1751; колокольня - 1715; перестраивались в середине XIX века; восстановлена деревянная церковь Прп. Геннадия, конец 1990-х годов).