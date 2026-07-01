ЛЮБИБРАТИЧ МИЧО
ЛЮБИБРАТИЧ (Ljubibratić, Љубибратић ) МИЧО - боснийско-герцеговинский политический деятель, лидер национально- освободительных восстаний в 1850-1870-х годах.
Был тесно связан с революционно-демократическим крылом итальянского Рисорджименто во главе с Дж. Гарибальди. В 1857-1862 годы вместе с черногорским воеводой Л. Вукаловичем возглавил антитурецкое восстание в Герцеговине. После его подавления переехал в Белград, где принял участие в подготовке общебалканского восстания. Один из вождей Герцеговинско-боснийского восстания 1875-1878 годов, командовал крупными отрядами повстанцев, блокировавшими ряд турецких крепостей, один из организаторов Временного правительства Герцеговины. Пытался добиться от Сербии поддержки восстания. В 1876 году интернирован в Австро-Венгрии, в 1877 году вернулся в Белград. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов (см. Русско-турецкие войны) обратился с адресом, подписанным 1300 участниками восстания, на имя российского императора Александра II с просьбой о помощи и покровительстве. В 1882 году участвовал в подготовке антиавстрийского восстания в Герцеговине.