ЛЮБИБРАТИЧ МИЧО

ЛЮБИБРАТИЧ (Ljubibratić, Љубибра­тић ) МИЧО - бос­ний­ско-гер­це­го­вин­ский по­ли­тический дея­тель, ли­дер национально- ос­во­бо­дительных вос­ста­ний в 1850-1870-х годах.

Был тес­но свя­зан с ре­во­люционно-де­мо­кра­тическим кры­лом итальянского Ри­сорд­жи­мен­то во гла­ве с Дж. Га­ри­баль­ди . В 1857-1862 годы вме­сте с чер­но­гор­ским вое­во­дой Л. Ву­ка­ло­ви­чем воз­гла­вил ан­ти­ту­рец­кое вос­ста­ние в Гер­це­го­ви­не. По­сле его по­дав­ле­ния пе­ре­ехал в Бел­град, где при­нял уча­стие в под­го­тов­ке об­ще­бал­кан­ско­го вос­ста­ния. Один из во­ж­дей Гер­це­го­вин­ско-бос­ний­ско­го вос­ста­ния 1875-1878 годов, ко­ман­до­вал круп­ны­ми от­ря­да­ми пов­стан­цев, бло­ки­ро­вав­ши­ми ряд турецких кре­по­стей, один из ор­га­ни­за­то­ров Временного пра­ви­тель­ст­ва Гер­це­го­ви­ны. Пы­тал­ся до­бить­ся от Сер­бии под­держ­ки вос­ста­ния. В 1876 году ин­тер­ни­ро­ван в Ав­ст­ро-Венг­рии, в 1877 году вер­нул­ся в Бел­град. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (см. Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ) об­ра­тил­ся с ад­ре­сом, под­пи­сан­ным 1300 уча­ст­ни­ка­ми вос­ста­ния, на имя российского императора Алек­сан­д­ра II с прось­бой о по­мо­щи и по­кро­ви­тель­ст­ве. В 1882 году уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке ан­ти­ав­ст­рий­ско­го вос­ста­ния в Гер­це­го­ви­не.