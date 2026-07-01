ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЦЫ - город в России, в Московской области, центр Люберецкого района.
Население 158,2 тысяч человек (2010). Расположен к юго- востоку от города Москва, близ Московской кольцевой автомобильной дороги. В городской черте 4 железнодорожных станции, в т. ч. узловая Люберцы-1.
Возник не позднее конца XVI века как небольшая деревня Либерицы, Назарово тож. С 1621 года принадлежала дьяку И. К. Грязеву и подьячему Ф. Д. Порошину. Впервые упоминается в писцовой книге 1623-1624 годов. В 1632 году Грязев, ставший в 1627 году единственным владельцем, построил Преображенскую церковь, после чего Либерицы стали селом. В 1705-1727 году село принадлежало князю А. Д. Меншикову, который переименовал его в Новопреображенское, Либерицы тож. В 1753-1762 годы селом и окрестными землями владел великий князь Пётр Фёдорович (с 1761/1762 император Пётр III). В середине XVIII-XIX веках название села закрепилось в современной форме. Во время Отечественной войны 1812 года в Люберцах и окрестных сёлах 2-4(14-16) сентября размещались российские войска, отступившие из Москвы. В 1862 году открыто движение по прошедшей через Люберцы Московско-Рязанской железной дороги, в 1912 году - по линии Люберцы - Арзамас Московско-Казанской железной дороги. Во 2-й половине XIX века в окрестностях Люберец возникли многочисленные дачные посёлки (Томилино, Красково, Малаховка и др.). Промышленное развитие Люберец связано с началом строительства в 1899 году германским подданным К. А. Вейхельтом завода паровых машин (в 1901 году продан американскому предпринимателю Т. Пурдэ; в 1902 году начат выпуск тормозных приборов для железнодорожных вагонов). Во время Революции 1905-1907 годов Люберцы охвачены волнениями рабочих (наиболее известна боевая дружина во главе с машинистом А. В. Ухтомским). В 1910-х годах завод продан американской компании жатвенных машин в России «Мак-Кормик» и переоборудован для произ-ва сельско-хозяйственной техники (с 1924 года государственный завод сельско-хозяйственных машин им. А. В. Ухтомского; во время Великой Отечественной войны изготавливались корпуса для мин и др.; прекратил выпуск продукции в 1990-х годах). Город Люберцы с 1925 года. Центр Ухтомского района (1929-1959), Люберецкого района (с 1959 года) Московской области. В 1934 году в состав города включены рабочие посёлки Панки, Подосинки и дачный посёлок им. Михельсона. В 1984 году западные микрорайоны Люберец. (Жулебино и Ухтомский) включены в административную черту Москвы.
Сохранились: церковь Живоначальной Троицы - оригинальный образец деревянной культовой архитектуры в стиле модерн (1913; архитектор М. Ф. Бугровский; восстановлена в 1970-х годах после пожара), деревянные и кирпичные жилые дома 1920-1930-х годов, Дом культуры им. А. В. Ухтомского (1938). Храмовый комплекс - церкви Преображения Господня (2006-2008) и Свт. Иннокентия, митрополита Московского (1994-1998; деревянная); часовни Всех Святых (1995) и Св. Александра Невского (2005). Памятник Ю. А. Гагарину (учился в Люберцах в 1949-1951; 1984, архитекторы М. П. Изместьев, А. С. Новиков).
Государственный научно-исследовательский институт горно-химического сырья, Институт горного дела им. А. А. Скочинского, Институт обогащения твёрдого топлива. Среди вузов - Российская таможенная академия (1993), Институт профессиональных инноваций, Гуманитарно-социальный институт (2000), Региональный факультет Российского государственного университета туризма и сервиса. Филиалы: Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства, Российского государственного социального университета, Московского психолого-социального института и др. Краеведческий музей (1976). Участник чемпионатов России баскетбольный клуб «Триумф» принимает гостей во Дворце спорта «Триумф» (открыт в 2005 году; 3,5 тысяч мест).
В начале XXI века основа экономики города - сфера услуг (главным образом логистика, торговля). У юго-восточной границы города расположен крупный складской комплекс технологистич. компании «Томилино», у юго-западной - крупный торгово-выставочный комплекс «Автогарант». Значительная часть работающих Людей занята на предприятиях Москвы. В Люберцах расположены подразделения российского вертолётостроительного объединения «Вертолёты России» - производственно-лабораторная база Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля и завод компании «Камов» (опытно-экспериментальное производство). Заводы: мостостроительного оборудования (в составе компании «Мостостройиндустрия»; строительной металлоконструкции, буровой инструмент для стройиндустрии), энергооборудования (теплообменное, вентиляционное оборудование), электромеханический, «Техэнергокомплекс» (оба выпускают высоковольтное оборудование), «Монтажавтоматика» (средства автоматизации и связи, электротехнич. продукция), «Сельхозмаш» (сеноуборочная техника), «Пластмасс» (пластиковые изделия технологической оснастки для железных дорог, метрополитена). Деревообрабатывающий комбинат № 13 (паркетная доска). Производство плавающих вездеходов на шинах сверхнизкого давления (фирма ТРЭКОЛ), алюминиевых конструкций (компания «Совершенная механика»), велосипедов (компания «Веломоторс»), стройматериалов и др. Фасовка кофе (компания «Продукт-Сервис»), выпуск хлебобулочных, молочных, мясных, колбасных изделий.
В окрестностях Люберец, в деревне Жилино, сохранилась церковь Успения Богородицы (1754; трапезная перестроена в кирпиче в 1852 году; колокольня - конец XVIII века), в поселке Коренёво - церковь Преображения Господня (освящена в 1777 году, трапезная - 1913; реставрация с 1993 года), в поселке городского типа Красково - Владимирская церковь (1831-1832; приделы 1894-1895), в поселке городского типа Малаховка - деревня Петропавловская церковь (1902-1903).
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