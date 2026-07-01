ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЦЫ - го­род в Рос­сии, в Мо­с­ков­ской области, центр Лю­бе­рец­ко­го района.

Население 158,2 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен к юго- вос­то­ку от города Мо­ск­ва, близ Московской коль­це­вой ав­то­мо­биль­ной до­ро­ги. В городской чер­те 4 железнодорожных стан­ции, в т. ч. уз­ло­вая Лю­бер­цы-1.

Воз­ник не позд­нее конца XVI века как не­боль­шая деревня Ли­бе­ри­цы, На­за­ро­во тож. С 1621 года при­над­ле­жа­ла дья­ку И. К. Гря­зе­ву и по­дья­че­му Ф. Д. По­ро­ши­ну. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вой кни­ге 1623-1624 годов. В 1632 году Гря­зев, став­ший в 1627 году един­ст­вен­ным вла­дель­цем, по­стро­ил Пре­об­ра­жен­скую церковь, по­сле че­го Ли­бе­ри­цы ста­ли се­лом. В 1705-1727 году се­ло при­над­ле­жа­ло князю А. Д. Мен­ши­ко­ву , ко­то­рый пе­ре­име­но­вал его в Но­во­пре­об­ра­жен­ское, Ли­бе­ри­цы тож. В 1753-1762 годы се­лом и ок­ре­ст­ны­ми зем­ля­ми вла­дел великий князь Пётр Фё­до­ро­вич (с 1761/1762 император Пётр III ). В середине XVIII-XIX веках на­зва­ние се­ла за­кре­пи­лось в современной фор­ме. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года в Люберцах и ок­ре­ст­ных сё­лах 2-4(14-16) сентября раз­ме­ща­лись российские вой­ска, от­сту­пив­шие из Мо­ск­вы. В 1862 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Люберцы Мо­с­ков­ско-Ря­зан­ской железной дороги, в 1912 году - по ли­нии Лю­бер­цы - Ар­за­мас Мо­с­ков­ско-Ка­зан­ской железной дороги. Во 2-й половине XIX века в ок­ре­ст­но­стях Люберец воз­ник­ли мно­го­численные дач­ные по­сёл­ки (То­ми­ли­но, Крас­ко­во, Ма­ла­хов­ка и др.). Промышленное раз­ви­тие Люберец свя­за­но с на­ча­лом строи­тель­ст­ва в 1899 году германским под­дан­ным К. А. Вей­хель­том за­во­да па­ро­вых ма­шин (в 1901 году про­дан американскому пред­при­ни­ма­те­лю Т. Пур­дэ; в 1902 году на­чат вы­пуск тор­моз­ных при­бо­ров для железнодорожных ва­го­нов). Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов Люберцы ох­ва­че­ны вол­не­ния­ми ра­бо­чих (наи­бо­лее из­вест­на бое­вая дру­жи­на во гла­ве с ма­ши­ни­стом А. В. Ух­том­ским). В 1910-х годах за­вод про­дан американской ком­па­нии жат­вен­ных ма­шин в Рос­сии «Мак-Кор­мик» и пе­ре­обо­ру­до­ван для про­из-ва сельско-хозяйственной тех­ни­ки (с 1924 года государственный за­вод сельско-хозяйственных ма­шин им. А. В. Ух­том­ско­го; во вре­мя Великой Отечественной вой­ны из­го­тав­ли­ва­лись кор­пу­са для мин и др.; пре­кра­тил вы­пуск про­дук­ции в 1990-х годах). Го­род Люберцы с 1925 года. Центр Ух­том­ско­го района (1929-1959), Лю­бе­рец­ко­го района (с 1959 года) Московской области. В 1934 году в со­став го­ро­да вклю­че­ны ра­бо­чие по­сёл­ки Пан­ки, По­до­син­ки и дач­ный по­сё­лок им. Ми­хель­со­на. В 1984 году западные мик­ро­рай­оны Люберец. (Жу­ле­би­но и Ух­том­ский) вклю­че­ны в административную чер­ту Мо­ск­вы.

Со­хра­ни­лись: церковь Жи­во­на­чаль­ной Трои­цы - ори­ги­наль­ный об­ра­зец де­ревянной куль­то­вой ар­хи­тек­ту­ры в сти­ле мо­дерн (1913; архитектор М. Ф. Буг­ров­ский; вос­ста­нов­ле­на в 1970-х годах по­сле по­жа­ра), де­ре­вян­ные и кир­пич­ные жи­лые до­ма 1920-1930-х годов, Дом куль­ту­ры им. А. В. Ух­том­ско­го (1938). Хра­мо­вый ком­плекс - церк­ви Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (2006-2008) и Свт. Ин­но­кен­тия, ми­тро­по­ли­та Мо­с­ков­ско­го (1994-1998; де­ре­вян­ная); ча­сов­ни Всех Свя­тых (1995) и Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (2005). Па­мят­ник Ю. А. Га­га­ри­ну (учил­ся в Люберцах в 1949-1951; 1984, ар­хи­тек­то­ры М. П. Из­ме­сть­ев, А. С. Но­ви­ков).

Государственный научно-исследовательский институт гор­но-хи­мического сы­рья, Институт гор­но­го де­ла им. А. А. Ско­чин­ско­го, Институт обо­га­ще­ния твёр­до­го то­п­ли­ва. Сре­ди ву­зов - Российская та­мо­жен­ная ака­де­мия (1993), Институт профессиональных ин­но­ва­ций, Гу­ма­ни­тар­но-со­ци­аль­ный институт (2000), Ре­гио­наль­ный факультет Российского государственного университета ту­риз­ма и сер­ви­са. Фи­лиа­лы: Московской государственной ака­де­мии ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва и строи­тель­ст­ва, Российского государственного со­ци­аль­но­го университета, Московского пси­хо­ло­го-со­ци­аль­но­го института и др. Крае­ведческий му­зей (1976). Уча­ст­ник чем­пио­на­тов Рос­сии бас­кет­боль­ный клуб «Три­умф» при­ни­ма­ет гос­тей во Двор­це спор­та «Три­умф» (от­крыт в 2005 году; 3,5 тысяч мест).

В начале XXI века ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг (главным образом ло­ги­сти­ка, тор­гов­ля). У юго-восточной гра­ни­цы го­ро­да рас­поло­жен круп­ный склад­ской ком­плекс тех­ноло­ги­стич. ком­па­нии «То­ми­ли­но», у юго-за­пад­ной - круп­ный тор­го­во-вы­ста­воч­ный ком­плекс «Ав­то­га­рант». Зна­чительная часть ра­бо­таю­щих Людей за­ня­та на пред­при­яти­ях Мо­ск­вы. В Люберцах рас­по­ло­же­ны подразделения российского вер­то­лё­то­строительного объ­еди­не­ния «Вер­то­лё­ты Рос­сии» - про­из­вод­ст­вен­но-ла­бо­ра­тор­ная ба­за Московского вер­то­лёт­но­го за­во­да им. М. Л. Ми­ля и за­вод ком­па­нии «Ка­мов» (опыт­но-экс­пе­риментальное про­изводство). За­во­ды: мос­то­строительного обо­ру­до­ва­ния (в со­ста­ве ком­па­нии «Мос­то­ст­рой­ин­ду­ст­рия»; стро­ительной ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции, бу­ро­вой ин­ст­ру­мент для строй­ин­ду­ст­рии), энер­го­обо­ру­до­ва­ния (те­п­ло­об­мен­ное, вен­ти­ляционное обо­ру­до­ва­ние), элек­тро­ме­ха­ни­че­ский, «Тех­энер­го­ком­плекс» (оба вы­пус­ка­ют вы­со­ко­вольт­ное обо­ру­до­ва­ние), «Мон­та­жав­то­ма­ти­ка» (сред­ст­ва ав­то­ма­ти­за­ции и свя­зи, элек­тро­тех­нич. про­дук­ция), «Сель­хоз­маш» (се­но­убо­роч­ная тех­ни­ка), «Пла­ст­масс» (пла­сти­ко­вые из­де­лия тех­но­ло­гической ос­на­ст­ки для же­лез­ных до­рог, мет­ро­по­ли­те­на). Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат № 13 (пар­кет­ная дос­ка). Про­изводство пла­ваю­щих вез­де­хо­дов на ши­нах сверх­низ­ко­го дав­ле­ния (фир­ма ТРЭКОЛ), алю­ми­ние­вых кон­ст­рук­ций (ком­па­ния «Со­вер­шен­ная ме­ха­ни­ка»), ве­ло­си­пе­дов (ком­па­ния «Ве­ло­мо­торс»), строй­ма­те­риа­лов и др. Фа­сов­ка ко­фе (ком­па­ния «Про­дукт-Сер­вис»), вы­пуск хле­бо­бу­лоч­ных, мо­лоч­ных, мяс­ных, кол­бас­ных из­де­лий.

В ок­ре­ст­но­стях Люберец, в деревне Жи­ли­но, со­хра­ни­лась церковь Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы (1754; тра­пез­ная пе­ре­строе­на в кир­пи­че в 1852 году; ко­ло­коль­ня - конец XVIII века), в поселке Ко­ре­нё­во - церковь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (ос­вя­ще­на в 1777 году, тра­пез­ная - 1913; рес­тав­ра­ция с 1993 года), в поселке городского ти­па Крас­ко­во - Вла­ди­мир­ская церковь (1831-1832; при­де­лы 1894-1895), в поселке городского ти­па Ма­ла­хов­ка - де­ревня Пе­тро­пав­лов­ская церковь (1902-1903).

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