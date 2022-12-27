ЛЮБЕК

Любек ( нем . Lubeck) — портовый город в земле Шлезвиг-Гольштейн, Сев. Германия, главный город Ганзы (1230—1535). Численность населения — 215 846 человек (2021).В

В IX в. на территории проживали ободриты. Примерно тогда была основана крепость «Liubice» (Старый Л.), в 5 км от настоящего местоположения города. Крепость была важна для международной торговли, прежде всего соленой рыбой, особенно сельдью. Крепость перестраивалась несколько раз до начала XII в. и была разрушена во время славянского восстания 1138.В 1143 граф Адольф

В 1143 граф Адольф II фон Шауэнберг основал город на его современном месте. Л. стал центром перевалочной торговли селедкой и солью. Л. был местом отгрузки балтийских товаров, которые отправлялись на юг и юго-запад. Туда переселились жители Бардовика (Bardowiek). После пожара 1157 Л. перешел под власть саксонского герцога Генриха Льва , который заново отстроил поселение и предоставил ему городские привилегии. В 1188 горожане открыли ворота императору Фридриху I Барбароссе , во время его борьбы с герцогом Генрихом Львом, и Л. был включен в графство Гольштейн. В 1201—1227 Л. находился под властью датской короны. В 1227, после битвы при Борнхёведе, Л. получил статус свободного имперского города . С 1227 до 1937 являлся независимой частью Германии.В 1806—1813 был оккупирован Францией, с 1811 аннексирован, став частью Французской империи. Венский конгресс 1815 признал Л. независимым свободным городом. В 1866 он вошел в состав Северогерманского союза, затем присоединился к германскому таможенному союзу (1868) и вошел в состав Германской империи (1871). В 1937 по Акту о Большом Гамбурге Л. был включен в состав прусской провинции Шлезвиг-Гольштейн; в ее составе в 1946 оказался на территории ФРГ.Л. расположен на полуострове между реками Траве и Вакениц. Поселение состояло из трех частей: замка, торгового поселения и собора (с 1160/1163). Город процветал благодаря торговле соленой рыбой и как перевалочный пункт между Саксонией и Вестфалией и Балтийским морем. С 1170-х началась застройка кирпичными зданиями.В начале

В 1806—1813 был оккупирован Францией, с 1811 аннексирован, став частью Французской империи. Венский конгресс 1815 признал Л. независимым свободным городом. В 1866 он вошел в состав Северогерманского союза, затем присоединился к германскому таможенному союзу (1868) и вошел в состав Германской империи (1871). В 1937 по Акту о Большом Гамбурге Л. был включен в состав прусской провинции Шлезвиг-Гольштейн; в ее составе в 1946 оказался на территории ФРГ.Л. расположен на полуострове между реками Траве и Вакениц. Поселение состояло из трех частей: замка, торгового поселения и собора (с 1160/1163). Город процветал благодаря торговле соленой рыбой и как перевалочный пункт между Саксонией и Вестфалией и Балтийским морем. С 1170-х началась застройка кирпичными зданиями.В начале

Л. расположен на полуострове между реками Траве и Вакениц. Поселение состояло из трех частей: замка, торгового поселения и собора (с 1160/1163). Город процветал благодаря торговле соленой рыбой и как перевалочный пункт между Саксонией и Вестфалией и Балтийским морем. С 1170-х началась застройка кирпичными зданиями.В начале

В начале XIII в. Л. превратился в важный международный порт: была построена гавань Л., ставшая местом отправки крестоносцев на Балтике; датчане помогли любекцам проникнуть на рынки Англии и Руси. До 1200 торговля между Востоком и Западом шла через Шлезвиг, но под датской властью любекцы открыли торговый путь между Траве и Гамбургом . Л. также играл большую роль и в локальной торговле.

XIII — начало XIV в. — период наивысшего расцвета города, в нем строятся монастыри и церкви, ратуша, кирпичные дома (Dielenhaus), развивается городское самоуправление, начинают записываться городские книги: Верхняя (Oberstadtbucher, с 1287 по 1879) и Нижняя (Niederstadtbucher, с 1325), составляющие 348 томов.С конца

С конца XIII в. начались конфликты между епископом и его капитулом и представителями горожан. Епископская кафедра переместилась из Ольденбурга в Л. в 1160. С 1220-х городской совет пытался контролировать назначение священников в пяти церквях города. В 1230-х он отменил привилегии клириков в городе, некоторые клирики были арестованы. Епископ и каноники пытались помешать строительству приходской церкви около собора. Жители Л. разрушили дома каноников в городе и резиденцию епископа за городом. Епископ Бурхард фон Зеркем отлучил их от церкви и наложил на город интердикт. В 1316 епископ поселился в Эйтине в Гольштейне.На протяжении длительного времени Л. являлся главным портом на Балтике, установив тесные связи с Гамбургом, расположенным на Северном море. Для поддержания господства на Балтике Л. пришлось вести войны с датчанами (1426—1435), голландцами, которые обошли Л., наладив торговлю через Зунд (1438—1441), и англичанами (1470—1474). Л. постоянно расширял привилегии своих купцов. В конечном счете закрытость рынка и торговли в Л. стала причиной упадка города.С

На протяжении длительного времени Л. являлся главным портом на Балтике, установив тесные связи с Гамбургом, расположенным на Северном море. Для поддержания господства на Балтике Л. пришлось вести войны с датчанами (1426—1435), голландцами, которые обошли Л., наладив торговлю через Зунд (1438—1441), и англичанами (1470—1474). Л. постоянно расширял привилегии своих купцов. В конечном счете закрытость рынка и торговли в Л. стала причиной упадка города.С

С XV в. значение Л. начинает медленно падать. Он продолжал играть важную роль в Ганзе, но другие города — Гамбург, Гданьск и Рига — превзошли его. С 1500 в городе нарастают кризисные явления, усугубленные началом Реформации . Л. оказался в стороне от международной торговли, которая теперь шла по другим путям. Правда, Л. поддержал движение за независимость в Швеции и помог Густаву Васе вступить на престол, за что получил торговые привилегии (1523).В 1531 произошел переворот против власти патрициата, обозначивший окончательную победу Реформации в Л. Но некоторые католические братства не были запрещены и продолжили благотворительную деятельность до 1842. В 1530-е Л. принял участие в Шмалькальденском союзе. Жители Л. неудачно вмешались в

В 1531 произошел переворот против власти патрициата, обозначивший окончательную победу Реформации в Л. Но некоторые католические братства не были запрещены и продолжили благотворительную деятельность до 1842. В 1530-е Л. принял участие в Шмалькальденском союзе. Жители Л. неудачно вмешались в Графскую распрю (1534—1536) в Дании, поскольку Швеция использовала ситуацию, чтобы аннулировать их привилегии, и отказалась выплачивать остатки долга. Несмотря на упадок торговли, к 1600 Л. оставался третьим городом Священной Римской империи (после Кёльна и Праги ). С развитием национализма в

С развитием национализма в XIX и XX вв. Л. стал символом гордости германской буржуазии, успеха немецких купцов и доказательством того, что немецкое господство на море существовало уже в Средние века.Во время Второй мировой войны 28—29 марта 1942 зажигательными бомбами (400 т) была уничтожена пятая часть городского центра, собор, несколько церквей, квартал на холме (

Во время Второй мировой войны 28—29 марта 1942 зажигательными бомбами (400 т) была уничтожена пятая часть городского центра, собор, несколько церквей, квартал на холме (Grundungsviertel). Более 1000 человек погибли, 16 тыс. человек лишились крова. Город был занят британскими войсками 2 мая 1945. 3 мая 1945 в бухте Любека британские ВВС разбомбили три крупных ко