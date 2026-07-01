ЛЮБЕК (Lubeck)

Го­род на се­ве­ре Гер­ма­нии, зем­ля Шлез­виг-Голь­штейн.

Рас­по­ло­жен на Се­ве­ро­гер­ман­ской низ­мен­но­сти в ни­зовь­ях р. Тра­ве, в 15 км от мес­та её впа­де­ния в Бал­тий­ское мо­ре (близ Лю­бек­ской бух­ты). Нас. 210 тыс. чел. (2010); вто­рой (по­сле Ки­ля) по чис­лен­но­сти жи­те­лей и эко­но­мич. зна­че­нию го­род Шлез­виг-Голь­штей­на. Круп­ней­ший порт Гер­ма­нии на Бал­тий­ском мо­ре; мно­го­числ. па­ром­ные ли­нии свя­зы­ва­ют Л. с др. стра­на­ми Бал­тий­ско­го ре­гио­на. Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Че­рез Л. про­хо­дят фе­де­раль­ные ав­то­баны Са­ар­брюк­кен – Гам­бург – Фе­марн (часть ме­ж­ду­нар. ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Гер­ма­ния – Скан­ди­на­вия), Лю­бек – Киль и шос­се вдоль юж. по­бе­ре­жья Бал­тий­ско­го мо­ря (из Шлез­виг-Голь­штей­на че­рез Мек­лен­бург – Пе­ред­нюю По­ме­ра­нию в Поль­шу). Ж.-д. со­об­ще­ние с Гам­бур­гом, Ки­лем, Ной­мюн­сте­ром, Вис­ма­ром, а так­же (ж.-д. па­ро­ма­ми) – с дат. ост­ро­ва­ми Лол­ланн и Зе­лан­дия и с Юж. Шве­ци­ей; Л. име­ет пря­мое ав­то­мо­биль­ное и ж.-д. со­об­ще­ние с Ко­пен­га­ге­ном и Маль­мё. Со­еди­нён с р. Эль­ба ка­на­лом Эль­ба – Тра­ве (со­ору­жён в 1896–1900; не­дос­ту­пен для круп­но­тон­наж­ных су­дов; до сер. 20 в. имел важ­ное эко­но­мич. зна­че­ние; с сер. 2000-х гг. ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся для рек­реа­ци­он­ных мар­шру­тов). Аэ­ро­порт Лю­бек-Блан­кен­зе (к югу от го­ро­да) об­слу­жи­ва­ет внут­ри­гер­ман­ские и час­тич­но ме­ж­ду­нар. рей­сы.

Л. ос­но­ван в 1143 близ раз­ру­шен­но­го (в 1138) слав. по­се­ле­ния Лю­беч . В 1159 (по др. дан­ным, в 1160 или 1163) по­лу­чил пра­ва го­ро­да, с 1226 воль­ный им­пер­ский го­род. В 13 в. ис­ход­ный пункт нем. ко­ло­ни­за­ции Бал­тий­ско­го по­бе­ре­жья, в го­ро­дах ко­то­ро­го бы­ло вве­де­но лю­бек­ское го­род­ское пра­во. В 14 в. за­нял ве­ду­щее по­ло­же­ние в сев.-герм., а за­тем и в сев.-ев­роп. тор­гов­ле и воз­гла­вил Ган­зу; ме­сто про­ве­де­ния ре­гу­ляр­ных съез­дов го­ро­дов – чле­нов Ган­зы (по­след­ний со­сто­ял­ся в 1669). Управ­ле­ние го­ро­дом вплоть до нач. 19 в. бы­ло со­сре­до­то­че­но в ру­ках пат­ри­циа­та. В 1530–1531 в Л. про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция. С на­ча­лом упад­ка Ган­зы в 16 в. по­ли­тич. зна­че­ние Л. ста­ло сни­жать­ся и бы­ло окон­ча­тель­но по­дор­ва­но Три­дца­ти­лет­ней вой­ной 1618–1648 . В 1806–1813 Л. за­нят франц. вой­ска­ми. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814–1815 по­лу­чил ста­тус воль­но­го го­ро­да и пол­но­прав­но­го субъ­ек­та ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний. Чл. Гер­ман­ско­го сою­за 1815–1866, за­тем Се­ве­ро-Гер­ман­ско­го сою­за 1867–1870. В 1871 во­шёл в со­став Герм. им­пе­рии, в ре­зуль­та­те че­го ут­ра­тил меж­ду­на­род­но-пра­во­вой су­ве­ре­ни­тет. В пе­ри­од Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 один из цен­тров ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ний герм. мат­ро­сов. По­сле ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии на­ци­ст­ской дик­та­ту­ры ли­шён в 1937 ста­ту­са воль­но­го го­ро­да и вклю­чён в со­став прус. пров. Шлез­виг-Голь­штейн. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны пер­вым из герм. го­ро­дов под­верг­ся мас­си­ро­ван­ным бом­бар­ди­ров­кам анг­ло-амер. авиа­ции (28–29.3.1942). Ок­ку­пи­ро­ван брит. ар­ми­ей 2.5.1945, до 1949 вхо­дил в брит. зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, за­тем го­род рай­он­но­го под­чи­не­ния в со­ста­ве фе­де­раль­ной зем­ли ФРГ Шлез­виг-Голь­штейн.

Cр.-век. центр го­ро­да на ост­ро­ве, рас­по­ло­жен­ном ме­ж­ду ка­на­лом и р. Тра­ве, был силь­но раз­ру­шен во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны. По­сле 1945 вос­ста­нов­лен в ста­рых фор­мах. Сла­вит­ся по­строй­ка­ми нем. кир­пич­ной го­ти­ки: со­бор (1173–1230, хор и де­ам­бу­ла­то­рий – 1266–1341, раз­ру­шен в 1942, вос­ста­нов­лен в 1960–1982), хра­мы заль­но­го ти­па – Св. Пет­ра (1227 – 16 в.), Св. Иа­ко­ва (13 в. – 1334, рос­пи­си 14 в., ал­тарь Брём­се­на – 1515) и Св. Эги­дия (13–15 вв.); 3-не­фная ба­зи­ли­ка Св. Ма­рии (ок. 1250 – 1350; ка­пел­лы 14 в.; вос­ста­нов­ле­на в 1947–1959); фран­ци­скан­ская ц. Св. Ека­те­ри­ны (14 в.; в ни­шах фа­са­да – ста­туи ра­бо­ты Э. Бар­ла­ха и Г. Мар­кса; в ин­терь­е­ре – «Вос­кре­ше­ние Ла­за­ря» Я. Тин­то­рет­то, 1576); Ра­ту­ша (1226–1308; ар­ка­да – 1570–1571, ар­хи­тек­то­ры Х. Фле­минг, Х. Ми­дов), гос­пи­таль Св. Ду­ха (1260–1286; в ан­самбль вхо­дит цер­ковь с рос­пи­ся­ми 14 в.); во­ро­та – Бур­гтор (1444) и Хольстентор с 2 круг­лы­ми баш­ня­ми (1464–1478, арх. Г. Хельм­ште­де; с 1950 Му­зей ис­то­рии го­ро­да). Со­хра­ни­лись по­строй­ки мо­на­сты­рей – бе­не­дик­тин­ско­го Св. Ио­ан­на (ос­но­ван в 1177, пе­ре­дан цис­тер­ци­ан­цам в 1246, час­тич­но раз­ру­шен в 1806), до­ми­ни­кан­ско­го (ос­но­ван в 1227; цер­ковь раз­ру­ше­на в 1818), ав­гу­стин­ско­го Св. Ан­ны (1502–1515; с 1915 Му­зей Св. Ан­ны; ср.-век. иск-во, в т. ч. ал­тарь ра­бо­ты Х. Мем­лин­га). Дом об-ва шки­пе­ров (1535), со­ля­ной склад (16–18 вв.), дом Бе­на (2-я пол. 18 в.; с 1923 му­зей с со­б­ра­ни­ем иск-ва 19–20 вв.), зда­ние су­да (1957–62, ар­хи­тек­то­ры Х. Ат­мер, Ю. Мар­лов). Ис­то­рич. центр го­ро­да вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Л. – круп­ный центр НИОКР и об­разо­ва­ния. Ве­ду­щие н.-и. уч­ре­ж­де­ния: Центр мед. и био­ло­гич. ис­сле­до­ва­ний Об­ще­ст­ва им. Лейб­ни­ца (в Бор­сте­ле близ Л.), Ин-т эпи­де­мио­ло­гии ра­ка зем­ли Шлез­виг-Голь­штейн, Центр мед. тех­но­ло­гий зем­ли Шлез­виг-Голь­штейн (CEMET). Лю­бек­ский ун-т (ос­но­ван в 1964, на­зва­ние и ста­тус не­од­но­крат­но ме­ня­лись, совр. ста­тус с 2002), Выс­шая шко­ла при­клад­ных на­ук (1969, име­ет ста­тус ун-та), Выс­шая шко­ла му­зы­ки (1911, на­зва­ние и ста­тус не­од­но­крат­но ме­ня­лись; совр. назв. с 1973, име­ет ста­тус ун-та; в её со­ста­ве Ин-т И. Брам­са, ос­но­ван в 1990), Ме­ж­ду­нар. ме­диашко­ла при ун-те Л. (2000; по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции и пе­ре­под­го­тов­ка спе­циа­ли­стов в об­лас­ти СМИ и ме­диабиз­не­са). Му­зеи: при­роды (1799), ис­кус­ств и ис­то­рии куль­ту­ры (1984, в зда­нии ар­се­на­ла, 1594), мар­ци­па­на (1999), «Дом Буд­ден­бро­ков» (Центр Ген­ри­ха и То­ма­са Ман­нов, 1993) и др.; ис­то­ри­ко-куль­тур­ный ком­плекс Бур­гк­ло­стер (вклю­ча­ет: Ар­хео­ло­гич. му­зей, Му­зей те­атр. ку­кол и др.); Дом Г. Грас­са.

В 17 в. Л. – центр сев.-нем. ор­ган­ной шко­лы, под рук. Д. Бук­сте­ху­де про­хо­ди­ли ре­гу­ляр­ные кон­цер­ты ду­хов­ной и свет­ской му­зы­ки. В 1753 от­крыл­ся пер­вый ча­ст­ный те­атр, в ко­то­ром с 1799 ра­бо­та­ла по­сто­ян­ная муз.-дра­ма­тич. труп­па; в 1858–1905 но­сил назв. «Ка­зи­но-теа­тер». В 1908 по­стро­ен те­атр «Оперн­ха­ус» (арх. М. Дюль­фер). Гор. те­атр да­ёт спек­так­ли (опер­ные, ба­лет­ные и дра­ма­тич.) на сце­нах «Оперн­ха­ус», «Кам­мер­шпи­ле» (1921) и «Юн­гес Шту­дио»; ок. 20 ча­ст­ных те­ат­ров. Гор. фи­лар­мо­нич. ор­кестр (1908). Хор маль­чи­ков (1936). Кон­церт­ные за­лы: «Ко­лос­се­ум» (в До­ме гражд. об-ва, 1875), «Холь­стен­тор­хал­ле» (1926), круп­ней­ший совр. зал – в До­ме му­зы­ки и кон­грес­сов (1994). Ме­ж­ду­нар. муз. фес­ти­валь зем­ли Шлез­виг-Голь­штейн (с 1986, еже­год­но), в его рам­ках – мас­тер-клас­сы Ака­де­мии ор­ке­ст­ра (1987, ос­но­ва­тель – Л. Берн­стайн) и Хо­ро­вой ака­де­мии (2002). Фес­ти­валь ки­но Сев. Гер­ма­нии и стран Бал­тии (с 1956).

В 20 в. Л. стал од­ним из ве­ду­щих цен­тров су­до­строе­ния на Бал­тий­ском по­бе­ре­жье Гер­ма­нии (верфь «Flen­der- Wer­ke», ос­но­ва­на в 1917, в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны во­шла в чис­ло круп­ней­ших герм. про­из­во­ди­те­лей тех­ни­ки для ВМФ: в 1940–1944 здесь по­строе­ны 42 ди­зель­ные под­вод­ные лод­ки; в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од вы­пус­ка­ла гражд. су­да, в т. ч. кон­тей­нер­ные) и круп­ным цен­тром ме­тал­лур­гии (за­вод «Hochofenwerk Lü­beck», ос­но­ван в 1906 в гор. р-не Кюк­ниц-Хер­рен­вик, до нач. 1980-х гг. был вто­рым по объ­ё­му произ-ва чу­гу­на в при­мор­ской час­ти ФРГ по­сле ком­би­на­та пол­но­го цик­ла в Бре­ме­не; в кон. 20 в. про­из-во свёр­ну­то, со­ору­же­ния к 2009 де­мон­ти­ро­ва­ны). Во 2-й пол. 20 в. круп­ней­шим ра­бо­то­да­те­лем в Л. и од­ним из ве­ду­щих в зем­ле Шлез­виг- Голь­штейн был мно­го­про­филь­ный ком­би­нат тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния «Oren­stein & Kop­pel» (ре­ор­га­ни­зо­ван, в кон. 2000-х гг. разл. про­из­водств. сек­то­ра ком­би­на­та при­над­ле­жат раз­ным соб­ст­вен­ни­кам).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Л. в кон. 2000-х гг. – сфе­ра ус­луг. Осо­бен­но ве­ли­ко зна­че­ние го­ро­да как цен­тра тор­гов­ли – внеш­ней, оп­то­вой и роз­нич­ной (по обо­ро­ту роз­нич­ной тор­гов­ли на ду­шу на­се­ле­ния Л. за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в стра­не), транс­порт­ной и др. ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры, раз­но­об­раз­ных де­ло­вых ус­луг. Гру­зо­обо­рот пор­та 32,6 млн. т (2007; 8,2 млн. т, 1973); пас­са­жи­ро­обо­рот мор­ско­го пор­та Лю­бек-Тра­ве­мюн­де – 350 тыс. чел. в год (2007). С пор­то­вым хо­зяй­ст­вом в Л. тес­но свя­за­на раз­ви­тая ло­ги­стич. ин­фра­струк­ту­ра (рас­ши­ре­на и мо­дер­ни­зи­ро­ва­на в нач. 21 в.). Л. – один из двух ве­ду­щих (на­ря­ду с Ки­лем) бан­ков­ско-фи­нан­со­вых цен­тров Шлез­виг-Голь­штей­на. Круп­ный из­да­тель­ский центр (изд-во «Schmidt-Romhild» – од­но из ста­рей­ших в Гер­ма­нии, ос­но­ва­но в 1579). Ком­па­ния NL («Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft», в Л. штаб-квар­ти­ра) – од­на из ве­ду­щих герм. ком­па­ний в сфе­ре жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва. Л. – круп­ный центр ме­ж­ду­нар. ту­риз­ма. При­го­род Л. Тра­ве­мюн­де – один из гл. герм. ку­рор­тов на Бал­тий­ском мо­ре.

Совр. Л. – один из ве­ду­щих герм. цен­тров по вы­пус­ку мед. тех­ни­ки. Пред­при­ятие «Drägerwerk AG» – один из ста­рей­ших (ос­но­ва­но в 1889) и ве­ду­щих в ми­ре раз­ра­бот­чи­ков и про­из­во­ди­те­лей ды­ха­тель­ных ап­па­ра­тов и ане­сте­зио­ло­гич. обо­ру­до­ва­ния, а так­же средств про­ти­во­хи­ми­че­ской и про­ти­во­по­жар­ной за­щи­ты, обо­ру­до­ва­ния для дай­вин­га, ин­ди­ви­ду­аль­ных средств за­щи­ты шах­тё­ров, аль­пи­ни­стов. Ком­па­ния «Euroimmun Me­dizinische Labordiagnostika AG» (ос­но­ва­на в 1987) ве­дёт раз­ра­бот­ку и вы­пуск мед. элек­трон­ных при­бо­ров (био­чи­пы, ди­аг­но­стич. обо­ру­до­ва­ние и др.). Обе кор­по­ра­ции, по­ми­мо го­лов­ных пред­при­ятий, име­ют в Л. свои штаб-квар­ти­ры и н.-и. ла­бо­ра­то­рии. Важ­ное на­прав­ле­ние спе­циа­ли­за­ции пром-сти Л. – про­из-во обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой ин­ду­ст­рии, осо­бен­но для ры­бо­за­во­дов (пред­при­ятия ком­па­нии «Nordischer Maschi­nen­bau Rud. Baader GmbH» и др.). Су­до­строе­ние в нач. 21 в. пе­ре­жи­ва­ет струк­тур­ный кри­зис; часть вер­фей де­мон­ти­ро­вана, ос­тав­шие­ся ис­поль­зу­ют­ся гл. обр. для су­до­ре­мон­та, ряд пред­при­ятий пе­ре­ори­ен­ти­ро­ван на вы­пуск смеж­ной с су­до­строе­ни­ем ма­ши­но­стро­ит. про­дук­ции. Круп­ные пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (ис­поль­зу­ют гл. обр. фин­скую, швед­скую и рос. дре­ве­си­ну). Гл. от­расль пи­ще­вку­со­вой пром-сти – рыб­ная [в рай­оне ры­бо­ло­вец­кой га­ва­ни и по­сёл­ка Шлю­ту­пе (ны­не в чер­те го­ро­да) в 1929 дей­ст­во­ва­ло бо­лее 40 ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов; в кон. 2000-х гг. б. ч. пред­при­ятий за­кры­та]; круп­ней­шее пред­при­ятие от­рас­ли и од­но из ве­ду­щих в стра­не – за­вод ком­па­нии «Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co KG» (вы­пус­ка­ет до 300 тыс. еди­ниц ры­бо­кон­серв­ной про­дук­ции в день, 2007; штаб-квар­ти­ра ком­па­нии в Л.). Сре­ди др. про­из­во­ди­те­лей про­дук­тов пи­та­ния – пред­при­ятие фир­мы «Erasco GmbH» (при­над­ле­жит амер. кон­цер­ну «Campbell Soup Company»; обес­пе­чи­ва­ет бо­лее 50% вы­пус­ка в Гер­ма­нии бы­ст­ро­ра­с­тво­ри­мых су­пов), фаб­ри­ка «Schwar­tauer Werke» (один из ве­ду­щих герм. про­из­во­ди­те­лей кон­фи­тю­ров, дже­мов и др.), пред­при­ятие фир­мы «H.&J. Brüg­gen KG» (гл. по­став­щик на герм. ры­нок ов­ся­ных хлопь­ев и др. про­дук­тов пе­ре­ра­бот­ки зер­но­вых), ком­па­ния «J. G. Nie­deregger GmbH» (из­вест­ная кон­ди­тер­ская фир­ма – про­из­во­ди­тель «лю­бек­ских» мар­ци­па­нов).

Дополнительная литература:

Hennings J., Stahl W. Musikgeschichte Lübecks. Kassel, 1951–1952. Bd 1–2;

Grabke H. A. Lübeck. B.; Münch., 1953;

Salmen W., Schwab H. W. Musikgeschichte Schleswig-Hol­steins in Bildern. Neumünster, 1971;

Has­se M. Lübeck. Münch., 1973;

Enns A. B. Lübeck. 3rd ed. Lübeck, 1974;

Lübeck: die Altstadt als Denkmal / Hrsg. M. Brix u. a. Münch., 1975;

Draeger H.-J. Lübeck anschau­lich: Geschichte erleben in einer alten Stadt. Hamb., 2003.

Авторы статьи: Л. А. По­лё­то­ва (му­зы­каль­но-те­ат­раль­ная куль­ту­ра); В. Н. Стре­лец­кий (эко­но­ми­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)