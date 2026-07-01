ЛЮБЕК (Lubeck)
Город на севере Германии, земля Шлезвиг-Гольштейн.
Расположен на Северогерманской низменности в низовьях р. Траве, в 15 км от места её впадения в Балтийское море (близ Любекской бухты). Нас. 210 тыс. чел. (2010); второй (после Киля) по численности жителей и экономич. значению город Шлезвиг-Гольштейна. Крупнейший порт Германии на Балтийском море; многочисл. паромные линии связывают Л. с др. странами Балтийского региона. Крупный узел железных и автомобильных дорог. Через Л. проходят федеральные автобаны Саарбрюккен – Гамбург – Фемарн (часть междунар. автомагистрали Германия – Скандинавия), Любек – Киль и шоссе вдоль юж. побережья Балтийского моря (из Шлезвиг-Гольштейна через Мекленбург – Переднюю Померанию в Польшу). Ж.-д. сообщение с Гамбургом, Килем, Ноймюнстером, Висмаром, а также (ж.-д. паромами) – с дат. островами Лолланн и Зеландия и с Юж. Швецией; Л. имеет прямое автомобильное и ж.-д. сообщение с Копенгагеном и Мальмё. Соединён с р. Эльба каналом Эльба – Траве (сооружён в 1896–1900; недоступен для крупнотоннажных судов; до сер. 20 в. имел важное экономич. значение; с сер. 2000-х гг. широко используется для рекреационных маршрутов). Аэропорт Любек-Бланкензе (к югу от города) обслуживает внутригерманские и частично междунар. рейсы.
Л. основан в 1143 близ разрушенного (в 1138) слав. поселения Любеч. В 1159 (по др. данным, в 1160 или 1163) получил права города, с 1226 вольный имперский город. В 13 в. исходный пункт нем. колонизации Балтийского побережья, в городах которого было введено любекское городское право. В 14 в. занял ведущее положение в сев.-герм., а затем и в сев.-европ. торговле и возглавил Ганзу; место проведения регулярных съездов городов – членов Ганзы (последний состоялся в 1669). Управление городом вплоть до нач. 19 в. было сосредоточено в руках патрициата. В 1530–1531 в Л. проведена Реформация. С началом упадка Ганзы в 16 в. политич. значение Л. стало снижаться и было окончательно подорвано Тридцатилетней войной 1618–1648. В 1806–1813 Л. занят франц. войсками. По решению Венского конгресса 1814–1815 получил статус вольного города и полноправного субъекта междунар. отношений. Чл. Германского союза 1815–1866, затем Северо-Германского союза 1867–1870. В 1871 вошёл в состав Герм. империи, в результате чего утратил международно-правовой суверенитет. В период Ноябрьской революции 1918 один из центров антиправительств. выступлений герм. матросов. После установления в Германии нацистской диктатуры лишён в 1937 статуса вольного города и включён в состав прус. пров. Шлезвиг-Гольштейн. В годы 2-й мировой войны первым из герм. городов подвергся массированным бомбардировкам англо-амер. авиации (28–29.3.1942). Оккупирован брит. армией 2.5.1945, до 1949 входил в брит. зону оккупации Германии, затем город районного подчинения в составе федеральной земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн.
Cр.-век. центр города на острове, расположенном между каналом и р. Траве, был сильно разрушен во время 2-й мировой войны. После 1945 восстановлен в старых формах. Славится постройками нем. кирпичной готики: собор (1173–1230, хор и деамбулаторий – 1266–1341, разрушен в 1942, восстановлен в 1960–1982), храмы зального типа – Св. Петра (1227 – 16 в.), Св. Иакова (13 в. – 1334, росписи 14 в., алтарь Брёмсена – 1515) и Св. Эгидия (13–15 вв.); 3-нефная базилика Св. Марии (ок. 1250 – 1350; капеллы 14 в.; восстановлена в 1947–1959); францисканская ц. Св. Екатерины (14 в.; в нишах фасада – статуи работы Э. Барлаха и Г. Маркса; в интерьере – «Воскрешение Лазаря» Я. Тинторетто, 1576); Ратуша (1226–1308; аркада – 1570–1571, архитекторы Х. Флеминг, Х. Мидов), госпиталь Св. Духа (1260–1286; в ансамбль входит церковь с росписями 14 в.); ворота – Бургтор (1444) и Хольстентор с 2 круглыми башнями (1464–1478, арх. Г. Хельмштеде; с 1950 Музей истории города). Сохранились постройки монастырей – бенедиктинского Св. Иоанна (основан в 1177, передан цистерцианцам в 1246, частично разрушен в 1806), доминиканского (основан в 1227; церковь разрушена в 1818), августинского Св. Анны (1502–1515; с 1915 Музей Св. Анны; ср.-век. иск-во, в т. ч. алтарь работы Х. Мемлинга). Дом об-ва шкиперов (1535), соляной склад (16–18 вв.), дом Бена (2-я пол. 18 в.; с 1923 музей с собранием иск-ва 19–20 вв.), здание суда (1957–62, архитекторы Х. Атмер, Ю. Марлов). Историч. центр города включён в список Всемирного наследия.
Л. – крупный центр НИОКР и образования. Ведущие н.-и. учреждения: Центр мед. и биологич. исследований Общества им. Лейбница (в Борстеле близ Л.), Ин-т эпидемиологии рака земли Шлезвиг-Гольштейн, Центр мед. технологий земли Шлезвиг-Гольштейн (CEMET). Любекский ун-т (основан в 1964, название и статус неоднократно менялись, совр. статус с 2002), Высшая школа прикладных наук (1969, имеет статус ун-та), Высшая школа музыки (1911, название и статус неоднократно менялись; совр. назв. с 1973, имеет статус ун-та; в её составе Ин-т И. Брамса, основан в 1990), Междунар. медиашкола при ун-те Л. (2000; повышение квалификации и переподготовка специалистов в области СМИ и медиабизнеса). Музеи: природы (1799), искусств и истории культуры (1984, в здании арсенала, 1594), марципана (1999), «Дом Будденброков» (Центр Генриха и Томаса Маннов, 1993) и др.; историко-культурный комплекс Бургклостер (включает: Археологич. музей, Музей театр. кукол и др.); Дом Г. Грасса.
В 17 в. Л. – центр сев.-нем. органной школы, под рук. Д. Букстехуде проходили регулярные концерты духовной и светской музыки. В 1753 открылся первый частный театр, в котором с 1799 работала постоянная муз.-драматич. труппа; в 1858–1905 носил назв. «Казино-театер». В 1908 построен театр «Опернхаус» (арх. М. Дюльфер). Гор. театр даёт спектакли (оперные, балетные и драматич.) на сценах «Опернхаус», «Каммершпиле» (1921) и «Юнгес Штудио»; ок. 20 частных театров. Гор. филармонич. оркестр (1908). Хор мальчиков (1936). Концертные залы: «Колоссеум» (в Доме гражд. об-ва, 1875), «Хольстенторхалле» (1926), крупнейший совр. зал – в Доме музыки и конгрессов (1994). Междунар. муз. фестиваль земли Шлезвиг-Гольштейн (с 1986, ежегодно), в его рамках – мастер-классы Академии оркестра (1987, основатель – Л. Бернстайн) и Хоровой академии (2002). Фестиваль кино Сев. Германии и стран Балтии (с 1956).
В 20 в. Л. стал одним из ведущих центров судостроения на Балтийском побережье Германии (верфь «Flender- Werke», основана в 1917, в годы 2-й мировой войны вошла в число крупнейших герм. производителей техники для ВМФ: в 1940–1944 здесь построены 42 дизельные подводные лодки; в послевоенный период выпускала гражд. суда, в т. ч. контейнерные) и крупным центром металлургии (завод «Hochofenwerk Lübeck», основан в 1906 в гор. р-не Кюкниц-Херренвик, до нач. 1980-х гг. был вторым по объёму произ-ва чугуна в приморской части ФРГ после комбината полного цикла в Бремене; в кон. 20 в. произ-во свёрнуто, сооружения к 2009 демонтированы). Во 2-й пол. 20 в. крупнейшим работодателем в Л. и одним из ведущих в земле Шлезвиг- Гольштейн был многопрофильный комбинат тяжёлого машиностроения «Orenstein & Koppel» (реорганизован, в кон. 2000-х гг. разл. производств. сектора комбината принадлежат разным собственникам).
Основа экономики Л. в кон. 2000-х гг. – сфера услуг. Особенно велико значение города как центра торговли – внешней, оптовой и розничной (по обороту розничной торговли на душу населения Л. занимает одно из первых мест в стране), транспортной и др. коммуникационной инфраструктуры, разнообразных деловых услуг. Грузооборот порта 32,6 млн. т (2007; 8,2 млн. т, 1973); пассажирооборот морского порта Любек-Травемюнде – 350 тыс. чел. в год (2007). С портовым хозяйством в Л. тесно связана развитая логистич. инфраструктура (расширена и модернизирована в нач. 21 в.). Л. – один из двух ведущих (наряду с Килем) банковско-финансовых центров Шлезвиг-Гольштейна. Крупный издательский центр (изд-во «Schmidt-Romhild» – одно из старейших в Германии, основано в 1579). Компания NL («Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft», в Л. штаб-квартира) – одна из ведущих герм. компаний в сфере жилищного строительства. Л. – крупный центр междунар. туризма. Пригород Л. Травемюнде – один из гл. герм. курортов на Балтийском море.
Совр. Л. – один из ведущих герм. центров по выпуску мед. техники. Предприятие «Drägerwerk AG» – один из старейших (основано в 1889) и ведущих в мире разработчиков и производителей дыхательных аппаратов и анестезиологич. оборудования, а также средств противохимической и противопожарной защиты, оборудования для дайвинга, индивидуальных средств защиты шахтёров, альпинистов. Компания «Euroimmun Medizinische Labordiagnostika AG» (основана в 1987) ведёт разработку и выпуск мед. электронных приборов (биочипы, диагностич. оборудование и др.). Обе корпорации, помимо головных предприятий, имеют в Л. свои штаб-квартиры и н.-и. лаборатории. Важное направление специализации пром-сти Л. – произ-во оборудования для пищевой индустрии, особенно для рыбозаводов (предприятия компании «Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH» и др.). Судостроение в нач. 21 в. переживает структурный кризис; часть верфей демонтирована, оставшиеся используются гл. обр. для судоремонта, ряд предприятий переориентирован на выпуск смежной с судостроением машиностроит. продукции. Крупные предприятия деревообрабатывающей пром-сти (используют гл. обр. финскую, шведскую и рос. древесину). Гл. отрасль пищевкусовой пром-сти – рыбная [в районе рыболовецкой гавани и посёлка Шлютупе (ныне в черте города) в 1929 действовало более 40 рыбоперерабатывающих заводов; в кон. 2000-х гг. б. ч. предприятий закрыта]; крупнейшее предприятие отрасли и одно из ведущих в стране – завод компании «Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co KG» (выпускает до 300 тыс. единиц рыбоконсервной продукции в день, 2007; штаб-квартира компании в Л.). Среди др. производителей продуктов питания – предприятие фирмы «Erasco GmbH» (принадлежит амер. концерну «Campbell Soup Company»; обеспечивает более 50% выпуска в Германии быстрорастворимых супов), фабрика «Schwartauer Werke» (один из ведущих герм. производителей конфитюров, джемов и др.), предприятие фирмы «H.&J. Brüggen KG» (гл. поставщик на герм. рынок овсяных хлопьев и др. продуктов переработки зерновых), компания «J. G. Niederegger GmbH» (известная кондитерская фирма – производитель «любекских» марципанов).
Дополнительная литература:
Hennings J., Stahl W. Musikgeschichte Lübecks. Kassel, 1951–1952. Bd 1–2;
Grabke H. A. Lübeck. B.; Münch., 1953;
Salmen W., Schwab H. W. Musikgeschichte Schleswig-Holsteins in Bildern. Neumünster, 1971;
Hasse M. Lübeck. Münch., 1973;
Enns A. B. Lübeck. 3rd ed. Lübeck, 1974;
Lübeck: die Altstadt als Denkmal / Hrsg. M. Brix u. a. Münch., 1975;
Draeger H.-J. Lübeck anschaulich: Geschichte erleben in einer alten Stadt. Hamb., 2003.
Авторы статьи: Л. А. Полётова (музыкально-театральная культура); В. Н. Стрелецкий (экономика).