ЛЮБЕЦКИЙ-ДРУЦКИЙ , ФРАНТИШЕК КСАВЕРИЙ ТАДЕУШ АДАМ ЭУЗЕБИУШ Любецкий-Друцкий (пол. Lubecki-Drucki), Франтишек Ксаверий Тадеуш Адам Эузебиуш (16.12.1778, Погост-Загорский, Российская империя — 28.05.1846, Санкт-Петербург) — князь, российский и польский государственный деятель.

Любецкий-Друцкий ( пол . Lubecki-Drucki) , Франтишек Ксаверий Тадеуш Адам Эузебиуш (16.12.1778, Погост-Загорский, Российская империя — 28.05.1846, Санкт-Петербург) — князь, российский и польский государственный деятель. Выпускник (1797) сухопутного кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, участник суворовских походов в Италию и Швейцарию, с 1800 по состоянию здоровья в отставке. С 1809 занимался общественной деятельностью в Гродненской губернии, с 1811 — действительный статский советник. В 1813—1815 — член Временного верховного совета Герцогства Варшавского, в 1815 — во временном правительстве Царства Польского , с 1816 — комиссар Ликвидационной комиссии, успешно урегулировал проблему долгов Царства Польского Австрии, Пруссии, России и Саксонии. В 1821—1830 — министр государственной казны Царства Польского, путем решительных мер сбалансировал государственный бюджет. Поддерживал промышленное развитие Царства Польского, особенно строительство с государственной помощью горнодобывающих и металлургических предприятий и предприятий текстильной промышленности в Лодзи. Добился благоприятных для Царства Польского условий в торговле с Россией. Инициатор учреждения Земского кредитного общества и Польского банка. После начала национально-освободительного восстания 1830—1831 как член Административного совета Царства Польского выехал в декабре 1830 для переговоров в Санкт-Петербург. Не соглашаясь с действиями руководителей восстания, не стал возвращаться в Варшаву. Участвовал в разработке органического статута для Царства Польского, заменившего конституцию 1815. В 1832 введен в Государственный совет Российской империи, в 1834—1837 вел в Париже финансовые переговоры с французским правительством.

Лит .: Новодворский В. В. Друцкий-Любецкий Ф. К. // Русский биографический словарь Половцова. Т. 6. СПб., 1905; Zdzitowiecki J. Ksiaze-minister Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki 1778—1846. Warszawa, 1948; Обушенкова Л. А. Королевство Польское в 1815—1830 гг. Экономическое и социальное развитие. М., 1979; Smolka S. Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym. T. 1—2. Warszawa, 1984; Zientara B., Maczak A., Ihnatowicz I., Landau Z. Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939. Warszawa, 1988; Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского 1815—1830. М., 2010. Г. Ф. Матвеев.