ЛЮББЕРС РУДОЛЬФУС ФРАНЦИСКУС МАРИ
ЛЮББЕРС (Lubbers) РУДОЛЬФУС (Руд) ФРАНЦИСКУС МАРИ - нидерландский государственный и политический деятель, экономист.
Из семьи предпринимателей. По окончании Нидерландской высшей экономической школы в Роттердаме занимал различные должности в христианских рабочих организациях и государственных ведомствах. В 1973-1977 годы министр экономики Нидерландов, проводил жёсткий монетаристский курс. В 1978-1982 годы лидер парламентской фракции партии Христианско-демократический призыв. В 1982-1994 годы премьер-министр Нидерландов. С 1995 года занимал почетную должность государственного министра, высокие посты в руководстве Всемирного фонда дикой природы, преподавал в Роттердамском, Гарвардском и ряде других университетов. Рассматривался в качестве кандидата на должность генерального секретаря НАТО. С января 2001 по февраль 2005 года Верховный комиссар ООН по делам беженцев.