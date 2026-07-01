ЛЮББЕРС РУДОЛЬФУС ФРАНЦИСКУС МАРИ

ЛЮББЕРС (Lubbers) РУДОЛЬФУС (Руд) ФРАНЦИСКУС МАРИ - ни­дерландский государственный и по­ли­тический дея­тель, эко­но­мист.

Из се­мьи пред­при­ни­ма­те­лей. По окон­ча­нии Ни­дерландской выс­шей эко­но­мической шко­лы в Рот­тер­да­ме за­ни­мал различные долж­но­сти в хри­сти­ан­ских ра­бо­чих ор­га­ни­за­ци­ях и государственных ве­дом­ст­вах. В 1973-1977 годы министр эко­но­ми­ки Ни­дер­лан­дов , про­во­дил жё­ст­кий мо­не­та­ри­ст­ский курс. В 1978-1982 годы ли­дер пар­ла­мент­ской фрак­ции пар­тии Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ский при­зыв. В 1982-1994 годы пре­мьер-ми­нистр Ни­дер­лан­дов. С 1995 года за­ни­мал почетную долж­ность государственного ми­ни­ст­ра, вы­со­кие по­сты в ру­ко­во­д­стве Все­мир­но­го фон­да ди­кой при­ро­ды, пре­по­да­вал в Рот­тер­дам­ском, Гар­вард­ском и ря­де других университетов. Рас­смат­ри­вал­ся в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та на долж­ность ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря НАТО . С января 2001 по февраль 2005 года Вер­хов­ный ко­мис­сар ООН по де­лам бе­жен­цев.