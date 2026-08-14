ЛЮБАВСКИЙ, МАТВЕЙ КУЗЬМИЧ Любавский, Матвей Кузьмич (01[13].08.1860, с. Большие Можары Сапожковского уезда Рязанской губ. — 22.11.1936, Уфа) — историк.

Любавский, Матвей Кузьмич (01[13].08.1860, с. Большие Можары Сапожковского уезда Рязанской губ. — 22.11.1936, Уфа) — историк. Из семьи диакона. В юности из-за несчастного случая потерял глаз. Окончил Сапожковское духовное училище, учился в Рязанской духовной семинарии (не окончил), окончил историко-филологический факультет Московского университета (1882). С 1886 преподавал историю в частных московских гимназиях. В 1904—1907 — инспектор Мариинского женского училища Дамского попечительства о бедных в Москве, в 1908—1917 преподавал также в Медведниковской гимназии.

В исследованиях Л. выделяются три направления: история Великого княжества Литовского (участвоввал в разборе Литовской метрики ); историческая география России; история западных славян.

Преподавал в Московском университете с 1894 до 1930: в 1894—1901 — приват-доцент, с 1901 — экстраординарный профессор, с 1903 — ординарный профессор. В 1902—1904 и 1906—1908 — секретарь совета, в 1909—1911 — декан историко-филологического факультета, в 1911—1917 — ректор Московского университета (баллотировался в условиях острого кризиса, связанного с так называемым делом Л. А. Кассо ). Выступал против политизации учебного процесса, за сохранение университетской автономии, болезненно воспринимал радикализм значительной части студенчества и преподавателей. В политическом отношении был близок к октябристам . Также преподавал на Высших женских курсах В. И. Герье, а в 1918—1930 — в созданном на их основе 2-м Московском государственном университете (впоследствии Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина).

С 1918 — руководитель Московского отделения Главархива, до 1920 — член коллегии, заместитель председателя Главархива. Эксперт-консультант Наркомата иностранных дел, участвовал в переговорах по заключению Рижского мирного договора 1920. Выступил с проектом организации архивно-археографических институтов в Москве и Ленинграде.

Академик АН СССР (1929).

8 августа 1930 был арестован по «академическому делу». 8 августа 1931 был лишен звания академика и на 5 лет сослан в Уфу; 29 июня 1931 был расстрелян также один из сыновей Л. В Уфе работал в Башкирском НИИ национальной культуры, занимался историей землевладения на башкирских землях в XVII—XVIII вв. Реабилитирован 20 июля 1967, в 1969 восстановлен в звании академика АН СССР.

Соч. : Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1892; Литовско-Русский Сейм. Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешней жизнью государства. М., 1900; Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. С приложением текста хартий, выданных княжеству Литовскому и его областям. М., 1915 (переизд.: СПб., 2004; Минск, 2012); История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков). М., 1917 (переизд.: М., 2004); Лекціи по древней русской исторіи до конца XVI века. 3-е изд. М., 1918 (переизд.: СПб., 2000); Обзор истории русской колонизации. М., 1996; Историческая география России в связи с колонизацией. СПб., 2000; История царствования Екатерины II. СПб., 2001; История западных славян. М., 2004; Русская история от древности до конца XVIII века. М., 2015.

Лит. : Сборник статей в честь М. К. Любавского. Петроград, 1917; Лаптева Л. П. Профессор М. К. Любавский как преподаватель истории западных славян в Московском университете (1894—1918) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1985. № 2; Дегтярев А. Я. , Иванов Ю. Ф. , Карев Д. В. Академик М. К. Любавский и его наследие // Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации. М., 1996. С. 8—72; Ливанова Т. Г. «Папа, несмотря на занятость, уделял мне какое-то время»: Из воспоминаний В. М. Ливановой-Любавской // Исторический архив. 2000. № 4. С. 202—212; Академик М. К. Любавский и Московский университет. М., 2005; Дегтярев А. Я. Письмо академика М. К. Любавского (1934 г.) прокурору СССР по поводу «Академического дела» // Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: исследования и материалы / Отв. ред. А. Ю. Дворниченко, С. О. Шмидт. СПб., 2011. С. 220—227; Труды исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Т. 12: Матвей Кузьмич Любавский: к 150-летию ученого. СПб., 2013. В. Л. Телицын.