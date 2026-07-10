ЛЮБАРСКИЙ КРОНИД АРКАДЬЕВИЧ

Родился в Пскове в интеллигентной семье, оба родителя имели дворянское происхождение. В детстве жил сначала на Урале, в Златоусте , где его отец работал на военном заводе, а затем, с 1947 года, в Симферополе. Работал в «Симферопольском обществе любителей астрономии» (СОЛА). В 1951 году поступил на астрономическое отделение механико-математического факультета МГУ . В 1954 году стал одним из соавторов открытого письма в газету « Правда » и журнал « Новый мир » в поддержку В. Померанцева, автора статьи «Об искренности в литературе». В том же году на встрече студентов с группой писателей резко критиковал речь Б. Полевого . В 1956 году участвовал в издании стенгазеты «Литературный бюллетень», не согласованной с администрацией МГУ. В том же году окончил университет и переехал в Туркмению на астрономическую обсерваторию вблизи посёлка Фирюза. В 1963 году вернулся в Москву , обучался в аспирантуре НИИ ядерной физики МГУ. Получив запрет на работу в области космической тематики, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Радиационный возраст метеоритов» (1966). Наладил контакты со многими правозащитниками. В 1967 году переехал в подмосковный посёлок Черноголовка, работал в одном из отделов АПН и параллельно в ИНТИ и издательстве «Мир». Занимался распространением «Самиздата​» , включая «Хронику текущих событий».

В январе 1972 года подвергся обыску, был арестован. Содержался в Лефортовской тюрьме. В октябре того же года был осуждён на 5 лет лишения свобода в ИТЛ строгого режима по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти». В 1973 году был этапирован в Мордовию . Неоднократно объявлял голодовки. В 1974 году «в связи с отрицательным влиянием на других заключённых» был этапирован во Владимирскую тюрьму. В 1975 году получил ежегодную премию швейцарской организации «Движение за свободу и права человека». В январе 1977 года, выйдя на свободу, отправился в Тарусу. Находился под административным надзором, не мог покидать город. Подвергался административным судам в связи с «тунеядством» и нарушением административного режима. В июле 1977 года вновь подвергся обыску. В октябре того же года вместе с семьёй переехал из СССР в ФРГ, был лишён советского гражданства.

В эмиграции занимался сбором информации о нарушениях прав человека в СССР. С 1978 по 1991 год каждые две недели выпускал бюллетень «Вести из СССР» и каждый год публиковал «Список политзаключённых СССР». В 1984 году начал выпускать журнал «Страна и мир». В 1990 году посетил СССР как член международной Комиссии по делу Р. Валленберга, работал в архивах Владимирской тюрьмы. В 1991 году ещё раз посетил СССР, был свидетелем событий Августовского путча.

В 1992 году получил российское гражданство, работал в Москве первым заместителем главного редактора журнала «Новое время». В следующем году окончательно перебрался в Москву. В 1993–1996 годах участвовал в работе Конституционного Совещания (позднее Общественная палата при Президенте РФ). Выступил учредителем Международной правозащитной ассамблеи, был главным редактором «Российского бюллетеня по правам человека» и членом Комиссии по гражданству. Во время октябрьских событий 1993 года организовал оборону радиостанции «Эхо Москвы». В 1994 году стал председателем Московской Хельсинской группы. В знак протеста против военных действий в Чечне вышел из Общественной палаты при Президенте РФ. Погиб во время купания на острове Бали.