ЛЮ ЮН

ЛЮ ЮН [вто­рое имя Ци­цин; пер­во­на­чаль­ное официальное имя Сань­бянь, вто­рое официальное имя Цзин­чжу­ан; про­зви­ща - Лю Ци (Лю Седь­мой), Лю Тунь­тянь (Лю по ко­ло­ни­за­ции зе­мель), Бай и цин­сян (Ми­нистр в хол­що­вой оде­ж­де)] - китайский по­эт .

Из се­мьи по­том­ст­вен­ных чи­нов­ни­ков. В 47 лет сдал эк­за­мен на сте­пень цзинь­ши; на­зна­чал­ся чи­нов­ни­ком на не­вы­со­кие долж­но­сти. Вне служ­бы вёл бо­гем­ную жизнь, поль­зо­вал­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью у пе­виц и про­стых го­ро­жан; в свя­зи с край­ней бед­но­стью был по­хо­ро­нен на доб­ро­воль­ные по­жерт­во­ва­ния. Со­хра­ни­лось свыше 200 ро­ман­сов (цы) - из­люб­лен­но­го жан­ра Лю Ю­на, а так­же несколько сти­хо­тво­ре­ний ши. Соз­да­тель литературного ро­ман­са круп­ной фор­мы - «про­тяж­но­го цы» («мань­цы»). Основные те­мы твор­че­ст­ва - судь­ба, лю­бовь, раз­лу­ка, жизнь пе­виц и др. [ро­манс «Ко­ло­коль­чик в за­тяж­ной дождь» («Юй линь лин») и др.]. Наи­бо­лее важ­ным нов­ше­ст­вом Лю Ю­на в со­дер­жа­тель­ном пла­не стал по­вы­шен­ный ин­те­рес к те­ме го­ро­да [ро­манс о кра­со­те города Хан­чжоу «Смот­рю на мор­ской при­лив» («Ван хай­чао») и др.]. Твор­че­ст­во Лю­ Юна ока­за­ло боль­шое влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие китайского ро­ман­са.

Сочинения:

По­эзия эпо­хи Сун. М., 1959. С. 41–52;

Цве­тет мэйхуа: Клас­си­че­ская по­эзия Ки­тая в жан­ре цы. М., 1979. С. 111–130;

Ки­тай­ская пей­заж­ная ли­ри­ка III–XIV вв. М., 1984. С. 122–128.