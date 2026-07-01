ЛЮ ЮН
ЛЮ ЮН [второе имя Цицин; первоначальное официальное имя Саньбянь, второе официальное имя Цзинчжуан; прозвища - Лю Ци (Лю Седьмой), Лю Туньтянь (Лю по колонизации земель), Бай и цинсян (Министр в холщовой одежде)] - китайский поэт.
Из семьи потомственных чиновников. В 47 лет сдал экзамен на степень цзиньши; назначался чиновником на невысокие должности. Вне службы вёл богемную жизнь, пользовался большой популярностью у певиц и простых горожан; в связи с крайней бедностью был похоронен на добровольные пожертвования. Сохранилось свыше 200 романсов (цы) - излюбленного жанра Лю Юна, а также несколько стихотворений ши. Создатель литературного романса крупной формы - «протяжного цы» («маньцы»). Основные темы творчества - судьба, любовь, разлука, жизнь певиц и др. [романс «Колокольчик в затяжной дождь» («Юй линь лин») и др.]. Наиболее важным новшеством Лю Юна в содержательном плане стал повышенный интерес к теме города [романс о красоте города Ханчжоу «Смотрю на морской прилив» («Ван хайчао») и др.]. Творчество Лю Юна оказало большое влияние на последующее развитие китайского романса.
Сочинения:
Поэзия эпохи Сун. М., 1959. С. 41–52;
Цветет мэйхуа: Классическая поэзия Китая в жанре цы. М., 1979. С. 111–130;
Китайская пейзажная лирика III–XIV вв. М., 1984. С. 122–128.