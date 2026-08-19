ЛЮ СИНЬ Лю Синь (также Лю Цзы-цзюнь, Лю Сю, Лю Ин-шу) (50?—46? до н. э., удел Пэй, совр. уезд Пэйсянь, пров. Цзянсу — 23 н. э.) — выдающийся китайский каноновед, библиограф, астроном и математик империи Хань (202 до н. э. — 220).

Лю Синь (также Лю Цзы-цзюнь, Лю Сю, Лю Ин-шу) (50?—46? до н. э., удел Пэй, совр. уезд Пэйсянь, пров. Цзянсу — 23 н. э.) — выдающийся китайский каноновед, библиограф, астроном и математик империи Хань (202 до н. э. — 220). Сын известного ученого Лю Сяна (79—6 до н. э.). Получил хорошее образование; по приказу императора Чэн-ди (51 до н. э. — 7 н. э.) помогал отцу в составлении императорской библиотеки; после смерти отца унаследовал титул чжун-лэй сяо-вэй («воевода центральной обороны»). Изначально поддерживал проекты Ван Мана (45 до н. э. — 23 н. э.) до и после захвата тем трона; в 1—5 н. э. по его приказу разработал эталон мер. От него же получил титул го-ши («наставник государя/государства») и звание бо-ши («широкоэрудированый муж»). В 4 году н. э. Л. С. организовал первый в Китае научный конгресс, на котором присутствовало около 1000 ученых. Однако после того, как Ван Ман приказал казнить трех сыновей Л. С., примкнул (в 23) к заговору против него. После раскрытия заговора совершил самоубийство.

Л. С. завершил начатый его отцом библиографический труд «Ци люэ» («Семь сводов»), который позже был взят Бань Гу (32—92) за основу «И вэнь чжи» («Трактат об искусствах и текстах») при составлении «Хань шу» («История Хань»). Согласно «И вэнь чжи», Л. С. разделил древние философские школы на 10 основных групп. Он также написал «Сань-тун ли пу» («Реестр “Календаря трех [циклов] тун”»), модифицировал календарь Тайчу, с которого была взята продолжительность года в 365 385/1539 дней (? 365,25016) и значение синодичного месяца — 29 43/81 дней (? 29,53086).

Помимо этого Л. С. создал каталог из 1080 звезд, в котором использовал шкалу из 6 величин. В честь Л. С. был назван кратер на Марсе.

Однако главной сферой деятельности Л. С. стали конфуцианские каноны Чжоу-и («Чжоуские перемены»), Гу-лян чжуань («Комментарий Гу-ляна») и Цзо-чжуань («Комментарий Цзо»). Именно он скорректировал название последнего памятника, придав ему современную форму. Переименование в «Чунь-цю Цзо-ши чжуань» («Комментарий господина Цзо к Чунь-цю») означало рассмотрение этого текста как комментария к канонизированной летописи Чунь-цю . В 7—6 до н. э. Л. С. стал добиваться присоединения «Цзо-чжуань» к официально изучаемым конфуцианским канонам. Этот набор книг он предложил формировать на основе текстов, написанных «древними знаками» ( гу вэнь ), применявшимися до реформы письменности императором Цинь Шихуан-ди в 213 до н. э. и объявил, что обнаружил такие списки Цзо-чжуань , Чжоу-и , Ши-цзина и Шу-цзина . В результате этой деятельности Л. С. стал основателем школы «гу-вэнь-цзин-сюэ» («учения о канонах в древних знаках»), которая в каноноведении до начала XX в. продолжала бороться со школой «цзинь-вэнь-цзин-сюэ» («учения о канонах в современных знаках»).

Биография Л. С. изложена Бань Гу в главе 36 «Хань шу» (пер.: E. J. Eitel, 1886; H. H. Dubs, 1944), а его астрономические построения там же легли в основу главе 21 «Люй ли чжи» («Трактат о [музыкальной системе] люй и календаре»). Введенное им значение числа «пи» получило название «коэффициент Л. С.» («Лю Синь люй»). Из-за связи с одиозной личностью Ван Мана письменное наследие Л. С. почти не сохранилось, однако в эпоху Мин было сведено в «Лю Цзы-цзюнь цзи» («Собр. [соч.] Лю Цзы-цзюня»).

Лит. : Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. III. Cambridge, 1959. Cheng A. Etude sur le confucianisme Han. Paris, 1985; Кобзев А. И., Еремеев В. Е. Лю Синь // Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 6 т. / Гл. ред. М. Л. Титаренко. М., 2006—2010. Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. С. 734—737 . Г. С. Попова.