ЛЮ ШИКУНЬ

ЛЮ ШИКУНЬ - китайский пиа­нист.

Учил­ся у А. Г. Та­ту­ля­на в Центральной конс. Ки­тая (Пе­кин), за­тем у С. Е. Фейн­бер­га в Московской кон­сер­ва­то­рии. 3-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са им. Ф. Лис­та в Бу­да­пеш­те (1956), 2-я премия 1-го Ме­ж­ду­народного кон­кур­са им. П. И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1958). С 1964 года в раз­ные го­ды был ди­рек­то­ром Общества со­дей­ст­вия китайской куль­ту­ре и Китайской ас­со­циа­ции му­зы­кан­тов, заместитель ди­рек­то­ра Бю­ро ис­кусств при Министерстве куль­ту­ры КНР, член Китайской ас­со­циа­ции литературы и ис­кусств. Во вре­мя «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» в Ки­тае (1966-1976) под­верг­ся ре­прес­си­ям, к ис­пол­ни­тель­ской дея­тель­но­сти смог вер­нуть­ся в конце 1970-х годов Со­лист Центральной пе­кин­ской фи­лар­мо­нии. Пер­вый китайский пиа­нист, на­чав­ший вы­сту­пать в Гон­кон­ге, на Тай­ва­не, в США. С 1990-х годов жи­вёт в Сян­га­не (бывший Гон­конг), где со­здал пер­вый Ху­дожественный центр фортепианной му­зы­ки для де­тей имени Лю Ши­ку­ня; в даль­ней­шем свыше 60 та­ких цен­тров от­кры­лись в Гон­кон­ге (Сян­га­не), Пе­ки­не, Тянь­цзи­не, Чун­ци­не, Гу­ан­чжоу и других го­ро­дах. По­чёт­ный профессор Центральной консерватории Ки­тая, Шан­хай­ско­го, Шан­донг­ско­го университетов. Мно­го­численные за­пи­си. Ав­тор музыкальных про­из­ве­де­ний, в т. ч. 2 кон­цер­тов для фортепиано с ор­ке­ст­ром («Мо­ло­дёж­ный» и «Бит­ва про­тив тай­фу­на»).