ЛЮ ШИКУНЬ
ЛЮ ШИКУНЬ - китайский пианист.
Учился у А. Г. Татуляна в Центральной конс. Китая (Пекин), затем у С. Е. Фейнберга в Московской консерватории. 3-я премия Международного конкурса им. Ф. Листа в Будапеште (1956), 2-я премия 1-го Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (1958). С 1964 года в разные годы был директором Общества содействия китайской культуре и Китайской ассоциации музыкантов, заместитель директора Бюро искусств при Министерстве культуры КНР, член Китайской ассоциации литературы и искусств. Во время «культурной революции» в Китае (1966-1976) подвергся репрессиям, к исполнительской деятельности смог вернуться в конце 1970-х годов Солист Центральной пекинской филармонии. Первый китайский пианист, начавший выступать в Гонконге, на Тайване, в США. С 1990-х годов живёт в Сянгане (бывший Гонконг), где создал первый Художественный центр фортепианной музыки для детей имени Лю Шикуня; в дальнейшем свыше 60 таких центров открылись в Гонконге (Сянгане), Пекине, Тяньцзине, Чунцине, Гуанчжоу и других городах. Почётный профессор Центральной консерватории Китая, Шанхайского, Шандонгского университетов. Многочисленные записи. Автор музыкальных произведений, в т. ч. 2 концертов для фортепиано с оркестром («Молодёжный» и «Битва против тайфуна»).