ЛЮ ШАОЦИ

ЛЮ ШАОЦИ - государственный и по­ли­тический дея­тель Ки­тая .

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Окон­чил Пе­да­го­гическое училище в городе Чан­ша (провинция Ху­нань). В 1920 году член Шан­хай­ско­го со­циа­ли­стического сою­за мо­ло­дё­жи. С 1921 году учил­ся в Ком­му­ни­стическом университете тру­дя­щих­ся Вос­то­ка в Мо­ск­ве. В декабре 1921 года всту­пил в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Ки­тая (КПК). По воз­вра­ще­нии в Ки­тай при­ни­мал уча­стие в ор­га­ни­за­ции ра­бо­че­го дви­же­ния. В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1925-1927 годов в Ки­тае в 1925 году из­бран заместителем председателя Все­ки­тай­ской фе­де­ра­ции проф­сою­зов (ВФП), с 1927 года член ЦК КПК. В 1930 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те 5-го кон­грес­са Крас­но­го ин­тер­на­цио­на­ла проф­сою­зов, из­бран чле­ном его Ис­пол­нительного бю­ро. В 1930-1931 годы пред­став­лял ВФП в Мо­ск­ве. С 1931 года воз­глав­лял проф­ор­га­ни­за­ции Центрального советского района Ки­тая. С января 1931 года кан­ди­дат в чле­ны По­лит­бю­ро ЦК КПК. Уча­ст­ник Се­ве­ро-за­пад­но­го по­хо­да 1934-1936 годов. В январе 1935 года на со­ве­ща­нии в городе Цзу­ньи под­дер­жал Мао Цзэ­ду­на.

В 1936-1943 годы был по­сле­до­ва­тель­но сек­ре­та­рём Северо-Китайского бю­ро ЦК КПК, сек­ре­та­рём Центрально-Китайского бю­ро ЦК КПК. В 1939-1942 годы ру­ко­во­дил пар­ти­зан­ским дви­же­ни­ем в Северном и Центральном Ки­тае, с 1941 года по­лит­ко­мис­сар Но­вой 4-й ар­мии. В 1941-1945 годы один из ор­га­ни­за­то­ров кам­па­нии «по ис­прав­ле­нию сти­ля» в КПК. С 1943 член Сек­ре­та­риа­та ЦК КПК и заместитель председателя Рев­во­ен­со­ве­та. В 1948-1957 годы почетный председатель ВФП. В 1949-1954 годы заместитель председтеля Центрального народного пра­ви­тель­ст­вен­но­го со­ве­та и заместитель председателя На­род­но-ре­во­люционного во­енного со­ве­та КНР. В 1949-1953 годы ви­це-председатель ВФП; в 1949-1954 годы председатель центрального прав­ле­ния Общества китайско-советской друж­бы. В 1954-1959 годы председатель По­сто­ян­но­го комитета Все­ки­тай­ско­го со­б­ра­ния народных пред­ста­ви­те­лей (ВСНП). В 1954 году на 1-й сес­сии ВСНП вы­сту­пил с док­ла­дом «О про­ек­те кон­сти­ту­ции КНР». На 8-м съез­де КПК (1956) сде­лал по­ли­тический от­чёт ЦК КПК. В 1956 году из­бран чле­ном По­сто­ян­но­го комитета По­лит­бю­ро ЦК КПК и заместителем председателя ЦК КПК. В 1959 году из­бран председателем КНР. Вес­ной 1961 году объ­яв­лен пре­ем­ни­ком Мао Цзэ­ду­на. По­сле на­ча­ла «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов пы­тал­ся про­ти­во­дей­ст­во­вать за­хва­ту хун­вей­би­на­ми учеб­ных за­ве­де­ний, ини­ции­ро­вал на­прав­ле­ние ту­да партийных ра­бо­чих групп, за что под­верг­ся ост­рой кри­ти­ке со сто­ро­ны Мао Цзэ­ду­на . На 12-м пле­ну­ме ЦК КПК в октябре 1968 года снят со всех по­стов «внут­ри и вне пар­тии» как «про­во­ка­тор и штрейк­брехер, цеп­ной пёс им­пе­риа­лиз­ма, ре­ви­зио­низ­ма и го­минь­да­нов­ской ре­ак­ции». В октябре 1969 года под име­нем Люй Вэйху­ан тай­но вы­ве­зен в город Кай­фын, где, по официальной вер­сии, скон­чал­ся в тюрь­ме. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1980 году.

Сочинения:

Избранные про­из­ве­де­ния. Пе­кин, 1985. Т. 1–2 (на китайском язы­ке).