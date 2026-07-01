ЛЮ СЕ
ЛЮ СЕ (второе имя Яньхэ; монашеское имя Хуэйди) - китайский теоретик литературы.
Из бедной чиновничьей семьи. В молодости находился под патронажем буддийского монаха, в 488-497 годы жил в монастыре Динлинь, редактировал сутры; позднее занимал невысокие придворные должности. В конце жизни принял постриг. Автор одного из наиболее значительных по теоретической глубине и системности рассмотрения поэтики китайских литературных трактатов «Дракон, изваянный в сердце письмён» («Вэнь синь дяо лун»). Лю Се делит литературу на рифмованную (вэнь) и нерифмованную (би) и рассматривает общие проблемы словесности (главы 1-4), систему жанров, их специфику и эволюцию (главы 5-25), анализирует творческий процесс, структуру произведения, художественные приёмы, стилистику и стихосложение (главы 26-44), приводит сведения по истории литературы и критики (главы 45-49); в последней (50-й) главе говорится о целях и методике написания трактата.