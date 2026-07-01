ЛЮ СЕ

ЛЮ СЕ (вто­рое имя Янь­хэ; мо­на­ше­ское имя Ху­эй­ди) - китайский тео­ре­тик литературы.

Из бед­ной чи­нов­ничь­ей се­мьи. В мо­ло­до­сти на­хо­дил­ся под па­тро­на­жем буд­дий­ско­го мо­на­ха, в 488-497 годы жил в мо­на­сты­ре Дин­линь, ре­дак­ти­ро­вал сут­ры ; позд­нее за­ни­мал не­вы­со­кие при­двор­ные долж­но­сти. В кон­це жиз­ни при­нял по­стриг. Ав­тор од­но­го из наи­бо­лее зна­чи­тель­ных по тео­ре­тической глу­би­не и сис­тем­но­сти рас­смот­ре­ния по­эти­ки китайских литературных трак­та­тов «Дра­кон, из­ва­ян­ный в серд­це пись­мён» («Вэнь синь дяо лун»). Лю Се де­лит литературу на риф­мо­ван­ную (вэнь) и не­риф­мо­ван­ную (би) и рас­смат­ри­ва­ет об­щие про­бле­мы сло­вес­но­сти (гла­вы 1-4), сис­те­му жан­ров, их спе­ци­фи­ку и эво­лю­цию (гла­вы 5-25), ана­ли­зи­ру­ет твор­че­ский про­цесс, струк­ту­ру про­из­ве­де­ния, ху­дожественные приё­мы, сти­ли­сти­ку и сти­хо­сло­же­ние (гла­вы 26-44), при­во­дит све­де­ния по ис­то­рии литературы и кри­ти­ки (гла­вы 45-49); в по­след­ней (50-й) гла­ве го­во­рит­ся о це­лях и ме­то­ди­ке на­пи­са­ния трак­та­та.