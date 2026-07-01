ЛЮ ПИ
ЛЮ ПИ (Лю Би) - китайский государственный и политический деятель.
Сын Лю Чжуна, старшего брата Лю Бана. Член правящего дома, обладал титулом Пэй-хоу. В 196 году за участие в подавлении восстания одного из вассальных князей получил в удел У (прибрежные районы Шаньдуна) и титул У-вана. На этой территории обладал фактически неограниченной властью: имел собственное войско, собирал налоги, отливал монету. В период правления императоров Вэнь- ди (179-157) и Цзин-ди (156-141) позиции Лю Пи пошатнулись в связи с проводившейся ими политикой ослабления влияния удельных правителей. В 154 году принял участие в т. н. мятеже семи ванов (правителей уделов, расположенных в основном в провинциях Шаньдун и Цзянсу), а затем возглавил его. Был убит правительственными войсками в ходе подавления мятежа.