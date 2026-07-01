ЛЮ ПИ

ЛЮ ПИ (Лю Би) - китайский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Сын Лю Чжу­на, стар­ше­го бра­та Лю Ба­на . Член пра­вя­ще­го до­ма, об­ла­дал ти­ту­лом Пэй-хоу. В 196 году за уча­стие в по­дав­ле­нии вос­ста­ния од­но­го из вас­саль­ных кня­зей по­лу­чил в удел У (при­бреж­ные рай­оны Шань­ду­на) и ти­тул У-ва­на. На этой тер­ри­то­рии об­ла­дал фак­ти­че­ски не­ог­ра­ни­чен­ной вла­стью: имел собственное вой­ско, со­би­рал на­ло­ги , от­ли­вал мо­не­ту . В пе­ри­од прав­ле­ния им­пе­ра­то­ров Вэнь- ди (179-157) и Цзин-ди (156-141) по­зи­ции Лю Пи по­шат­ну­лись в свя­зи с про­во­див­шей­ся ими по­ли­ти­кой ос­лаб­ле­ния влия­ния удель­ных пра­ви­те­лей. В 154 году при­нял уча­стие в т. н. мя­те­же се­ми ва­нов (пра­ви­те­лей уде­лов, рас­по­ло­жен­ных в основном в про­вин­ци­ях Шань­дун и Цзян­су), а за­тем воз­гла­вил его. Был убит пра­ви­тельственными вой­ска­ми в хо­де по­дав­ле­ния мя­те­жа.