ЛЮ ХЁНВОН Лю Хёнвон (псевдоним Панге) (1622, Сеул — 1673, Убан, уезд Пуан, провинция Чолладо) — корейский мыслитель, один из представителей движения сирхак («реальных наук»).

Лю Хёнвон (псевдоним Панге) (1622, Сеул — 1673, Убан, уезд Пуан, провинция Чолладо) — корейский мыслитель, один из представителей движения сирхак («реальных наук»). Это течение выступало за распространение естественных наук, имеющих прикладное применение, и осуществление социально-экономических преобразований. Л. Х. родился в Сеуле в богатой семье янбанов. Оставив службу чиновником, уехал в деревню и почти всю жизнь провел в провинции Чолладо. Предложил программу реформ в области сельского хозяйства, по развитию промышленности и торговли. Вы­двигал идеи равенства людей, критикуя распространение частного землевладения и зависимых крестьян (ноби). Выступал за отмену традиционных экзаменов на государственные должности и введение системы образования, доступного для всех слоев населения. Его представления об идеальном государстве и проект реформы в сфере землепользования, целью которого являлось укрепить финансовое благополучие страны и ее обороноспособность, содержатся в сочинении «Свободные записи Панге».

Л. Х. считал, что представители всех слоев общества имеют право на пользование землей, которой должны наделяться в соответствии со своим статусом. Для этого все земли сначала следовало вернуть в государственную собственность, а затем перераспределить. При этом крестьяне получили бы одинаковые по площади участки земли, вне зависимости от ее урожайности. Поземельный налог не должен превышать десятой части урожая, и не следует проводить никаких дополнительных сборов. Землю следует выдавать на время жизни человека, а после его смерти — возвращать в казну. При этом крестьяне являются военнообязанными, исполнять воинскую повинность должен каждый четвертый из них. Данный проект следовал в русле традиционных конфуцианских представлений о равном наделении крестьян землей и плохо соответствовал реалиям Кореи XVII в.

Лит .: Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009; Тихонов В. М., Кан Мангиль . История Кореи: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011. М. А. Стоякин.