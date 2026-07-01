ЛЮ ХЁН ВОН

ЛЮ ХЁН ВОН (псевдоним Пан­ге) - корейский мыс­ли­тель и учё­ный.

Из дво­рян­ской се­мьи. При­над­ле­жал к южной при­двор­ной «пар­тии». По­сле при­хо­да к вла­сти западной «пар­тии» уда­лил­ся от по­ли­тической жиз­ни. За­ни­мал­ся ес­тественными и об­щественными нау­ка­ми. Один из ос­но­ва­те­лей об­щественно- по­ли­тического дви­же­ния Сир­хакп­ха. В тру­де «За­пис­ки Пан­ге» («Пан­ге су­рок») при­зы­вал к про­ве­де­нию пре­об­ра­зо­ва­ний в стра­не. Раз­ра­бо­тал про­ект зе­мель­но-по­дат­ной ре­фор­мы, пре­ду­смат­ри­вав­шей пе­ре­да­чу всех круп­ных ча­ст­ных зе­мель­ных вла­де­ний в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва, за­прет ку­п­ли и про­да­жи зем­ли. Пред­ла­гал пе­ре­дать государственные зем­ли тяг­ло­вым кре­сть­я­нам, об­ло­жив их на­ло­гом в раз­ме­ре 1/15 час­ти уро­жая и ос­во­бо­див от про­чих по­вин­но­стей, а так­же на­де­лять чи­нов­ни­ков вме­сто жа­ло­ва­нья зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми, пре­вы­шаю­щи­ми по раз­ме­рам кре­сть­ян­ские. Вы­сту­пал за вве­де­ние еди­но­го уме­рен­но­го на­ло­га, что, по его мне­нию, долж­но бы­ло спо­соб­ст­во­вать раз­ви­тию ре­мес­ла и тор­гов­ли, счи­тал не­об­хо­ди­мым от­ме­нить на­ло­ги на шел­ко­вод­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, со­ле­ва­ре­ние. Про­ек­ты Лю Хен Вона и от­стаи­вав­шая­ся им идея ра­вен­ст­ва всех под­дан­ных пе­ред го­су­дар­ст­вом ока­за­ли в по­сле­дую­щие го­ды зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие об­щественно- по­ли­тической мыс­ли в Ко­рее .