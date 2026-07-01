ЛЮ ХЁН ВОН
ЛЮ ХЁН ВОН (псевдоним Панге) - корейский мыслитель и учёный.
Из дворянской семьи. Принадлежал к южной придворной «партии». После прихода к власти западной «партии» удалился от политической жизни. Занимался естественными и общественными науками. Один из основателей общественно- политического движения Сирхакпха. В труде «Записки Панге» («Панге сурок») призывал к проведению преобразований в стране. Разработал проект земельно-податной реформы, предусматривавшей передачу всех крупных частных земельных владений в собственность государства, запрет купли и продажи земли. Предлагал передать государственные земли тягловым крестьянам, обложив их налогом в размере 1/15 части урожая и освободив от прочих повинностей, а также наделять чиновников вместо жалованья земельными участками, превышающими по размерам крестьянские. Выступал за введение единого умеренного налога, что, по его мнению, должно было способствовать развитию ремесла и торговли, считал необходимым отменить налоги на шелководство, рыболовство, солеварение. Проекты Лю Хен Вона и отстаивавшаяся им идея равенства всех подданных перед государством оказали в последующие годы значительное влияние на развитие общественно- политической мысли в Корее.