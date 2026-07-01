ЛЮ ЦЗУНЪЮАНЬ

ЛЮ ЦЗУНЪЮАНЬ (вто­рое имя Цзы­хоу; про­зви­ща - Лю из Хэ­ду­на, Лю из Лю­чжоу) - китайский по­эт , эс­се­ист.

Из се­мьи по­томственных чи­нов­ни­ков. С дет­ст­ва про­яв­лял литературную ода­рён­ность. В 21 год сдал эк­за­мен на сте­пень цзинь­ши, за­ни­мал долж­но­сти цен­зо­ра, по­мощ­ни­ка ми­ни­ст­ра и др. За ак­тив­ное уча­стие в ре­фор­мах са­нов­ни­ка Ван Шу­вэ­ня в 805 году был со­слан на служ­бу в за­хо­лу­ст­ные об­лас­ти Юн­чжоу (во­енным по­мощ­ни­ком об­ла­ст­но­го на­чаль­ни­ка) и Люч­жоу (на­чаль­ни­ком об­лас­ти). Со­хра­ни­лось свыше 600 по­этических и про­за­ических про­из­ве­де­ний Лю Цзунъюаня, главным прин­ци­пом ко­то­ро­го бы­ло воз­вра­ще­ние к глу­би­не и про­сто­те древнекитайской клас­си­ки. Лю Цзунъюань - один из «Вось­ми ве­ли­ких эс­сеи­стов ди­на­стий Тан и Сун» («Тан Сун ба да цзя»). Осо­бен­но из­вест­ны эс­сеи­стические прит­чи Лю Цзунъюаня, а так­же ал­ле­го­рии [например, «Са­дов­ник Го-верб­люд» («Чжун шу Го то­то чжу­ань»), «Лось из Линь­цзя­на» («Линь­цзян чжи ми»)] и пей­заж­ные эс­се [«Во­семь за­пи­сок о Юн­чжоу» («Юн­чжоу ба цзи»)]. В сво­их фи­лосовских эс­се, кри­ти­куя дог­ма­тизм, от­стаи­вал ав­то­но­мию че­ло­ве­че­ской лич­но­сти [«От­ве­ты на во­про­сы Не­бу» («Тянь дуй»), «Рас­су­ж­де­ния о Не­бе» («Тянь шо») и др.]. В по­эзии от­да­вал пред­поч­те­ние пей­заж­ной и ме­ди­та­тив­ной ли­ри­ке [«Ре­ка в сне­гу» («Цзян сюэ») и др.].