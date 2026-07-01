ЛЮ ЦЗУНЪЮАНЬ
ЛЮ ЦЗУНЪЮАНЬ (второе имя Цзыхоу; прозвища - Лю из Хэдуна, Лю из Лючжоу) - китайский поэт, эссеист.
Из семьи потомственных чиновников. С детства проявлял литературную одарённость. В 21 год сдал экзамен на степень цзиньши, занимал должности цензора, помощника министра и др. За активное участие в реформах сановника Ван Шувэня в 805 году был сослан на службу в захолустные области Юнчжоу (военным помощником областного начальника) и Лючжоу (начальником области). Сохранилось свыше 600 поэтических и прозаических произведений Лю Цзунъюаня, главным принципом которого было возвращение к глубине и простоте древнекитайской классики. Лю Цзунъюань - один из «Восьми великих эссеистов династий Тан и Сун» («Тан Сун ба да цзя»). Особенно известны эссеистические притчи Лю Цзунъюаня, а также аллегории [например, «Садовник Го-верблюд» («Чжун шу Го тото чжуань»), «Лось из Линьцзяна» («Линьцзян чжи ми»)] и пейзажные эссе [«Восемь записок о Юнчжоу» («Юнчжоу ба цзи»)]. В своих филосовских эссе, критикуя догматизм, отстаивал автономию человеческой личности [«Ответы на вопросы Небу» («Тянь дуй»), «Рассуждения о Небе» («Тянь шо») и др.]. В поэзии отдавал предпочтение пейзажной и медитативной лирике [«Река в снегу» («Цзян сюэ») и др.].