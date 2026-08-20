ЛЮ БЭЙ Лю Бэй (16.07.161, область Чжо, совр. уезд Чжочжоу городского округа Баодин пров. Хэбэй — 10.06.223, замок Байдичэн, совр. уезд Фэнцзе г. Чунцин пров. Сычуань) — один из наиболее могущественных полководцев эпохи Троецарствия (220—280).

Лю Бэй (16.07.161, область Чжо, совр. уезд Чжочжоу городского округа Баодин пров. Хэбэй — 10.06.223, замок Байдичэн, совр. уезд Фэнцзе г. Чунцин пров. Сычуань) — один из наиболее могущественных полководцев эпохи Троецарствия (220—280), создатель западнокитайского царства Шу (221—263) со столицей Чэнду на территории современной провинции Сычуань, юга Ганьсу и Шэньси, большей часть Юньнани и Гуйчжоу, а также запада Гуанси.

Претендовал на происхождение от потомков ханьского императора Цзин-ди (156—141 до н. э.). Его дед Лю Сюн и отец Лю Хун были мелкими чиновниками. Л. Б. рано лишился отца, мать в 175 отправила сына учиться в Лоян. Однако он предпочел военную карьеру. Во время движения « Желтых повязок» в 184 Л. Б. собрал отряд и примкнул к войскам, сражавшимся против повстанцев. Кризис в империи в последующие десятилетия привел к тому, что многие полководцы стремились укрепить свои собственные позиции в разных частях Китая, сражаясь друг с другом или заключая временные союзы. После 189 Л. Б. присоединился к Гунсунь Цзаню, а после его гибели в течение 191—196 несколько раз менял патронов. Некоторое время провел в ставке Цао Цао . Воспользовавшись его противоборством с Юань Шао, Л. Б. отправился на юго-восток, где захватил уезд Пэйсянь (провинция Аньхой). Выбитый оттуда Цао Цао (201), Л. Б. бежал в Цзинчжоу, к Лю Бяо. В 8-м месяце 208, воспользовавшись смертью Лю Бяо, Цао Цао развернул наступление на Цзинчжоу. Десятитысячная армия прорвалась к Цзянлину (город на левобережье Янцзы) и окружила стратегически важный город Сякоу (в районе современного г. Ухань, провинция Хубэй). Сын и наследник Лю Бяо — Лю Цун капитулировал.

Считается, что план дальнейшего сопротивления Л. Б. Цао Цао и его стратегию по созданию собственного царства разработал великий полководец Чжугэ Лян (181? — 234), с 207 являвшийся постоянным военно-политическим советником Л. Б., хотя последний не всегда прислушивался к его рекомендациям. Войска Л. Б., ставшего к тому времени одним из главных военачальников Цзинчжоу, отступили с боями и, перебравшись на правый берег Янцзы, начали создавать оборонительную линию. За армией Л. Б. бежало и местное население. Выйдя к Янцзы, Цао Цао остерегся сразу ее форсировать, хотя захватил базировавшуюся в Сякоу военную флотилию. На помощь Л. Б. пришел Сун Цюань, пославший в Цзинчжоу флотилию под командованием Чжоу Юя (175—210). В 10-м месяце 208 состоялась битва при Красных скалах (Чиби — ущелье на Янцзы, провинция Хубэй), в которой флотилия Цао Цао была разбита. После победы при Чиби армия Сунь Цюаня овладела Цзянлином, ему подчинилось все среднее течение Янцзы до устья р. Ханьшуй, а Л. Б. укрепился на юге Цзинчжоу (север провинции Хунань). После этого начался конфликт между ними. Боевые действия продолжались весь 209, пока Сунь Цюань не смирился с господством Л. Б. над югом Цзинчжоу, расширяя свои владения на юго-восток (современная провинция Фуцзянь).

А Л. Б. приступил к завоеваниям в западном направлении, вначале развернув наступление на область Ичжоу (центральная часть современной провинции Сычуань). К 214 под его властью оказались не только вся восточная половина Сычуани, но и район современного г. Чунцин, а также область Ханьчжун (юг провинции Шаньси). Эти земли были оплотом даосской школы/секты Небесных наставников («­тяньши-дао»), возникшей в середине II в. и создавшей подобие теократического государства. Л. Б. вступил в переговоры с их патриархом Чжан Лу (ок. 191 — 215/216) и, получив в 212 приглашение посетить Ханьчжун, захватил и эту область.

В 215 Чжан Лу, отчаявшийся справиться с Л. Б., попросил помощи Цао Цао, возобновившего еще в 209 наступление на юг. Цао Цао вторгся на юго-запад, в 216 овладел Ханьчжуном. В 218 он продолжил наступление на Сычуань, завершившееся болезненным поражением. Л. Б. вернул Ханьчжун и открыто заявил о суверенности своих владений, объявив себя (7-й месяц 219) правителем Ханьчжуна (Хань чжун-ван) и сделав своей резиденцией г. Чэнду. При этом он направил ханьскому императору Сянь-ди (189—220) послание, в котором клялся в верности трону и законному монарху, возможно, с целью столкнуть Сянь-ди с Цао Цао.

Осенью того же года Л. Б. выступил против Сунь Цюаня. Армией командовал Гуань Юй (ум. 219) — побратим и один из лучших военачальников Л. Б. Общими усилиями Сунь Цюань и Цао Цао нанесли ему поражение. Гуань Юй пал в бою, Сунь Цюань вновь овладел Цзинчжоу, однако предпочел признать свою зависимость от Цао Цао. После внезапной смерти Цао Цао весной 220 его сын Цао Пи низложил императора Сянь-ди и провозгласил основание царства Вэй (220—265). Получив эти известия, Л. Б. в 221 объявил себя императором и основал собственное царство Шу. С осени 221 он развернул новую кампанию против Сунь Цюаня, продлившуюся 18 месяцев и закончившуюся поражением армии Л. Б. Летом 223 он умер от тяжелой болезни.

Лит .: История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. / Гл. ред. С. Л. Тихвинский. Т. 3. Трое­царствие, Цзинь, Южные и Северные династии Суй, Тан / Отв. ред. И. Ф. Попова, М. Е. Кравцова. М., 2014. Г. С. Попова.