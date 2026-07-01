ЛЫТКИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
ЛЫТКИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ (псевдоним Илля Вась) - российский языковед-финноугровед, коми поэт.
Из бедной крестьянской семьи. Учился в Тотемской учительской семинарии. С 1916 года в армии; участвовал в 1-й мировой войне и в Гражданской войне 1917-1922 годов (на стороне Красной Армии). Окончил филологический факультет 1-го МГУ (1925). Затем в научной командировке в Финляндии, Германии и Венгрии, в 1927 году сдал экстерном экзамены по курсу финно-угорской филологии в Будапештском университете. В начале 1930-х годов доцент МГУ, также возглавлял кафедру языка коми в Коми педагогическом институте (Сыктывкар; 1932-1933), работал в НИИ народов Севера при ЦИК СССР. В 1933 году арестован и осуждён на 5 лет по необоснованному обвинению в связях с финскими фашистами, отбывал наказание на Дальнем Востоке (реабилитирован в 1956 году). В 1939 году вернулся к научной деятельности. Работал в педагогических институтах Чкалова (ныне Оренбург; заведовал кафедрой общего языкознания), Рязани (возглавлял кафедру русского языка); проф. (1947). С 1959 года в Москве. Работал в Институте языкознания АН СССР, в 1962-1972 годы заведовал сектором финно- угорских языков; одновременно консультант Коми филиала АН СССР.
Основные лингвистические труды Лыткина посвящены пермским языкам: памятникам древнепермской письменности, истории коми- зырянского языка, проблемам строительства литературного коми языка, пермской фонологии, диалектологии (исследовал малоизученные и неизученные диалекты и говоры совр. удмуртского и коми-зырянского языков), описательной грамматике пермских языков. Занимался также проблемами общего языкознания, фонологии. В начале 1930-х годов член Всесоюзного центрального комитета нового алфавита, занимался разработкой алфавитов для языков народов СССР.
Первые стихотворные публикации относятся к 1918-1920 годам. Создал поэтические произведения, в которых ставил проблемы классовой борьбы, социалистической индустриализации, социалистического строительства и др.; самое крупное - поэма «Идут» («Мунöны», 1927), посвящённая героям Гражданской войны в Коми крае. В книге «Родина» («Ас чужан му», 1958) вошли стихи о родной земле, красоте её природы. Лыткин - автор стихотворных произведений для детей, в т. ч. сказок в стихах [лучшие собраны в книге «Сказки Илля Вася» («Илля Васьлӧн мойданкывъяс»), 1975], литературных переложений фольклорных произведений народа коми. Перевёл на коми-зырянский язык стихи А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, Ш. Петёфи, В. В. Маяковского, Д. Бедного, К. И. Чуковского. Автор ряда характеристик коми писателей.
Сочинения:
Кывбурьяс. Сыктывкар, 1929;
Древнепермский язык. М., 1952;
Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам. С обзором диалектов и диалектологическим словарем. М., 1955. Ч. 1;
Историческая грамматика коми языка. Сыктывкар, 1957;
Коми-язьвинский диалект. М., 1961;
Исторический вокализм пермских языков. М., 1964;
Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970 (совм. с Е. С. Гуляевым).