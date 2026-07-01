ЛЫТКИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

ЛЫТКИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ (псевдоним Ил­ля Вась) - российский язы­ко­вед-фин­но­уг­ро­вед, ко­ми по­эт.

Из бед­ной кре­сть­ян­ской се­мьи. Учил­ся в То­тем­ской учи­тель­ской семи­на­рии. С 1916 года в ар­мии; уча­ст­во­вал в 1-й ми­ро­вой вой­не и в Гражданской вой­не 1917-1922 годов (на сто­ро­не Крас­ной Ар­мии). Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет 1-го МГУ (1925). За­тем в на­учной ко­ман­ди­ров­ке в Фин­лян­дии, Гер­ма­нии и Венг­рии, в 1927 году сдал экс­тер­ном эк­за­ме­ны по кур­су фин­но-угор­ской фи­ло­ло­гии в Бу­да­пешт­ском университете. В начале 1930-х годов до­цент МГУ , так­же воз­глав­лял ка­фед­ру языка ко­ми в Ко­ми пе­да­го­гическом институте (Сыктывкар; 1932-1933), ра­бо­тал в НИИ на­ро­дов Се­ве­ра при ЦИК СССР. В 1933 году аре­сто­ван и осу­ж­дён на 5 лет по не­обос­но­ван­но­му об­ви­не­нию в свя­зях с финскими фа­ши­ста­ми, от­бы­вал на­ка­за­ние на Даль­нем Вос­то­ке (реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году). В 1939 году вер­нул­ся к на­учной дея­тель­но­сти. Ра­бо­тал в пе­да­го­гических институтах Чка­ло­ва (ны­не Орен­бург; за­ве­до­вал ка­фед­рой об­ще­го язы­ко­зна­ния), Ря­за­ни (воз­глав­лял ка­фед­ру русского языка); проф. (1947). С 1959 года в Мо­ск­ве. Ра­бо­тал в Институте язы­ко­зна­ния АН СССР, в 1962-1972 годы за­ве­до­вал сек­то­ром фин­но- угор­ских язы­ков; од­но­вре­мен­но кон­суль­тант Ко­ми фи­лиа­ла АН СССР.

Основные лин­гвис­тические тру­ды Лыткина по­свя­ще­ны перм­ским язы­кам: па­мят­ни­кам древ­не­перм­ской пись­мен­но­сти, ис­то­рии ко­ми- зы­рян­ско­го языка, про­бле­мам строи­тель­ст­ва литературного ко­ми язы­ка, перм­ской фо­но­ло­гии, диа­лек­то­ло­гии (ис­сле­до­вал ма­ло­изу­чен­ные и не­изу­чен­ные диа­лек­ты и го­во­ры совр. уд­мурт­ско­го и ко­ми-зы­рян­ско­го язы­ков), опи­сательной грам­ма­ти­ке перм­ских язы­ков. За­ни­мал­ся так­же про­бле­ма­ми об­ще­го язы­ко­зна­ния, фо­но­ло­гии. В начале 1930-х годов член Все­со­юз­но­го центрального комитета но­во­го ал­фа­ви­та, за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой ал­фа­ви­тов для язы­ков на­ро­дов СССР.

Пер­вые стихотворные пуб­ли­ка­ции от­но­сят­ся к 1918-1920 годам. Соз­дал по­этические про­из­ве­де­ния, в ко­то­рых ста­вил про­бле­мы клас­со­вой борь­бы, со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва и др.; са­мое круп­ное - по­эма «Идут» («Му­нö­ны», 1927), по­свя­щён­ная ге­ро­ям Гражданской вой­ны в Ко­ми крае. В книге «Ро­ди­на» («Ас чу­жан му», 1958) во­шли сти­хи о род­ной зем­ле, кра­со­те её при­ро­ды. Лыткин - ав­тор сти­хотворных про­из­ве­де­ний для де­тей, в т. ч. ска­зок в сти­хах [луч­шие со­б­ра­ны в книге «Сказ­ки Ил­ля Ва­ся» («Ил­ля Вась­лӧн мой­дан­кывъ­яс»), 1975], литературных пе­ре­ло­же­ний фольк­лор­ных про­из­ве­де­ний на­ро­да ко­ми. Пе­ре­вёл на ко­ми-зы­рян­ский язык сти­хи А. С. Пуш­ки­на , Ф. И. Тют­че­ва, Ш. Пе­тё­фи, В. В. Мая­ков­ско­го , Д. Бед­но­го, К. И. Чу­ков­ско­го. Ав­тор ря­да ха­рак­те­ри­стик ко­ми пи­са­те­лей.

Сочинения:

Кыв­бурь­яс. Сык­тыв­кар, 1929;

Древ­не­перм­ский язык. М., 1952;

Диа­лек­то­ло­ги­че­ская хре­сто­ма­тия по перм­ским язы­кам. С об­зо­ром диа­лек­тов и диа­лек­то­ло­ги­че­ским сло­ва­рем. М., 1955. Ч. 1;

Ис­то­ри­че­ская грам­ма­ти­ка ко­ми язы­ка. Сык­тыв­кар, 1957;

Ко­ми-язь­вин­ский диа­лект. М., 1961;

Ис­то­ри­че­ский во­ка­лизм перм­ских язы­ков. М., 1964;

Крат­кий эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь ко­ми язы­ка. М., 1970 (совм. с Е. С. Гу­ляе­вым).