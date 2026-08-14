ЛЫСЬВЕНСКАЯ СТАЧКА 1861 Лысьвенская стачка 1861 — первая в истории рабочего движения стачка рабочих Лысьвенского чугуноплавильного завода (Пермская губерния), принадлежавшего княгине В. П. Бутеро-Родали.

Лысьвенская стачка 1861 — первая в истории рабочего движения стачка рабочих Лысьвенского чугуноплавильного завода (Пермская губерния), принадлежавшего княгине В. П. Бутеро-Родали.В августе 1860 рабочие Лысьвенского завода подали прошение прибывшему на завод ревизору с просьбой увеличить заработную плату. Им было обещано, что с 1 мая 1861 будет увеличена и заработная плата. Это обещание не было выполнено. 18 мая 1861 рабочие прекратили работу, началась забастовка, которая охватила весь завод (500 рабочих). Существовала угроза, что стачку подхватят другие предприятия губернии. В Лысьву прибыли представители губернатора и главноуправляющий имением. Угрозы властей вызвать воинские части и силой расправиться с бастующими, а также проповеди местного священника, убеждавшего рабочих в «незаконности» забастовки, внесли раскол среди рабочих. 23 мая 1861 большинство рабочих решило прекратить стачку. Руководители стачки были арестованы и приговорены к порке розгами, после чего они передавались под «особый надзор» общества сроком на 2—3 года.

В августе 1860 рабочие Лысьвенского завода подали прошение прибывшему на завод ревизору с просьбой увеличить заработную плату. Им было обещано, что с 1 мая 1861 будет увеличена и заработная плата. Это обещание не было выполнено. 18 мая 1861 рабочие прекратили работу, началась забастовка, которая охватила весь завод (500 рабочих). Существовала угроза, что стачку подхватят другие предприятия губернии. В Лысьву прибыли представители губернатора и главноуправляющий имением. Угрозы властей вызвать воинские части и силой расправиться с бастующими, а также проповеди местного священника, убеждавшего рабочих в «незаконности» забастовки, внесли раскол среди рабочих. 23 мая 1861 большинство рабочих решило прекратить стачку. Руководители стачки были арестованы и приговорены к порке розгами, после чего они передавались под «особый надзор» общества сроком на 2—3 года.

Лит. : Горовой Ф. С. Падение крепостного права на горных заводах Урала. Пермь, 1961. В. Л. Телицын.