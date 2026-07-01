ЛЫСЕНКО Трофим Денисович

Советский научный деятель, исследователь в области биологии и сельского хозяйства, академик ВАСХНИЛ.

Работал селекционером, стремился вывести сорта растений, обладающие большей урожайностью и морозоустойчивостью. Его кумиром был русский и советский селекционер И. Мичурин. Закончив Киевский сельскохозяйственный институт в 1925 г., Лысенко занялся наукой, работал на селекционной станции. Его успехи были замечены президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) Н. Вавиловым, который некоторое время покровительствовал Лысенко и выдвинул его на соискание Ленинской премии за работы по яровизации. Однако с 1936 г. Вавилов перешёл к резкой критике Лысенко. Он оказался в центре конфликтов в частности из-за развернувшегося в советской биологии спора о проблемах генетики. Лысенко и его сторонники, которые называли себя «мичуринцами», настаивали на наследуемости приобретенных качеств и отрицали, что наследственность передается только через хромосомы. Взгляды оппонентов они называли «вейсманизмом-морганизмом», буржуазной теорией А. Вейсмана и Т. Моргана. Лысенко был практиком, и некоторые его высказывания звучали грубо. К тому же противники обвиняли его в подтасовках научных экспериментов. Однако Лысенко и его сторонники (И. Презент и др.) умело связывали свои выводы с положениями марксизма-ленинизма, его неприятие зарубежной науки выглядело патриотично. В стране развернулась острая борьба биологических школ.

В 1934 г. Лысенко стал научным руководителем, а затем и директором Всесоюзного селекционно-генетического института. Сталин благоволил Лысенко, считая, что его работа приносит пользу сельскому хозяйству. В 1935 Лысенко был избран академиком ВАСХНИЛ, а в 1938 г. – ее президентом. В 1940 г. противник Лысенко Н. Вавилов был арестован как оппозиционер, а Лысенко возглавил Институт генетики АН СССР . В 1943 г. Лысенко получил Сталинскую премию первой степени за разработку новых методов посадки картофеля. После войны борьба школ возобновилась, и противники Лысенко смогли привлечь на свою сторону влиятельных партийных аппаратчиков, прежде всего сына А. Жданова Юрия, возглавлявшего отдел науки Управления пропаганды и агитации ЦК КПСС. Ю. Жданов подверг Лысенко критике на совещании лекторов. Но Сталин сохранил поддержку Лысенко, и Ю. Жданову пришлось публично извиняться за свое выступление. Теперь уже Сталин, раздраженный этим конфликтом, позволил Лысенко нанести ответный удар. На конференции ВАСХНИЛ 31 июля - 7 августа 1948 г. «вейсманисты» были раскритикованы. Некоторые из них возражали, доказывая, что «переделка» организмов в тех пределах, на которые надеется Лысенко, невозможна. Но по окончании «дискуссии» наиболее влиятельные критики подписали покаянные письма. Противники Лысенко вынуждены были уйти из генетики и заняться другими биологическим проблемами.

Против Лысенко выступали Ж. Медведев, А. Сахаров и другие ученые и инакомыслящие. В 1955 г. в Президиум ЦК КПСС было направлено письмо против Лысенко, подписанное 297 учеными.

В 1956 г. Лысенко был раскритикован Хрущевым и снят с поста президента ВАСХНИЛ (но продолжал оставаться директором Института генетики АН СССР). После нарастания продовольственных трудностей Хрущев смягчил свое отношение к Лысенко, и он в 1961 г. снова был избран президентом ВАСХНИЛ, но в 1962 г. снова был отправлен в отставку. До 1965 г. он работал директором института. С 1966 г. работал заведующим лабораторией Экспериментальной научно-исследовательской базы АН СССР «Горки Ленинские». «Лысенковщина» стала символом грубого подавления инакомыслия в науке, характерного для сталинских времен.

Исторические источники:

О положении в биологической науке. Стенографический отчёт сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина 31 июля - 7 августа 1948 г. М., 1948.

Сочинения:

Агробиология. М., 1952;

Избранные сочинения. М., 1953.

Автор статьи: Шубин А.В.