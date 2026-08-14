ЛЫСЕНКО, ТРОФИМ ДЕНИСОВИЧ Лысенко, Трофим Денисович (17[29].09.1898, с. Каловка, ныне Полтавская обл., Украина — 20.11.1976, Москва) — советский научный деятель, исследователь в области биологии и сельского хозяйства, академик ­ВАСХНИЛ.

Лысенко, Трофим Денисович (17[29].09.1898, с. Каловка, ныне Полтавская обл., Украина — 20.11.1976, Москва) — советский научный деятель, исследователь в области биологии и сельского хозяйства, академик ­ВАСХНИЛ.

Работал селекционером, стремился вывести сорта растений, обладающие большей урожайностью и морозоустойчивостью. Считал себя продолжателем дела селекционера И. В. Мичурина. Закончил Киевский сельскохозяйственный институт, в 1925 занялся наукой, работал на селекционной станции. Его успехи были замечены президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) Н. И. Вавиловым , который некоторое время покровительствовал Л. и вы­двинул его на соискание Ленинской премии за работы по яровизации. Однако с 1936 Вавилов перешел к резкой критике Л. Л. оказался в центре конфликтов, в частности, из-за развернувшегося в советской биологии спора о проблемах генетики. Л. и его сторонники, которые называли себя «мичуринцами», настаивали на наследуемости приобретенных качеств и отрицали, что наследственность передается только через хромосомы. Взгляды оппонентов они называли «вейсманизмом-морганизмом», буржуазной теорией А. Вейсмана и Т. Моргана. Лысенко был практиком, и его теоретические построения не были обоснованы достаточно качественно. Противники обвиняли его и в подтасовках научных экспериментов. Однако Л. и его сторонники (И. И. Презент и др.) умело связывали свои выводы с положениями марксизма-ленинизма, их неприятие зарубежной науки выглядело патриотично. В стране развернулась острая борьба биологических школ.

В 1934 Л. стал научным руководителем, а затем и директором Всесоюзного селекционно-генетического института. И. В. Сталин благоволил Л., считая, что его работа приносит пользу сельскому хозяйству. В 1935 Л. был избран академиком ВАСХНИЛ, а в 1938 — ее президентом. В 1940 противник Л. Н. И. Вавилов был арестован как оппозиционер, а Лысенко возглавил Институт генетики АН СССР. В 1943 Л. получил Сталинскую премию первой степени за разработку новых методов посадки картофеля. После войны борьба школ возобновилась, и противники Л. смогли привлечь на свою сторону влиятельных партийных аппаратчиков, прежде всего сына А. А. Жданова Юрия, возглавлявшего отдел науки Управления пропаганды и агитации ЦК КПСС. Ю. А. Жданов подверг Л. критике на совещании лекторов. Но Сталин сохранил поддержку Л., и Ю. Жданову пришлось публично извиняться за свое выступление. Теперь уже Сталин, раздраженный этим конфликтом, позволил Л. нанести ответный удар. На конференции ВАСХНИЛ 31 июля — 7 августа 1948 «вейсманисты» были раскритикованы. Некоторые из них возражали, доказывая, что «переделка» организмов в тех пределах, на которые надеется Л., невозможна. Но по окончании «дискуссии» наиболее влиятельные критики подписали покаянные письма. Противники Л. вынуждены были уйти из генетики и заняться другими биологическим проблемами.

Против Лысенко выступали Ж. А. Медведев , А. Д. Сахаров и другие ученые и инакомыслящие. В 1955 в Президиум ЦК КПСС было направлено письмо против Л., подписанное 297 учеными.

В 1956 Л. был раскритикован Н. C. Хрущевым и снят с поста президента ВАСХНИЛ (но продолжал оставаться директором Института генетики АН СССР). После нарастания продовольственных трудностей Хрущев смягчил свое отношение к Л., и он в 1961 снова был избран президентом ВАСХНИЛ, но в 1962 снова был отправлен в отставку. До 1965 он работал директором института. С 1966 работал заведующим лабораторией Экспериментальной научно-исследовательской базы АН СССР «Горки Ленинские». «Лысенковщина» стала символом грубого подавления инакомыслия в науке, характерного для сталинских времен.

«Лысенковщина» стала символом грубого подавления инакомыслия в науке, характерного для сталинских времен.

Соч. : Агробиология. М., 1952; Избранные сочинения. М., 1953.

Лит .: О положении в биологической науке. Стенографический отчет сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 31 июля — 7 августа 1948. М., 1948; Поповский М. Дело академика Вавилова. М., 1991; Медведев Ж. А. Взлет и падение Лысенко. История биологической дискуссии в СССР (1929—1966). М., 1993; Жуков Ю. Н. Сталин: Тайны власти. М., 2005; Любищев А. А. О монополии Лысенко в биологии. М., 2006. А. В. Шубин.