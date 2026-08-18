ЛЫКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Родился в 1966 г. Окончила МГУ в 1989 г.

Кандидатская диссертация : Политика Сандинистского правительства в Никарагуа на Атлантическом побережье: противоречия и конфликт (80-е гг. XX в.) (Саратовский государственный университет, 1996).

Кандидат исторических наук, доцент. Работала на кафедре истории нового и новейшего времени Саратовского государственного университета.

В настоящее время учитель истории в Гимназии № 1306 - Ассоциированная школа ЮНЕСКО - Школа молодых политиков (г. Москва)

Член Российского общества интеллектуальной истории.

Область интересов : Латинская Америка, взаимодействие цивилизаций, историческая антропология.

Сочинения: Некоторые особенности духовной жизни испаноамериканского города // Средневековый город. Сб. ст. Саратов, 2002. Вып.15;

Женщины Конкисты // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. Вып.3. М., 2002;

Педро де Альварадо – покоритель Гватемалы // Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 5. Саратов, 2003;

История монахини – знаменосца доньи К. де Эраусо (перевод, комментарий) // Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 5. Саратов, 2003.