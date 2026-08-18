ЛЫКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

ЛЫКОВ (Лы­ков-Обо­лен­ский) БОРИС МИХАЙЛОВИЧ - князь, русский государственный и во­енный дея­тель, боя­рин (1606).

Впер­вые упо­мя­нут в 1588/1589 году как жи­лец, столь­ник (с начала 1590-х годов). В 1598 году под­пи­сал­ся на ут­вер­ждён­ной гра­мо­те об из­бра­нии на цар­ст­во Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва . В августе 1599 года ез­дил в Торжок встре­чать воз­мож­но­го же­ни­ха ца­рев­ны Ксе­нии Бо­ри­сов­ны - шведского прин­ца Гус­та­ва, сы­на Эри­ка XIV . В сентябре 1602 - январе 1603 года во вре­мя ме­ст­ни­че­ско­го спо­ра князь Д. М. По­жар­ский об­ви­нил Лыкова в за­го­во­ре про­тив ца­ря Бо­ри­са Го­ду­но­ва. Хо­тя до­нос не по­влёк за со­бой пря­мой опа­лы Лыкова, он не ос­тал­ся для не­го без по­след­ст­вий: в январе 1603 года Лыков был уда­лён из Мо­ск­вы и от­прав­лен на вое­вод­ст­во в Бел­го­род. По­сле взя­тия Бел­го­ро­да Лже­дмит­ри­ем I Лыков пе­ре­шёл на сто­ро­ну са­мо­зван­ца. 2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в по­хо­де Лже­дмит­рия I на Мо­ск­ву. Крав­чий (1605). Уча­ст­во­вал в за­се­да­ни­ях Государственного со­ве­та Лже­дмит­рия I. По всей ви­ди­мо­сти, в прав­ле­ние са­мо­зван­ца же­нил­ся на се­ст­ре рос­тов­ско­го митрополита Фи­ла­ре­та (Ро­ма­но­ва) Ана­ста­сии Ни­ки­тич­не [? - 9(19).10.1655]. 8(18).5.1606 при­сут­ст­во­вал на сва­деб­ных тор­же­ст­вах Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек.

По­сле ги­бе­ли Лже­дмит­рия I вы­сту­пил сто­рон­ни­ком ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го. В 1606-1607 годы уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив И. И. Бо­лот­ни­ко­ва; 5(15).6.1607 года вме­сте с князем А. В. Го­ли­цы­ным на­нёс по­ра­же­ние от­ря­дам пов­стан­цев на реке Вось­ма. В 1608 году по­слан вое­во­дой под Брянск про­тив войск Лже­дмит­рия II . 28.6(8.7).1608 вме­сте с князем И. С. Ку­ра­ки­ным раз­гро­мил от­ря­ды А. И. Ли­сов­ско­го на Мед­вежь­ем Бро­де. В ка­че­ст­ве вое­во­ды у Фро­лов­ских во­рот уча­ст­во­вал в обо­ро­не Мо­ск­вы от войск Лже­дмит­рия II. В конце 1609 года по­слан из Мо­ск­вы с рат­ны­ми людь­ми в Алек­сан­д­ро­ву сло­бо­ду к княгине М. В. Ско­пи­ну-Шуй­ско­му. В феврале 1610 года оса­ж­дал вой­ска Я. Са­пе­ги в Дмит­ро­ве. В 1610-1612 годы член «Се­ми­бо­яр­щи­ны». В феврале 1611 года под­пи­сал­ся на бо­яр­ских гра­мо­тах к М. Б. Шеи­ну о сда­че Смо­лен­ска Си­гиз­мун­ду III, а так­же к митрополиту Фи­ла­ре­ту и князю В. В. Го­ли­цы­ну о при­ез­де в Мо­ск­ву ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV). В 1611-1612 годы на­хо­дил­ся в ок­ку­пи­ро­ван­ном поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми Крем­ле. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Мо­ск­вы Вто­рым опол­че­ни­ем 1611-1612 в октябре/но­ябре 1612 года отъ­е­хал в свои име­ния.

В 1613-1614 годы про­иг­рал ме­ст­ни­че­ский спор боя­ри­ну И. Н. Ро­ма­но­ву. В сентябре 1614 года по­слан в Яро­славль, что­бы скло­нить ка­за­ков на сто­ро­ну ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча. В январе 1615 года раз­гро­мил ата­ма­на З. М. За­руц­ко­го (бра­та И. М. За­руц­ко­го) в рай­оне Ба­лах­ны, в ию­ле - ав­гу­сте - ата­ма­на М. И. Ба­лов­не­ва близ Да­ни­ло­ва монастыря в ок­ре­ст­но­стях Мо­ск­вы. В августе 1617 года по­слан в Му­ром для сбо­ра рат­ных лю­дей, ко­то­рых пред­по­ла­га­лось ис­поль­зо­вать для от­ра­же­ния по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва на Мо­ск­ву. В декабре 1617 года от­прав­лен вое­во­дой в Мо­жайск, где ле­том 1618 года ус­пеш­но вы­дер­жал оса­ду поль­ско-ли­товских войск, а за­тем с главными си­ла­ми от­сту­пил к Мо­ск­ве. 16(26).9.1618 года по­слан в Ниж­ний Нов­го­род для сбо­ра рат­ных лю­дей на по­мощь оса­ж­дён­ной сто­ли­це. 1-й су­дья Раз­бой­но­го при­ка­за (1619). Поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та, ко­то­рый на­зы­вал его в чис­ле сво­их ближ­них «при­яте­лей». Яв­лял­ся так­же од­ним из до­ве­рен­ных лиц ма­те­ри ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча ста­ри­цы Мар­фы Ива­нов­ны. 1-й вое­во­да в Ка­за­ни (1620-1622). В долж­но­сти ко­ню­ше­го при­сут­ст­во­вал на свадь­бах ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (1624, 1626). Ру­ко­во­дил Сы­ск­ным при­ка­зом (1623-1628) и Ям­ским при­ка­зом (1628-1634). В ию­не 1631 года на­зна­чен 2-м вое­во­дой для по­хо­да под Смо­ленск и До­ро­го­буж. Вы­ра­зил своё не­же­ла­ние слу­жить в пол­ках под на­ча­лом князя Д. М. Чер­кас­ско­го, за такое «бес­че­стье» царь ука­зал взы­скать с Лыкова 1,2 тысяч рублей (оба вое­во­ды бы­ли от­стра­не­ны от ко­ман­до­ва­ния вой­ска­ми в русско-польской вой­не 1632-1634). Воз­глав­лял при­каз Ко­ст­ром­ской че­ти (1634), при­каз Сбо­ра пя­тин­ных де­нег (1634-1637), Ка­зан­ско­го двор­ца при­каз (1634-1643) и Си­бир­ский при­каз (1637-1643). В 1634-1640 не­од­но­крат­но на­зна­чал­ся в со­став ко­мис­сий для пе­ре­го­во­ров с турецким, шведским, гол­штин­ски­ми и персидским по­сла­ми; на пе­ре­го­во­рах име­но­вал­ся почетнымити­ту­ла­ми на­ме­ст­ни­ка Ря­зан­ско­го и Твер­ско­го. В кон­це цар­ст­во­ва­ния Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Лыков ото­шёл от государственных дел, по­след­ний раз упо­ми­на­ет­ся на служ­бе в мае 1643 года. По­хо­ро­нен в Паф­нуть­е­ве Бо­ров­ском мо­на­сты­ре.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец. Вла­дел ро­до­вы­ми вот­чи­на­ми в Обо­лен­ском уезде, а так­же вот­чи­на­ми в Ар­за­мас­ском, Та­рус­ском, Твер­ском и Му­ром­ском уез­дах. Царь Ва­си­лий Шуй­ский по­жа­ло­вал Лыкову вы­мо­роч­ны­ми вот­чи­на­ми кнзя И. И. Кур­ля­те­ва- Обо­лен­ско­го в Обо­лен­ском и Бо­ров­ском уез­дах, за по­бе­ду на Мед­вежь­ем Бро­де - вот­чи­на­ми в Ка­луж­ском и Ржев­ском уез­дах, за московское осад­ное си­де­ние - вот­чи­ной в Московском уез­де. За служ­бы во вре­мя по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва по­жа­ло­ван ца­рём Ми­хаи­лом Фё­до­ро­ви­чем вот­чи­на­ми в Ар­за­мас­ском и Ни­же­го­род­ском уез­дах. Вла­дел также по­ме­сть­я­ми в Ар­за­мас­ском, Ка­луж­ском, Лух­ском, Ме­щов­ском, Мо­с­ков­ском, Ни­же­го­род­ском, По­ше­хон­ском, Ржев­ском, Та­рус­ском уез­дах.