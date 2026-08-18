ЛЫКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ЛЫКОВ (Лыков-Оболенский) БОРИС МИХАЙЛОВИЧ - князь, русский государственный и военный деятель, боярин (1606).
Впервые упомянут в 1588/1589 году как жилец, стольник (с начала 1590-х годов). В 1598 году подписался на утверждённой грамоте об избрании на царство Бориса Фёдоровича Годунова. В августе 1599 года ездил в Торжок встречать возможного жениха царевны Ксении Борисовны - шведского принца Густава, сына Эрика XIV. В сентябре 1602 - январе 1603 года во время местнического спора князь Д. М. Пожарский обвинил Лыкова в заговоре против царя Бориса Годунова. Хотя донос не повлёк за собой прямой опалы Лыкова, он не остался для него без последствий: в январе 1603 года Лыков был удалён из Москвы и отправлен на воеводство в Белгород. После взятия Белгорода Лжедмитрием I Лыков перешёл на сторону самозванца. 2-й воевода большого полка в походе Лжедмитрия I на Москву. Кравчий (1605). Участвовал в заседаниях Государственного совета Лжедмитрия I. По всей видимости, в правление самозванца женился на сестре ростовского митрополита Филарета (Романова) Анастасии Никитичне [? - 9(19).10.1655]. 8(18).5.1606 присутствовал на свадебных торжествах Лжедмитрия I и М. Мнишек.
После гибели Лжедмитрия I выступил сторонником царя Василия Ивановича Шуйского. В 1606-1607 годы участвовал в военных действиях против И. И. Болотникова; 5(15).6.1607 года вместе с князем А. В. Голицыным нанёс поражение отрядам повстанцев на реке Восьма. В 1608 году послан воеводой под Брянск против войск Лжедмитрия II. 28.6(8.7).1608 вместе с князем И. С. Куракиным разгромил отряды А. И. Лисовского на Медвежьем Броде. В качестве воеводы у Фроловских ворот участвовал в обороне Москвы от войск Лжедмитрия II. В конце 1609 года послан из Москвы с ратными людьми в Александрову слободу к княгине М. В. Скопину-Шуйскому. В феврале 1610 года осаждал войска Я. Сапеги в Дмитрове. В 1610-1612 годы член «Семибоярщины». В феврале 1611 года подписался на боярских грамотах к М. Б. Шеину о сдаче Смоленска Сигизмунду III, а также к митрополиту Филарету и князю В. В. Голицыну о приезде в Москву королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV). В 1611-1612 годы находился в оккупированном польско-литовскими войсками Кремле. После освобождения Москвы Вторым ополчением 1611-1612 в октябре/ноябре 1612 года отъехал в свои имения.
В 1613-1614 годы проиграл местнический спор боярину И. Н. Романову. В сентябре 1614 года послан в Ярославль, чтобы склонить казаков на сторону царя Михаила Фёдоровича. В январе 1615 года разгромил атамана З. М. Заруцкого (брата И. М. Заруцкого) в районе Балахны, в июле - августе - атамана М. И. Баловнева близ Данилова монастыря в окрестностях Москвы. В августе 1617 года послан в Муром для сбора ратных людей, которых предполагалось использовать для отражения похода королевича Владислава на Москву. В декабре 1617 года отправлен воеводой в Можайск, где летом 1618 года успешно выдержал осаду польско-литовских войск, а затем с главными силами отступил к Москве. 16(26).9.1618 года послан в Нижний Новгород для сбора ратных людей на помощь осаждённой столице. 1-й судья Разбойного приказа (1619). Пользовался расположением патриарха Филарета, который называл его в числе своих ближних «приятелей». Являлся также одним из доверенных лиц матери царя Михаила Фёдоровича старицы Марфы Ивановны. 1-й воевода в Казани (1620-1622). В должности конюшего присутствовал на свадьбах царя Михаила Фёдоровича (1624, 1626). Руководил Сыскным приказом (1623-1628) и Ямским приказом (1628-1634). В июне 1631 года назначен 2-м воеводой для похода под Смоленск и Дорогобуж. Выразил своё нежелание служить в полках под началом князя Д. М. Черкасского, за такое «бесчестье» царь указал взыскать с Лыкова 1,2 тысяч рублей (оба воеводы были отстранены от командования войсками в русско-польской войне 1632-1634). Возглавлял приказ Костромской чети (1634), приказ Сбора пятинных денег (1634-1637), Казанского дворца приказ (1634-1643) и Сибирский приказ (1637-1643). В 1634-1640 неоднократно назначался в состав комиссий для переговоров с турецким, шведским, голштинскими и персидским послами; на переговорах именовался почетнымититулами наместника Рязанского и Тверского. В конце царствования Михаила Фёдоровича Лыков отошёл от государственных дел, последний раз упоминается на службе в мае 1643 года. Похоронен в Пафнутьеве Боровском монастыре.
Крупный землевладелец. Владел родовыми вотчинами в Оболенском уезде, а также вотчинами в Арзамасском, Тарусском, Тверском и Муромском уездах. Царь Василий Шуйский пожаловал Лыкову выморочными вотчинами кнзя И. И. Курлятева- Оболенского в Оболенском и Боровском уездах, за победу на Медвежьем Броде - вотчинами в Калужском и Ржевском уездах, за московское осадное сидение - вотчиной в Московском уезде. За службы во время похода королевича Владислава пожалован царём Михаилом Фёдоровичем вотчинами в Арзамасском и Нижегородском уездах. Владел также поместьями в Арзамасском, Калужском, Лухском, Мещовском, Московском, Нижегородском, Пошехонском, Ржевском, Тарусском уездах.