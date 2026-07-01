ЛЫКOШИНА ЛАРИСА СЕМЁНОВНА

В 1972 году окончила исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 1972 году, специализировалась по истории Польши на кафедре истории южных и западных славян. В 1981 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Католическое и униатское духовенство Царства Польского и Западных губерний России в восстании 1830–1831 гг.», а в 1996 году – докторскую диссертацию на тему «Польский кризис 80-х годов и проблемы развития общественного сознания». Работает главным научным сотрудником ИНИОН РАН . По совместительству является ведущим научным сотрудником Отдела истории Восточной Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН (с 2013 года) и профессором кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ (с 2007 года). На историческом факультете читает курсы «Политическое развитие Польши, Чехии, Словакии периода общественной трансформации конца XX – начала XXI вв.» и «Историческая политика в современной Польше». Входит в Учёный совет ИНИОН РАН и диссертационный совет исторического факультета МГУ (Д 501.002.12).