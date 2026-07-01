ЛЫХНЫ
ЛЫХНЫ - село в Абхазии, в Гудаутском районе.
С X века здесь располагалась одна из резиденций абхазских князей; в 1808-1864 годы офицерская резиденция владетельных князей Абхазии. Лыхны сильно пострадали от махаджирства (насильственного выселения абхазского населения в Турцию во 2-й половине XIX века). В 1952 году здесь найден клад бронзовых топоров (XII-XI века до н. э.). В центре села расположен крестово-купольный 4-столпный Успенский собор (2-я половина X-XI века) с хорами над нартексом. С трёх сторон к нему примыкают притворы с большими арочными проёмами; венчает храм 8-гранный барабан с низким куполом. В ограде храма - колокольня. В интерьере сохранились росписи, близкие византийскому палеологовскому стилю (XIV век) с греческими и древнегрузинскими надписями; к более древнему слою (предположительно XI век) относятся фрагменты росписей в диаконнике (с изображением пророка Захарии). В соборе похоронен владетельный князь Сафар-бей Чачба (Георгий Шервашидзе; 1821). Рядом - древнее святилище рода Шакрыл Лых-ныха и православная часовня (XIX век). Сохранились также руины 2-этажного каменного княжеского дворца (2-я половина X век; полностью перестроен в XVI-XVII веке, расширен в начале XIX века, разрушен в 1866 году), перед которым расположена поляна Лыхнашта - историческое место сходов абхазского народа, ныне - конно-спортивных соревнований и праздников. Памятник жертвам грузино-абхазской войны 1992-1993.