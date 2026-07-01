ЛЫХНЫ

ЛЫХНЫ - се­ло в Аб­ха­зии, в Гу­да­ут­ском районе.

С X века здесь рас­по­ла­га­лась од­на из ре­зи­ден­ций абхазских кня­зей; в 1808-1864 годы офицерская ре­зи­ден­ция вла­де­тель­ных кня­зей Аб­ха­зии. Лыхны силь­но по­стра­да­ли от ма­хад­жир­ст­ва (на­силь­ст­вен­но­го вы­се­ле­ния абхазского на­се­ле­ния в Тур­цию во 2-й половине XIX века). В 1952 году здесь най­ден клад брон­зо­вых то­по­ров (XII-XI века до н. э.). В цен­тре се­ла рас­по­ло­жен кре­сто­во-ку­поль­ный 4-столп­ный Ус­пен­ский со­бор (2-я половина X-XI века) с хо­ра­ми над нартексом . С трёх сто­рон к не­му при­мыка­ют при­тво­ры с боль­ши­ми ароч­ны­ми про­ёма­ми; вен­ча­ет храм 8-гран­ный ба­ра­бан с низ­ким ку­по­лом. В ог­ра­де хра­ма - ко­ло­коль­ня. В ин­терь­е­ре со­хра­ни­лись рос­пи­си, близ­кие ви­зантийскому па­лео­ло­гов­ско­му сти­лю (XIV век) с греческими и древнегрузинскими над­пи­ся­ми ; к бо­лее древ­не­му слою (пред­по­ло­жи­тель­но XI век) от­но­сят­ся фраг­мен­ты рос­пи­сей в диа­кон­ни­ке (с изо­бра­же­ни­ем про­ро­ка За­ха­рии). В со­бо­ре по­хо­ро­нен вла­де­тель­ный князь Са­фар-бей Чач­ба (Ге­ор­гий Шер­ва­шид­зе; 1821). Ря­дом - древ­нее свя­ти­ли­ще ро­да Ша­крыл Лых-ны­ха и пра­во­слав­ная ча­сов­ня (XIX век). Со­хра­ни­лись так­же руи­ны 2-этаж­но­го ка­мен­но­го кня­же­ско­го двор­ца (2-я половина X век; пол­но­стью пе­ре­стро­ен в XVI-XVII веке, рас­ши­рен в начале XIX века, раз­ру­шен в 1866 году), пе­ред ко­то­рым рас­по­ло­же­на по­ля­на Лых­наш­та - ис­то­рическое ме­сто схо­дов абхазского на­ро­да, ны­не - кон­но-спор­тив­ных со­рев­но­ва­ний и празд­ни­ков. Па­мят­ник жерт­вам грузино-абхазской вой­ны 1992-1993.

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