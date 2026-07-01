ЛЯВДАНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ЛЯВДАНСКИЙ (Ляўданскi) АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - бе­ло­русский ар­хео­лог .

Окон­чил Смо­лен­ское от­де­ле­ние Московского ар­хео­ло­ги­че­ского института (1922) и Смо­лен­ский университет (1925), где ра­бо­тал по­сле его окон­ча­ния. С 1927 года ра­бо­тал в Мин­ске, в т. ч. с 1931 года заведующий Ар­хео­ло­гической ко­мис­сией АН БССР (с 1932 года сек­ция ар­хео­ло­гии Института ис­то­рии АН БССР); с 1931 года заведующий от­де­лом Бе­ло­русского государственного му­зея; пре­по­да­вал в Бе­ло­русском государственном университете. Лявданский - один из ос­но­ва­те­лей ар­хео­ло­гической нау­ки в Бе­ло­рус­сии и пио­не­ров сплош­но­го ар­хео­ло­гического об­сле­до­ва­ния её тер­ри­то­рии. Основные ра­бо­ты свя­за­ны с изу­че­ни­ем го­ро­дищ ран­не­го же­лез­но­го ве­ка; про­вёл так­же важ­ные рас­коп­ки многих кур­га­нов древнерусского вре­ме­ни и го­ро­дов, за­ло­жив ос­но­ву ар­хео­ло­гического изу­че­ния За­слав­ля, По­лоц­ка , Ви­теб­ска, Ор­ши, Бо­ри­со­ва и др.

Соз­дал ба­зо­вый свод и ком­плекс­ную ти­по­ло­гию го­ро­дищ Верх­не­го По­днеп­ро­вья и Под­ви­нья, вы­де­лив их ло­каль­но-куль­тур­ные груп­пы и об­ра­тив вни­ма­ние на об­щественные функ­ции древ­них ук­ре­п­лён­ных по­се­ле­ний. Ав­тор ря­да не по­те­ряв­ших на­учного зна­че­ния ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии ме­тал­лур­гии же­ле­за на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии и по ис­то­рии бе­ло­русской ар­хео­ло­гии. Совместно с К. М. По­ли­кар­по­ви­чем и А. Д. Ко­ва­ле­ней под­го­то­вил пер­вый обоб­щаю­щий труд по древ­ней ис­то­рии ре­гио­на - «Очер­ки по ис­то­рии до­клас­со­во­го об­ще­ст­ва на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии» (на бе­ло­русском языке), не опуб­ли­ко­ван­ные из-за аре­ста по до­но­су и рас­стре­ла Лявданского в 1937 году. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1958 году.

Сочинения:

Не­ко­то­рые дан­ные о го­ро­ди­щах Смо­лен­ской гу­бер­нии. Смо­ленск, 1926;

Архэо­лё­гiч­ныя раскопкi ў м. Заслаўi Мен­скай акру­гi // Iнстытут Бе­ла­ру­скае куль­ту­ры. Запiскi адд­зе­лу гуманiтарных на­вук. Кн. 5: Пра­цы ка­тэд­ры археолёгii. Менск, 1928. Т. 1;

Архэо­лёгiчныя дось­ле­ды ў Ар­шан­скай ак­ру­зе // Запiскi адд­зе­лу гуманiтарных на­вук Бе­ла­ру­скае акадэмii на­вук. Кн. 11: Пра­цы архэо­лёгiчнае камiсii. Менск, 1930. Т. 2;

Да гiсто­рыi жа­лез­най прамысловасцi на Беларусi па дан­ных археалогii (со­авт. К. М. Полiкарпо­вiч) // Са­вец­кая краiна. 1932. № 5;

Ар­хео­лё­гич­ныя дось­ле­ды ў БССР пась­ля Кастрыч­нікаўс­кай рэволюцыі // Пра­цы сэкцыi ар­хео­лёгii Iнстытута гiсторыi Бе­ла­ру­скае акадэмii на­вук. Менск, 1932. Т. 3.