ЛЯВДАНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ЛЯВДАНСКИЙ (Ляўданскi) АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - белорусский археолог.
Окончил Смоленское отделение Московского археологического института (1922) и Смоленский университет (1925), где работал после его окончания. С 1927 года работал в Минске, в т. ч. с 1931 года заведующий Археологической комиссией АН БССР (с 1932 года секция археологии Института истории АН БССР); с 1931 года заведующий отделом Белорусского государственного музея; преподавал в Белорусском государственном университете. Лявданский - один из основателей археологической науки в Белоруссии и пионеров сплошного археологического обследования её территории. Основные работы связаны с изучением городищ раннего железного века; провёл также важные раскопки многих курганов древнерусского времени и городов, заложив основу археологического изучения Заславля, Полоцка, Витебска, Орши, Борисова и др.
Создал базовый свод и комплексную типологию городищ Верхнего Поднепровья и Подвинья, выделив их локально-культурные группы и обратив внимание на общественные функции древних укреплённых поселений. Автор ряда не потерявших научного значения исследований по истории металлургии железа на территории Белоруссии и по истории белорусской археологии. Совместно с К. М. Поликарповичем и А. Д. Коваленей подготовил первый обобщающий труд по древней истории региона - «Очерки по истории доклассового общества на территории Белоруссии» (на белорусском языке), не опубликованные из-за ареста по доносу и расстрела Лявданского в 1937 году. Реабилитирован в 1958 году.
Сочинения:
Некоторые данные о городищах Смоленской губернии. Смоленск, 1926;
Архэолёгiчныя раскопкi ў м. Заслаўi Менскай акругi // Iнстытут Беларускае культуры. Запiскi аддзелу гуманiтарных навук. Кн. 5: Працы катэдры археолёгii. Менск, 1928. Т. 1;
Архэолёгiчныя досьледы ў Аршанскай акрузе // Запiскi аддзелу гуманiтарных навук Беларускае акадэмii навук. Кн. 11: Працы архэолёгiчнае камiсii. Менск, 1930. Т. 2;
Да гiсторыi жалезнай прамысловасцi на Беларусi па данных археалогii (соавт. К. М. Полiкарповiч) // Савецкая краiна. 1932. № 5;
Археолёгичныя досьледы ў БССР пасьля Кастрычнікаўскай рэволюцыі // Працы сэкцыi археолёгii Iнстытута гiсторыi Беларускае акадэмii навук. Менск, 1932. Т. 3.