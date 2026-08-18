ЛЯУДИНИНКИ Ляудининки (от лит. Liaudininkas — букв. «народник») — политическое течение в Литве в конце XIX в. — 1930-х.

Ляудининки (от лит . Liaudininkas — букв . «народник») — политическое течение в Литве в конце XIX в. — 1930-х. Лидеры — Казис Гринюс, Альбинас Римка, Миколас Слежявичюс и др. Выразителем идей Л. стал Литовский народный союз крестьян Литвы, основанный в 1922 путем объединения Социалистической народной демократической партии Литвы (образована в Воронеже в ноябре 1917 из Демократической партии Литвы, члены которой в начале Первой мировой войны эвакуировались в Россию; лидер партии — Слежявичюс) и Союза крестьян Литвы. Лидеры Л. неоднократно приходили к власти: Слежявичюс (26 декабря 1918 — 12 марта 1919, 12 апреля — 6 октября 1919, 15 июня — 17 декабря 1926) и Гринюс (19 июня 1920 — 2 февраля 1922) становились премьер-министрами Литвы, Гринюс с 7 июня по 17 декабря 1926 являлся президентом страны.

Активно выступали за сближение СССР и Германии ради возвращения Виленского края, но отрицали возможность заключения с этими странами договоров о ненападении и военном сотрудничестве. В 1926 начали осуществлять леволиберальные реформы: была отменена цензура, принят закон об амнистии, предлагалось уменьшить заработную плату ксендзам, планировалось сокращение армии, что вызвало недовольство офицеров. Партия Л. не оказала сопротивления перевороту А. Сметоны 17 декабря 1926. Во время крестьянской забастовки 1935 часть рядовых членов Л. участвовала в деятельности комитетов народного фронта. В начале 1936 партия Л., ее молодежная организация — Союз молодежи Литвы — были распущены правительством.

Лит. : Максимайтис М. А. Литов­ское буржуазное государство (1919—1940). Историко-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Вильнюс, 1983; Фурман Е. Д. Становление партийной системы в постсоветской Литве. М., 2008; Павлова М. С. Литва в политике Варшавы и Москвы в 1918—1926. М., 2016. В. Л. Телицын.