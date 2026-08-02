ИНКИ
ИНКИ - индейская этническая группа, создавшая на западе Южной Америки государствово Тауантинсуйу.
Предполагают, что первоначально слово «Инка» (Сапа Инка – Единственный Инка) означало титул верховного вождя одного из племён кечуа, а затем было перенесено и на само племя. История и культура инков известны по данным археологии и письменным источникам колониального времени (прежде всего испано-перуанским хроникам Гуамана Помы де Аялы, Гарсиласо де ла Веги и др.). Поскольку индейцы передавали исторические сведения устно, а испанцы стали записывать полученные через переводчиков исторические сведения лишь с 1550-х годов. то есть через поколение после завоевания, многое в истории (в том числе ряд дат) и культуре инков реконструируется предположительно. Раскопки столицы инков Куско затруднены, поскольку на её месте находится современный город; лишь с 1980 года началось исследование доиспанских поселений в радиусе около 80 км от Куско, а также провинциальных инкских центров.
Истоки культуры инков.
Долина Куско, где происходило формирование инков, находилась на периферии древних государств Уари и Тиауанако. Их исчезновение сопровождалось демографическим, хозяйственным, культурным упадком и, вероятно, сменой населения. Упадок в районе долины Куско был менее явным. Возникшая здесь в XI веке раннеинкская культура Кильке с начала XIV века распространяется на соседние долины. В это время в районе Куско складывается 4-уровневая иерархия поселений, характерная для ранних государств, создаются общественные здания (дворцы или храмы). Население перемещается с удобных для обороны вершин холмов в плодородные долины, где осваивает ранее пустовавшие земли; создаются сельскохозяйственные террасы, оросительные каналы. Характерные формы керамики Кильке («арибаллы» с узким горлом и широким отогнутым венчиком, плоские мисочки с росписью на двух половинах в виде обращённых друг к другу дуг) наиболее близки находкам к востоку от озера Титикака в Боливии и в северо-западной Аргентине.
Сами инки считали себя выходцами из Тиауанако, владевшими «тайным» языком, отличным от языка кечуа коренного населения Куско. Однако данные, подтверждающие эту традицию, отсутствуют: большинство имён инков этимологизируется из языка кечуа, на котором в XIII-XVI веках говорило население центральных и отчасти южных районов горного Перу, в том числе долины Куско. Ряд особенностей архитектуры инков имеет параллели в архитектуре Тиауанако. Память об Уари в традиции инков не сохранилась, однако с ним связаны древнейшие кипу, служившие у инков для ведения учёта и передачи другой информации. Таким образом, культура инков, по крайней мере косвенно, связана с более древними культурами Центральных Анд.
История государства инков.
В концу XIV - началу XV веков в долине Куско сложилось раннегосударственное образование с населением не менее 20-30 тысяч человек, которое контролировали инки. Около 1438 года сюда с запада вторглись чанка, по языку (кечуа) и культуре близкие жителям Куско. Согласно легенде, старый правитель Куско Виракоча Инка и его законный наследник Инка Урко были готовы капитулировать, но побочный сын правителя, принявший имя Пачакути, разгромил врага и принял верховную власть.
Разгромив чанка, Пачакути (около 1438-1463 годы) покорил протогосударственное объединение аймара Колья к северо-западу от озера Титикака. Враждебное Колья объединение Лупака (к юго-западу от озера Титикака) присоединилось мирно. В бассейне озера Титикака Пачакути завладел сотнями тысяч лам и альпака, обеспечив армию транспортом, одеждой и продовольствием. Для идеологического подтверждения своего господства инки основали богатые храмы на островах озера Титикака. Приблизительно с 1463 года вместе с Пачакути завоеваниями руководил его сын - Тупак Юпанки (Топа Инка Юпанки), ставший после смерти отца единовластным правителем (около 1471-1493 годы). Завоеватели продвигались на север, чтобы овладеть Кахамаркой - самой значительной из межгорных котловин на севере современного Перу. Затем Тупак Юпанки направился на территорию современного Эквадора, где его войска с большим трудом установили контроль над местными племенами. На юге этой области был основан город Томебамба (близ современного города Куэнка), ставший вторым по значению в государстве инков (в конце XV - начале XVI веков отчасти уступил эту роль расположенному севернее города Кито, близ современной столицы Эквадора).
В конце 1460-х - начале 1470-х годов инки спустились на побережье и захватили государство Чимор со столицей Чан-Чан. После подавления восстания в Чиморе его сокровища были вывезены, квалифицированные ремесленники переселены из Чан-Чана в Куско, город опустел, но гробницы правителей остались нетронутыми (их опустошили испанцы). В то же время весьма вероятно, что инки во многом заимствовали существовавшую в Чиморе бюрократическую систему управления.
Далее Тупак Юпанки направился на юг, легко присоединив мелкие государства и вождества центрального и южного побережья современного Перу. Общеандский храмовый центр Пачакамак поддержал инков. С упорным сопротивлением инков встретились лишь в небольшой долине Каньете. В царствование Тупака Юпанки было завершено покорение территории Западной Боливии, где было подавлено восстание племён колья и подчинена плодородная долина Кочабамба на восточных склонах боливийских Анд. В состав государства инков вошла также обширная территория на юго-западе современной Боливии, северо-западе Аргентины и севере Чили (примерно до современного города Сантьяго), населённая небольшими группами скотоводов, земледельцев и рыбаков, не оказавшими серьёзного сопротивления.
Начиная с Пачакути и кончая правлением Уайны Капака (1493-1525 годы), инки пытались раздвинуть рубежи государства и на восток, для покорения чачапоя - обитателей Восточной Кордильеры (на севере современного Перу). Попытки вторжения в Амазонию успеха не имели. На пике могущества государство инков, по мнению многих исследователей, имело население около 9 миллионов человек (разброс оценок от 5 до 15 миллионов человек) и протянулось с севера на юг на 4000 км.
Уайна Капак умер на севере Тауантинсуйу от эпидемии, распространившейся в Южной Америке после первых контактов с европейцами. Выбранный им наследник также умер. Новым был назначен остававшийся в Куско 19-летний Уаскар. Поспешив назначить на основные посты в государстве своих друзей, он вступил в конфликт с приближёнными отца, находившимися на территории современного Эквадора. Те выдвинули в качестве нового инки Атауальпу. Войска Уаскара были разгромлены полководцем Атауальпы Чальку Чимой. Находясь в Кахамарке, Атауальпа организовал убийство Уаскара и его приближённых, жён и детей. Этим воспользовался Ф. Писарро, высадившийся со своим отрядом в Тумбесе (у границы современного Перу и Эквадора). Захватив Атауальпу во время неожиданного нападения, он обвинил его в узурпации власти и начал поход на Куско якобы с целью возвести на трон законного наследника Уаскара - его сына Манко Капака II. Всё это время столкновения враждующих инкских группировок продолжались. Часть провинциальной знати инков поддержала испанцев, послав им подкрепление. После своего формального воцарения в 1534 году Инка Манко Капак II вскоре возглавил восстание против испанцев, а в 1536 году отступил в горы, создав там Новоинкское царство в Вилькабамбе. В ходе войны между Уаскаром и Атауальпой и под ударом испанцев административная система Тауантинсуйу распалась и города опустели, за исключением Куско и части городов в бассейне озера Титикака, где обосновались завоеватели.
Новое поколение индейцев, выросшее в эпоху неурядиц, стало идеализировать былое государство инков, тем более что надежды провинциальной знати получить независимость не оправдались. Современная наука предполагает, что, по представлениям перуанских индейцев, на 1565 год приходилось начало крупного временного цикла, который должен был принести местным божествам-первопредкам (уака) победу над богом белых пришельцев. Эти представления сложились в идеологию движения «таки онкой» («плясучий недуг»: его последователи принимали участие в экстатических танцах), возникшего именно перед 1565 годом. Но уже в 1572 году оно было разгромлено, как и Новоинкское царство, последний правитель которого, Тупак Амару, был казнён, после чего открытое и массовое сопротивление индейцев Перу надолго прекратилось. Принявшие христианство потомки столичной и провинциальной знати сохраняли часть своих привилегий и участвовали в формировании культуры, включавшей как индейские, так и европейские элементы.
В 1780 году Хосе Габриель Кондорканки, принявший имя Тупак Амару II, возглавил самое крупное восстание в вице-королевстве Перу, после поражения которого инкская культура окончательно утратила возможности развития, а представители инкской знати были высланы в Испанию или убиты.
Общественное устройство и управление в государстве инков.
К началу XV века у инков, как и у других этнических групп в Андах, существовала дуальная организация, при которой глава старшей фратрии (анан) считался верховным вождём, а глава младшей фратрии (урин) был в большей мере связан с культовыми функциями (фратрии также противопоставлялись друг другу как мужчины женщинам и как завоеватели аборигенам).
Главное святилище инков первоначально находилось в местности Уанакаури, где, по преданию, на пути в долину Куско вознёсся к солнцу, вернулся и окаменел старший брат мифического первопредка инкской династии Манко Капака. Он принёс весть о грядущем успешном захвате Куско и санкционировал от имени Инти (Солнца) право Манко на завоевание. Располагаясь к югу от Куско, святилище Уанакаури находилось на землях фратрии урин и ассоциировалось со жрецами. Санкцию на воцарение каждого нового Инки давал Интип Апун (соправитель, верховный жрец). Происходило это благодаря виде́нию, во время которого с Интипом Апуном разговаривало божество (Солнце, или Виракоча, который, возможно, ассоциировался с Млечным Путём или Орионом). Стремясь получить власть минуя традиционную процедуру, отстранить уже назначенного наследника и избежать ограничивающей его полномочия санкции верховного жреца, Пачакути объявил, что он сам имел видение, причём не в Уанакаури, а в Куско, где с ним разговаривал Инти. Ранее Интип Апун, как глава фратрии урин, видимо, наследовал функции верховного жреца, Пачакути же стал назначать высшее духовное лицо сам. Новая процедура интронизации не была определена в деталях; в дальнейшем санкция верховного жреца для неё все же требовалась, при смене правителей наследник стремился опереться на жречество крупнейших храмовых центров. Окончательное подтверждение своих прав новый Инка получал, одержав победы на поле боя.
Обладая абсолютной властью, Сапа Инка, скорее всего, принимал решения, учитывая мнение своих родственников, считавшихся, как и он сам, прямыми потомками Манко Капака. Между ними распределялись высшие жреческие (в Куско), административные (в столице и отчасти в провинциях) и военные должности.
Государство инков делилось на 4 четверти (суйу) - по две в двух половинах (ханан - верх и хурин - низ). Каждый суйу состоял из нескольких айлью - общин, члены которых считали себя потомками определённых мифических первопредков. Каждому айлью соответствовал свой секе - азимут, направление, исходящее из Кориканчи («золотой дом» или «усадьба»), главного храма Куско. Вдоль секе располагались святилища данного айлью. На практике секе не представляли собой геометрических прямых, поскольку были связаны с определёнными оросительным каналами, которыми владели айлью, но общее направление секе сохраняли, что оказалось существенным в процессе расширения государства. Чинча-суйу и Колья-суйу охватывали большую часть территории государства инков (к северо-западу и к юго-востоку от Куско); Кунти-суйу (юго-запад) и Анти-суйу (северо-восток) были значительно меньше.
Основным способом сообщения были дороги, существовавшие в Андах издавна, но теперь объединённые в единую сеть. Вдоль них располагались тамбо (тампу) - аналог постоялых дворов. Специальные скороходы (часки) несли (по эстафете от одного тамбо до другого) кипу, содержавшие приказания и отчёты. Кодировкой, дешифровкой и хранением этой информации занимались особые служащие - кипу-камайок. После испанского завоевания с их слов была записана и часть сведений, вошедших затем в письменные источники об инках.
Инкская армия была организована на основе десятичного принципа, отличалась манёвренностью и дисциплиной. Воинов набирали из числа крестьян-общинников. Оружием дальнего боя служили праща и бола, ближнего - макана (палица с каменным, часто звездообразным навершием из камня или, реже, бронзы), а также обоюдоострый деревянный меч и длинное копьё, иногда с бронзовым наконечником. Тело защищали шлем и небольшой щит из дерева или тростника с кожаным покрытием, плотная хлопчатобумажная рубаха; лук и копьеметалка не применялись, хотя были известны соседним народам. Сеть расположенных вдоль дорог складов амуниции и продовольствия позволяла быстро концентрировать войска для ведения пограничных войн и подавления восстаний.
Испанцы застали в государстве инков 2 категории знати. Первую категорию представляли инки, ставшие в завоёванных провинциях господствующей группой нового типа, не связанной происхождением с местным населением. Ко второй относились курака (в некоторых районах их называли мальку) - главы завоёванных общин и объединений. Имея разных мифических первопредков (уака), инкская и провинциальная знать не могли смешиваться, хотя изредка именоваться инками. представителям местной знати всё же позволялось. Связь курака с центром поддерживало распределение из центра золота, дорогих тканей, импортных раковин и т. п. по принципу дарообмена, способствовавшего поддержанию личных связей и лояльности.
Управление подчинёнными территориями было организовано на основе десятичной системы с элементами четверичной (встречаются сообщения о распределении работников группами 40, 200 и 400 человек). Главами подразделений низшей ступени чунга (10 домохозяйств) были общинники (чьи кандидатуры, по-видимому, утверждались администраторами более высокого ранга). 100 (пачака), 1 тысяча (уаранга) и 10 тысяч (хуну) домохозяйств подчинялись местным курака. Изредка главой хуну назначался человек, не имевший, согласно традиции, права на такой пост. Высшей (после суйу) административной единицей была провинция - уамани (термин первоначально относился к горным вершинам, почитание которых объединяло соответствующее население). В зависимости от прежних этноязыковых границ уамани состояла из 2, 3 или 4 частей, каждая примерно в 10 тысяч домохозяйств. Эта организация была наиболее последовательно введена в ранее слабозаселённых районах центральной части горного Перу, где инки построили новые административные центры (Хатун-Хауха, Уануко-Пампа, Пумпу). В других областях доинкские формы управления в большей или меньшей степени сохранялись.
Ещё в доинкский период отдельные этнополитические образования описывались в символические классификации как «мужчины» и «женщины». С образованием Тауантинсуйу в «мужской» позиции оказался исключительно Куско. Инка имел символические права на всех женщин империи, знаком чего было его вступление в брак с высокородной представительницей каждого подчинённого народа. В Куско они получали статус побочных жён. Кроме того, по всему государству отбирались девочки (аклья - «избранные»), которых переселяли в особые аклья-уаси (уаси - дом). Большинство занималось изготовлением тканей для нужд храмов и госуарства, некоторых Инка отдавал в жёны тем, кого хотел наградить.
9/10 населения Тауантинсуйу были членами общин (айлью), находившихся на самообеспечении. Они должны были обрабатывать для государства 1/3 всех земель, но на практике эта доля оказывалась гораздо меньшей; за редкими исключениями, подати не платились. Общинники должны были принимать участие в коллективных работах - мита. Ряд общин переселяли на новые территории (лояльные группы - к государственным границам, замешанные в восстаниях - во внутренние районы). Их члены (митмак - от мита) подвергались более интенсивной эксплуатации, направлялись на обработку целинных или заброшенных земель. Около 1% жителей государства инков утратили связи с айлью, эти люди (янакона) были слугами, изредка могли занимать административные должности. Небольшой категорией населения были камайок - квалифицированные ремесленники и служащие администрации.
Доля городского населения, по-видимому, не превышала 5%. Число жителей Куско оценивается в 125 тысяч человек, крупнейшего провинциального центра Уануко-Пампа - в 30 тысяч человек. Жители построенных инками городов целиком зависели от государства в снабжении продовольствием, которое централизованно доставлялось караванами лам и хранилось, наряду с продукцией ремесленников, на складах (колька). Такую систему инки унаследовали от более ранних государств.
За счёт работников и земель, переданных государством местной знати в награду за услуги, складывался «корпоративный» сектор экономики. Во многих случаях Инка лишь подтверждал права курака и его родственников, которыми те обладали и раньше. Расширение этого сектора шло и за счёт роста владений столичной знати. После смерти правителя часть его имущества наследовали потомки побочных жён, которые образовывали новую панака (по значению близко к айлью - община). Основной обязанностью её членов была забота о мумии умершего Инки, но фактически это - выделившееся из государственного сектора корпоративное хозяйство, обеспечивавшее боковых наследников Инки; большинство панака располагалось вблизи столицы.
Кроме того, в Центральных Андах ещё до инков, вероятно, существовали крупные храмовые хозяйства. Наиболее влиятельными храмовыми центрами при инках были Кориканча в Куско и Пачакамак на побережье.
Особое значение имело обладание плантациями кустарника коки, чьи листья, вызывающие при жевании наркотический эффект, использовались в ритуалах. Пригодных для выращивания коки земель было мало, и права на них постоянно оспаривались отдельной айлью и этническими группами.
Культура инков.
В Центральных Андах не было пантеона божеств со свойственными каждому сферами (солнце, огонь, ветер и т. п.). Уака (божества-первопредки) и уамани были объектами местных культов, а общеандский характер имели представления о верховном небесном начале, связанном с несколькими не вполне расчленимыми образами (восходящее солнце, полуденное солнце и т. п.). В горных районах промежуточное положение в иерархии между верхним уровнем и местными уака занимал бог-громовник. Мать-земля (Пачамама) играла важную роль в религии земледельцев, но не в государственной культе.
Верховный правитель (Сапа Инка) ассоциировался с Солнцем (а его главная жена - с Луной), но убедительных фактов, свидетельствующих об их прижизненном обожествлении, нет. Инка выступал посредником между высшими силами и людьми. На рисунке XVII века Инка и Солнце одновременно пьют из парных кубков, подобно тому как и знатные люди пили вместе с Инкой. В августе во время ритуала вскапывания первого поля Инка, а за ним представители знати обрабатывали участок к востоку от города Куско, после чего к земледельческим работам могли приступать крестьяне. Хозяйкой этого поля считалась сестра (или мать) и она же жена прародителя Манко Капака - Мама Уако. Манко Капак, его братья и сёстры, а затем скончавшиеся правители Куско, чьи мумии хранились в Кориканче и демонстрировались во время праздников, имели функции, сходные с теми, которые приписывались уака других этнических групп Центральных Анд. Хотя культ царских предков был основой религии инков, в провинциях продолжали существовать аналогичные культы местных знатных родов. Инки вводили в провинциях ранее неизвестных там уака, создавая сеть новых культов. При переселении микмак на новые земли обновление прежних уака проходило под контролем центральных властей.
Важную роль в духовной жизни инков играли храмы, обеспечивавшие своё влияние через пророчества и их толкования, в которых нуждались правители и частные лица (название перуанской столицы Лима и реки Римак, в долине которой она находится, означает «говорящий», то есть «оракул»). Включение новых территорий в сферу влияния храма происходило путём основания дочерних центров прорицаний.
Идеологическое единство государства, взаимосвязь Куско с провинциями нашли отражение в ритуале Капак Хуча («великое жертвоприношение»). Раз в 4 года, а также по случаю бедствий в каждом из четырёх суйу или в конкретной местности, нуждавшейся в поддержке высших сил, отыскивали детей и подростков, не имевших физических недостатков. Во главе торжественной процессии их направляли в Куско и приносили в жертву в Кориканче или Уанакаури либо на родине. Принесённые в жертву ассоциировались с уака, а их родственники пользовались различными привилегиями. С Капак Хуча, по-видимому, связаны погребения детей и подростков, обнаруженные по периферии государства инков - на островке у побережья современного Эквадора и на многих горных вершинах Аргентины и Чили. Инвентарь подобных захоронений был стандартным и включал золотые фигурки лам и людей.
К числу престижных изделий относились ткани. После казни Атауальпы склады с тканями были сожжены отступавшими военачальниками инков. Дошедшие до нас образцы нередко покрыты разноцветными токапу - квадратами одинакового размера с разнообразными геометрическими фигурами внутри. Возможно, токапу представляли собой знаковую систему; попытки доказать, что это письменность, успехом не увенчались.
Все фигуры божеств в инкских храмах были уничтожены испанцами. Их краткие описания, а также единичные сохранившиеся изображения на золотых предметах указывают на то, что инкская иконография испытала влияние культур побережья. Характерной для инков категорией изделий были золотые и серебряные фигурки (высота до 10-20 см) мужчин, женщин и лам или альпака; многие происходят из погребений детей и подростков, связанных с ритуалом Капак Хуча. Также характерны: керамические, каменные и деревянные сосуды для ритуальных возлияний (пахча) в форме курительной трубки длиной 15-20 см с ёмкостью в виде головы животного, в которую наливали жидкость, и с отверстием на противоположном конце, из которого она выливалась (встречаются пахча целиком в виде фигуры животного, рыбы и пр.); миниатюрные (высота 1-3 см) каменные фигурки лам и альпака (видимо, принадлежность семейно-родовых культов); каменные ступки диаметром около 15 см в виде низкого цилиндра с рельефным декором (возможно, для растирания наркотиков).
После испанского завоевания деревенские ритуальные кубки (керо), на которых ранее имелся лишь геометрический прорезной орнамент, стали покрывать сложными полихромными сценами. Пропорции фигур и некоторые детали этих изображений заимствованы из европейской традиции, но другие детали и общая композиция соответствуют древнеперуанским канонам, прослеживаемым вплоть до росписей на сосудах I-VII веков культуры мочика. Изображённые на керо военные столкновения отражают борьбу обитателей Куско с индейцами Амазонии («чунчо»).
Отличительная особенность архитектуры инков - использование крупных (иногда гигантских - весом более 100 тонн) гладко обработанных подпрямоугольных каменных блоков и сужающиеся кверху дверные и оконные проёмы. Строения повторяют форму сельского жилища - прямоугольный дом под двускатной крышей (кальянка) и каре из четырёх кальянка вокруг квадратного двора (канча). На побережье (реже в горах) инки строили и из сырцового кирпича. Резкопересечённый рельеф местности у восточных склонов Анд обусловил строительство поднимающихся по склону террас и лестниц. Шедевром архитектуры является недостроенная загородная резиденция Мачу-Пикчу. Некоторые находящиеся там объекты, по-видимому, предназначались для наблюдения за солнцем с целью определения дней солнцестояния или равноденствия, важных в ритуальном календаре.
Астрономические представления инков сильно отличались от характерных для Евразии и Мезоамерики: отсутствие зодиака, обозначение разных ярких звёзд одним названием, важная роль Млечного Пути в членении года на сезоны, представление о «чёрных созвездиях» - тёмных пятнах на Млечном Пути и др. Судя по некоторым источникам, Пачакути реформировал календарь, привязав начало отсчёта лунных месяцев к зимнему солнцестоянию и введя дополнительные дни для согласования лунного и солнечного календарей.
Традиционная устная культура. Поэзия, музыка и танец имели важное государственное и общественное значение, были тесно связаны с культом. В придворных церемониях в Куско принимали участие ансамбли флейтистов, нередко очень большие (до 100 музыкантов), игравшие в том числе в технике, близкой гокету. Голоса божеств и духов передавались с помощью оригинальных по тембровым характеристикам аэрофонов в виде змей, ягуаров и других животных-тотемов. Профессиональные поэты и музыканты составляли своего рода касту (аравикуна). В Куско существовали школы (ячауаси), где юноши из знатных семей заучивали генеалогию инков, исторические предания, обучались искусству поэзии и музыки, и др. Девочки, которых отбирали среди жриц акльякуна («невесты Солнца»), также обучались пению и игре на музыкальных инструментах в особой школе в Куско. Основные жанры профессиональной поэзии и музыки: хайльи - гимны с различной тематикой (религиозно-обрядовые, приуроченные к календарным праздникам и др.), таки - исторические песни. Часть распространённых среди населения песенных и танцевальных жанров сохранилась и поныне в традиционной культуре кечуа и аймара: это сольная любовная песня арави (может исполняться также на продольных флейтах), элегическая песня уанка (звучала во время торжественных траурных церемоний), коллективные песни-танцы качуа, уайно (круговые), каруйю (исполняется двумя рядами танцующих).
Согласно испано-перуанским хронистам XVI века, музыка инков объединила традиции разных племён, населявших Латинскую Америку; в частности, раковина-труба была заимствована у населения побережья Карибского моря. «Классический» инструмент инков - многоствольная флейта (кечуанское - антара, аймарское - сику), известная ещё в культуре Наска: флейты доинкского происхождения однорядные (число трубок 3-14), у инков появились 2-рядные инструменты с 4-5 трубками в каждом ряду (изготавливались из тростника, кости, глины, древесины, металла, наиболее архаичные - из камня). Гарсиласо де ла Вега отмечал сложность звукорядов инкской музыки для многоствольных флейт, заключавших в верхней своей части последования полутонов. В придворной музыке использовались связки из 4-5 парных продольных флейт, вместе составлявших длинный (до 3 октав) звукоряд сложного интервального состава. Наряду с флейтами (продольные флейты распространены до сих пор в Перу под названием кена, пинкольо) для музыки инков характерны трубы (из тростника, тыквы и других материалов), разнообразные идиофоны (колокольчики, гонги, идиофон из черепа гуанако, различные погремушки, в том числе из копыт тапира) и мембранофоны (последние предположительно только односторонние - с одной мембраной).
Дополнительная литература:
Башилов В.А. Древние цивилизации Перу и Боливии. М., 1972;
Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Л., 1974;
Зубрицкий Ю.А. Инки-кечуа. М., 1975;
Этнические процессы в странах Южной Америки. М., 1981;
Piedras y oro. El arte en el imperio de los incas. Madrid, 1988;
Березкин Ю.Е. Инки: исторический опыт империи. Л., 1991; он же. Сакрализация власти в доиспанском Перу // Сакрализация власти в истории цивилизаций. М., 2005. Ч. 1;
El culto estatal del imperio inca / Ed. M. S. Ziólkowski. Warsz., 1991;
D’Altroy T.N. Provincial power in the Inka empire. Wash., 1992;
González Carré E. Los señoríos Chankas. Lima, 1992;
Farrington I.S. Ritual geography, settlement patterns and the characterization of the provinces of the Inca heartland // World Archaeology. 1992. Vol. 23. № 3;
Pärssinen M. Tawantinsuyu, the Inca state and its political organization. Hels., 1992;
Matos R. Pumpu. Centro administrativo inca de la Puna de Junín. Lima, 1994
Иллюстрации:
Бронзовый нож-туми (происходитс территории Перу). 15–16 вв. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;
Керамический «арибалл» (происходитс территории Перу). 15 – нач. 16 вв. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;
Керамическая модель усадьбы (найденав Куско). Музей и институт археологии университета в Сан-Антонио-Абад (Испания). Архив БРЭ;
Погребальные башни (чульпас) знати на гораху озера Титикака. Архив БРЭ;
Мумифицированные останки ребёнка (найдены в Эль-Пломо); головной убор из перьев кондора, плащ из шерсти альпаки, рядом – украшенные сумочка с листьями коки, статуэтки женщины, двух лам и др. 16 в. Музей Сантьяго (Чили). Архив БРЭ;
Деревянный кубок-керо. Кон. 17–18 вв. Бруклинский музей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;
Панорама г. Мачу-Пикчу (Перу). Архив БРЭ.