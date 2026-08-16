ЛЯТОШИНСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ЛЯТОШИНСКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - украинский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, пе­да­гог, об­щественный дея­тель, народный артист УССР.

В 1918 году окон­чил юри­дический факультет Университета Святого Вла­ди­ми­ра, в 1919 году - Ки­ев­скую консерваторию по клас­су Р. М. Гли­эра (под его ру­ко­водством за­ни­мал­ся тео­ри­ей ком­по­зи­ции с 1913 года). С 1919 года пре­по­да­вал здесь (с 1935 года профессор). Од­но­временно в 1935-1938 годах и 1941-1944 годах пре­по­да­вал в Московской консерватории ин­стру­мен­тов­ку.

Сре­ди уче­ни­ков: Ю. М. Алек­сан­д­ров, И. Ф. Бэл­за, Л. А. Гра­бов­ский, В. В. Силь­ве­ст­ров, Е. Ф. Стан­ко­вич. Председатель прав­ле­ния Ас­со­циа­ции современной му­зы­ки Ук­раи­ны (1922-1925 годы), Союза композиторов Украинской ССР (1939-1941 годы), с 1948 года член прав­ле­ния СК СССР и др. В ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра вы­сту­пал с 1917 года, пре­имущественно с ис­пол­не­ни­ем сво­их про­из­ве­де­ний. Со второй половины 1950-х годов уча­ст­во­вал в различных музыкально-об­щественных ме­ро­прия­ти­ях за ру­бе­жом.

Один из круп­ней­ших украинских ком­по­зи­то­ров. Ав­тор пер­вой украинской сим­фо­нии (1918 год; ис­пол­не­на под управлением Р. M. Гли­эра в 1919 году, Ки­ев). Музыкальный стиль объ­еди­нил влия­ния по­зд­не­го ро­ман­тиз­ма, твор­че­ст­ва А. Н. Скря­би­на, французских ком­по­зи­то­ров- им­прес­сио­ни­стов , ав­ст­ро-немецких экс­прес­сио­ни­стов , эле­мен­ты народной му­зы­ки.

Украинский фоль­к­лор впер­вые ис­поль­зо­ван в Увер­тю­ре на 4 ук­ра­ин­ские на­род­ные те­мы (1926 год); в опе­ре «Зо­ло­той об­руч» (по по­вес­ти И. Фран­ко «За­хар Бер­кут», 1930 год, Украинский те­атр опе­ры и ба­ле­та; 2-я редакция - 1970 год, Львов, Государственная премия УССР, 1971 год) раз­ви­ты западно-украинские народные пе­сен­но-тан­це­валь­ные ме­ло­дии. Польский фольк­лор на­шёл от­ра­же­ние в сим­фо­нических по­эмах «Гра­жи­на» (по А. Миц­ке­ви­чу, 1955 год), «На бе­ре­гах Вис­лы» (1958 год), в «Поль­ской сюи­те» для ор­ке­ст­ра (1961 год). Об­ра­щал­ся так­же к русской, болгарской, таджикской народной му­зы­ке (3 пье­сы на таджикские народные те­мы для скрип­ки и фортепиано, 1932 год).

Со­чи­не­ни­ям Лятошинского свой­ст­вен­ны дра­ма­тическая на­сы­щен­ность, тя­го­те­ние к мо­ну­мен­таль­но­сти, ко­ло­ри­стич­ность ор­ке­ст­ро­во­го пись­ма. В пар­тий­ных по­ста­нов­ле­ни­ях 1936 года и 1948 года он был объ­яв­лен «фор­ма­ли­стом» (2-я сим­фо­ния в 1936 году за­пре­ще­на к ис­пол­не­нию). Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «Щорс» (1938 год, Украинский те­атр опе­ры и ба­ле­та; 2-я редакция под названием «Пол­ко­во­дец» - 1968 год, там же); кан­та­та «Заповiт» («За­ве­ща­ние», сло­ва Т. Г. Шев­чен­ко, 1939 год); 5 сим­фо­ний (1918 год, 2-я редакция - 1967 год; 1936 год, 2-я редакция - 1940 год; 1951 год, 2-я редакция - 1954; 1963; 1966 годы - «Сла­вян­ская»); сим­фо­нические по­эмы - «Вос­со­еди­не­ние» (1949 год), «Ли­ри­че­ская по­эма па­мя­ти Р. Гли­эра» (1964 год); Сла­вян­ский кон­церт для фортепиано с ор­кест­ром (1953 год); 5 струн­ных квар­те­тов (1915-1944 годы), «Ук­ра­ин­ский квин­тет» (1942 год; 2-я редакция - 1945 год; Государственная премия СССР, 1946 год); со­на­ты - 2 для фортепиано (1924, 1925 годы), для скрип­ки и фортепиано (1926 год); цикл «От­ра­же­ния» для фортепиано (1925 год); хо­ры, ро­ман­сы, об­ра­бот­ки народных пе­сен; му­зы­ка к спек­так­лям и филь­мам, в т. ч. к фильму «Та­рас Шев­чен­ко» (1951 год).

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния. Пись­ма. Ма­те­риа­лы: В 2 ч. К., 1985–1986;

Епiстолярна спад­щи­на: У 2 т. Київ, 2002.