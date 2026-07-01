ЛЯРУИ АБДАЛЛА

ЛЯРУИ АБДАЛЛА - марокканский историк, социолог, писатель.

Пи­шет на арабском и французском язы­ках. Окон­чил Институт по­ли­тических на­ук в Па­ри­же (1956 год). В 1960-1963 годах со­вет­ник Министерства иностранных дел Ма­рок­ко. В 1967-1970 годах пре­по­да­вал ис­то­рические дис­ци­п­ли­ны в Ка­ли­фор­ний­ском университете, в 1964-2000 годы од­но­вре­мен­но в Университете Му­хам­ме­да V в Ра­ба­те.

Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей современной об­щественной мыс­ли арабского ми­ра. Ав­тор из­ве­ст­ных ис­то­ри­ко-со­цио­ло­гических тру­дов: «Со­вре­мен­ная араб­ская идео­ло­гия» («L’idéo­logie arabe contemporaine», 1967 год), «Ис­то­рия Маг­ри­ба» («L’histoire du Maghreb», 1970 год), «Кри­зис араб­ской ин­тел­ли­ген­ции: тра­ди­цио­на­лизм или ис­то­ри­цизм?» («La crise des intellectuels arabes: tra­di­tio­nalisme ou historicisme?», 1974 год), «Со­цио­куль­тур­ные ис­то­ки ма­рок­кан­ско­го на­цио­на­лиз­ма» [«Les origines sociales et cul­turelles du nationalisme marocain (1830-1912)», 1977 год], «Ис­лам и ис­то­рия» («Islam et histoire», 1999 год), «Ма­рок­ко и Ха­сан II» («Le Maroc et Has­san II», 2005 год). В цен­тре вни­ма­ния Ляруи - со­от­но­ше­ние про­шло­го и на­стоя­ще­го стран «треть­е­го ми­ра», в ча­ст­но­сти - стран арабского ми­ра и Ма­рок­ко. Основные на­прав­ле­ния на­учной дея­тель­но­сти Ляруи: кри­ти­ка ко­ло­ни­аль­ной ис­то­рио­гра­фии , са­мо­оп­ре­де­ле­ние от­но­си­тель­но западной ци­ви­ли­за­ции, раз­ра­бот­ка стра­те­гии при­об­ще­ния бывших ко­ло­ний к все­мир­но-ис­то­рическому про­цес­су.

Литературный де­бют - пье­са «Че­ло­век па­мя­ти» («Раджл аз-зи­кра», под псевдонимом Аб­дал­ла ар-Ра­фа­ды, 1964 год). Ро­ма­ны Ляруи при­над­ле­жат к со­ци­оп­си­хо­ло­гическому на­прав­ле­нию ма­рокканской про­зы: тет­ра­ло­гия о судь­бах ма­рокканской ин­тел­ли­ген­ции «Чуж­би­на» («Ал-Гур­ба», 1971 год), «Си­ро­та» («Ал-Йа­тим», 1978 год), «Ко­ман­да» («Ал-Фа­рик», 1986 год), «Ли­ст­ки из днев­ни­ка» («Ау­рак», 1989 год). Сре­ди других со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фические книги «Ут­рен­ние мыс­ли. Днев­ни­ки. 1967-1999» («Ха­ва­тыр ас-са­бах: Йау­мий­ат. 1967-1999», 2001-2005 годы).