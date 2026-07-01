ЛЯРУИ АБДАЛЛА
ЛЯРУИ АБДАЛЛА - марокканский историк, социолог, писатель.
Пишет на арабском и французском языках. Окончил Институт политических наук в Париже (1956 год). В 1960-1963 годах советник Министерства иностранных дел Марокко. В 1967-1970 годах преподавал исторические дисциплины в Калифорнийском университете, в 1964-2000 годы одновременно в Университете Мухаммеда V в Рабате.
Один из ведущих представителей современной общественной мысли арабского мира. Автор известных историко-социологических трудов: «Современная арабская идеология» («L’idéologie arabe contemporaine», 1967 год), «История Магриба» («L’histoire du Maghreb», 1970 год), «Кризис арабской интеллигенции: традиционализм или историцизм?» («La crise des intellectuels arabes: traditionalisme ou historicisme?», 1974 год), «Социокультурные истоки марокканского национализма» [«Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912)», 1977 год], «Ислам и история» («Islam et histoire», 1999 год), «Марокко и Хасан II» («Le Maroc et Hassan II», 2005 год). В центре внимания Ляруи - соотношение прошлого и настоящего стран «третьего мира», в частности - стран арабского мира и Марокко. Основные направления научной деятельности Ляруи: критика колониальной историографии, самоопределение относительно западной цивилизации, разработка стратегии приобщения бывших колоний к всемирно-историческому процессу.
Литературный дебют - пьеса «Человек памяти» («Раджл аз-зикра», под псевдонимом Абдалла ар-Рафады, 1964 год). Романы Ляруи принадлежат к социопсихологическому направлению марокканской прозы: тетралогия о судьбах марокканской интеллигенции «Чужбина» («Ал-Гурба», 1971 год), «Сирота» («Ал-Йатим», 1978 год), «Команда» («Ал-Фарик», 1986 год), «Листки из дневника» («Аурак», 1989 год). Среди других сочинений: автобиографические книги «Утренние мысли. Дневники. 1967-1999» («Хаватыр ас-сабах: Йаумийат. 1967-1999», 2001-2005 годы).