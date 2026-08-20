ЛЯПУСТИНА Елена Валериевна

Родилась в 1960 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1982 г.

Кандидатская диссертация : Город и вилла в период поздней античности (по материалам западных провинций Римской империи) (ИВИ РАН, 1986).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра античной истории Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : История Римской империи; римское право; история русского Антиковедения.

Сочинения : Было ли «завещание лингона» надписью на гробнице? // Вестник древней истории. 1998. № 4;

Римские зрелища, или кое-что о самосознании личности и общества // Одиссей. 1998;

Вячеслав Иванов и диссертация И.М. Гревса по истории римского землевладения // ВДИ. 2003. № 4 (в соавторстве с Г.М. Бонгард-Левиным).